Атака РФ на Полтаву 3 июля: число погибших возросло до четырех

В больнице умерла еще одна женщина, которая получила травмы в результате удара россиян по Полтавской грмаде 3 июля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владимир Когут.

"К сожалению, в больнице умерла еще одна женщина, которая получила травмы в результате удара россиян по Полтавской громаде 3 июля. Искренние соболезнования родным и близким! Общее количество погибших от этой атаки возросло до четырех человек", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками. Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев уточнил, что в Полтаве было два попадания по зданиям ТЦК: одно на территории Полтавского городского ТЦК и СП, второе - на территории Полтавского областного ТЦК и СП.

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