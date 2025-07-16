Ручне управління при проведенні судових експертиз відходить в минуле, - заступник міністра юстиції Гайченко

Судова експертиза в Україні змінилася порівняно з тим, що було 5 років тому.

Про це заступник міністра юстиції Андрій Гайченко заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Три основні зміни

"По-перше, ми децентралізували експертизу, щоб запобігти зливам інформації. Скасували прив’язку місця замовлення експертизи до місця розташування установи, де її проводитимуть. Слідчий з Києва може призначити експертизу в експертній установі, яка знаходиться в Одесі чи Дніпрі.

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По-друге, ми створили конкурентне середовище серед експертних установ. Тепер в кожній області працює як мінімум одне відділення однієї з 7 науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту. А у Києві є ще й відділення львівського і харківського інститутів. Таким чином, органи слідства в Києві не зав’язані на одному Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, в якому директор ще п’ять-шість років тому був царем і богом. Зараз це просто директор однієї з експертних установ.

По-третє, ми запобігли зловживанню владою з боку директорів експертних установ у питанні притягнення експертів до дисциплінарної відповідальності", - пояснив заступник глави Мін'юсту.

Раніше, за словами Гайченка, питання покарання експерта вирішував директор установи.

"Уявімо ситуацію. Директор інституту приносить підлеглому експертизу і каже, який висновок потрібно скласти. Той у відповідь: "Це ж незаконно, мене притягнуть до відповідальності". Директор наполягає: "Прийде скарга, я її розгляну згідно чинного законодавства і відпишусь. А якщо не напишеш, як треба, то я сам попрошу, щоб на тебе написали скаргу і притягну тебе до відповідальності".

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Раніше експерт, по суті, був рабом свого керівника. На сьогодні усіма дисциплінарними провадженнями займається спеціальна комісія Мін'юсту, яка складається з постійного і змінного складів. Що таке змінний склад? Якщо скарга надійшла, скажімо, на експерта-психолога, ми обираємо двох експертів-психологів по зазначеному питанню з різних інститутів випадковим шляхом. Так само обираються експерти з інших питань", - додав він.

"Також важливо зазначити, що ми перейшли повністю на електронний документообіг, що не дозволяє проводити експертизи, як це іноді було раніше – заднім числом, відповісти пізніше. Всі судово-експертні установи підключені до системи електронного документообігу і електронної взаємодії з Мін'юстом і іншими органами виконавчої влади.

Вказівки про те, як усе "правильно розкласти", які числа і де поставити, сьогодні в експертних установах не працюють", - додав Гайченко.

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Також ті, хто має якісь скарги, може звернутися до комісії при Мін'юсті. Якщо будуть сумніви, то вона може призначити анонімну рецензію в іншому інституті.

"Ми знеособлюємо експертизу і надсилаємо в інститут, який знаходиться в іншому місті. Там мають дати висновок про те, є порушення чи ні. Потім це розглядає комісія. Ручне управління при проведенні судових експертиз відходить в минуле. Хоч це дуже багатьом не подобається", - підсумував заступник міністра.

Повний текст інтерв'ю із заступником голови Мін'юсту Андрієм Гайченком читайте за посиланням.

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