Війська РФ атакували дроном Харків: є пошкодження
Вдень 14 липня 2025 року війська РФ атакували дроном Харків.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо інформацію про вибух у місті. Попередньо - удар безпілотником "молнія" по Шевченківському району. Перевіряємо дані про пошкоджене авто та трамвайні рейки", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили по Харкову КАБами та дронами, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, троє постраждалих.
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