Внаслідок удару РФ в Одесі постраждали 8 осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого постраждали 8 осіб.

Про це повідомила пресслужба мерії, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялось, що в Одесі пролунали вибухи, місто перебувало під атакою БпЛА.

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