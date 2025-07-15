Экс-военный ВВС США признал, что передал "украинке" секретные данные о войне в Украине на сайте знакомств

Офицер в отставке армии США, который работал гражданским сотрудником ВВС, признал себя виновным в сговоре с целью передачи секретной информации о войне России против Украины в личной переписке на сайте знакомств. Женщина выдавала себя за украинку.

Об этом сообщает Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 64-летний Дэвид Франклин Слейтер из штата Небраска в 2021-2022 годах работал в секретной зоне USSTRATCOM (в Стратегическом командовании США) на авиабазе Оффатт и имел допуск к документам под грифом "совершенно секретно". Перед этим он ушел в отставку в звании подполковника в 2020 году.

Материалы дела свидетельствуют, что Слейтер общался о войне с неизвестной женщиной по электронной почте и через платформу обмена сообщениями на иностранном сайте для онлайн-знакомств

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В частности, в марте 2022 года собеседница писала: "Дорогой, что показывают экраны в той специальной комнате? Это очень интересно". А также спрашивала: "Любимый Дейв, имеют ли НАТО и Байден тайный план, чтобы нам помочь?"

Интернет-подруга называла офицера "мой секретный информатор, любовь моя!", а также говорила: "Ты мой тайный агент. С любовью".

В другом сообщении женщины говорилось: "Дэйв, я надеюсь, что завтра НАТО подготовит очень приятный "сюрприз" для Путина! Ты мне расскажешь?"

В апреле 2022 года она отмечала: "Мой милый Дейв, спасибо за ценную информацию - прекрасно, что двое чиновников из США едут в Киев". Неизвестно, был ли этот человек из Украины, РФ или другой страны. Также не называют платформу, где велись эти разговоры.

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В ответ на эти просьбы Слейтер действительно предоставил ей секретную информацию, включая военные цели и российские военные возможности, связанные с вторжением РФ в Украину.

Прокуроры отметили, что Слейтер проходил специальное обучение по обращению конфиденциальной информации, поэтому "должен был бы заподозрить неискренность".

Мужчину арестовали еще в марте 2024 года, он признал свою вину в сговоре. Ему вынесут приговор 8 октября. Мужчина должен отбыть от 5 лет и 10 месяцев до 7 лет и 3 месяцев заключения.

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