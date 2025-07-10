С начала суток на фронте произошло 174 боестолкновения, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 174 боевых столкновения. Противник нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, применил 18 ракет и сбросил 80 КАБ, совершил 1171 удар дронами-камикадзе и 3967 обстрелов позиций наших войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генерального штаба ВСУ.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боестолкновение с российскими захватчиками, в настоящее время идет бой. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб, совершил 254 обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили три атаки врага в районах Старицы, Волчанска и Зеленого, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник совершил три атаки на позиции наших войск. Бои шли в районах населенных пунктов Западное и Степная Новоселовка.

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Боевые действия на Востоке

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили 12 попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские атаки в районе Часова Яра и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Екатериновка и Русин Яр. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

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На Покровском направлении враг совершил 44 попытки потеснить наши подразделения. Самая большая активность наблюдается в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка. Продолжаются четыре боестолкновения. Ударам КАБами подверглись Покровск и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 140 и ранили 82 оккупанта, уничтожили шесть мотоциклов, 19 БпЛА; также повредили пушку, три пункта управления БпЛА и семь укрытий для личного состава захватчиков.

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Боевые действия на Востоке

На Новопавловском направлении враг 25 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко и Зеленое Поле. Бои продолжаются в четырех локациях. Алексеевка оказалась под ударами авиабомб оккупанта.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили атаку захватчиков.

На Приднепровском направлении враг провел десять бесполезных атак на позиции наших защитников.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Сегодня отмечаем воинов 121-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и 17-й Полтавской бригады Национальной гвардии Украины, которые стойко сдерживают противника.