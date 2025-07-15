Ексвійськовий ВПС США визнав, що передав "українці" секретні дані про війну в Україні на сайті знайомств

Офіцер у відставці армії США, який працював цивільним співробітником ВПС, визнав себе винним у змові з метою передачі секретної інформації про війну Росії проти України в особистому листуванні на сайті знайомств. Жінка видавала себе за українку.

Про це повідомляє Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 64-річний Девід Франклін Слейтер зі штату Небраска у 2021-2022 роках працював у секретній зоні USSTRATCOM (у Стратегічному командуванні США) на авіабазі Оффатт і мав допуск до документів під грифом "цілком таємно". Перед цим він пішов у відставку у званні підполковника у 2020 році.

Матеріали справи свідчать, що Слейтер спілкувався про війну з невідомою жінкою електронною поштою та через платформу обміну повідомленнями на іноземному сайті для онлайн-знайомств

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Зокрема, у березні 2022 року співрозмовниця писала: "Любий, що показують екрани в тій спеціальній кімнаті? Це дуже цікаво". А також запитувала: "Коханий Дейве, чи мають НАТО та Байден таємний план, щоб нам допомогти?"

Інтернет-подруга називала офіцера "мій секретний інформатор, кохання моє!", а також казала: "Ти мій таємний агент. З любов’ю".

В іншому повідомленні жінки йшлося: "Дейве, я сподіваюся, що завтра НАТО підготує дуже приємний "сюрприз" для Путіна! Ти мені розкажеш?"

У квітні 2022 року вона зазначала: "Мій милий Дейве, дякую за цінну інформацію — чудово, що двоє посадовців зі США їдуть до Києва". Невідомо, чи була ця людина з України, РФ чи іншої країни. Також не називають платформу, де велися ці розмови.

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У відповідь на ці прохання Слейтер справді надав їй секретну інформацію, включно з військовими цілями та російськими військовими можливостями, пов’язаними з вторгненням РФ в Україну.

Прокурори зазначили, що Слейтер проходив спеціальне навчання з обігу конфіденційної інформації, тож "мав би запідозрити нещирість".

Чоловіка заарештували ще в березні 2024 року, він визнав свою провину у змові. Йому винесуть вирок 8 жовтня. Чоловік має відбути від 5 років і 10 місяців до 7 років і 3 місяців ув’язнення.

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