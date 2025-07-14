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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Войска РФ атаковали дроном Харьков: есть повреждения

Оккупанты снова атаковали Монией Харьков

Днем 14 июля 2025 года войска РФ атаковали дроном Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть информация о взрыве в городе. Предварительно - удар беспилотником "молния" по Шевченковскому району. Проверяем данные о поврежденном авто и трамвайных рельсах", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили по Харькову КАБами и дронами, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, трое пострадавших.

Автор: 

обстрел (28524) Харьков (7658) дроны (4288) Харьковская область (1267) Харьковский район (432)


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