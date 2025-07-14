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Новини Атака безпілотників на Харків
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Війська РФ атакували дроном Харків: є пошкодження

Окупанти знову атакували Молнією Харків

Вдень 14 липня 2025 року війська РФ атакували дроном Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо інформацію про вибух у місті. Попередньо - удар безпілотником "молнія" по Шевченківському району. Перевіряємо дані про пошкоджене авто та трамвайні рейки", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили по Харкову КАБами та дронами, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, троє постраждалих.

Автор: 

обстріл (29848) Харків (5781) дрони (5103) Харківська область (1281) Харківський район (436)


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