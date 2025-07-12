Атака РФ на Полтаву 3 липня: кількість загиблих зросла до чотирьох
У лікарні померла ще одна жінка, яка отримала травми внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Володимир Когут.
"На жаль, у лікарні померла ще одна жінка, яка отримала травми внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня. Щирі співчуття рідним та близьким! Загальна кількість загиблих від цієї атаки зросла до чотирьох людей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев уточнив, що у Полтаві було два влучання по будівлях ТЦК: одне на території Полтавського міського ТЦК та СП, друге - на території Полтавського обласного ТЦК та СП.
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