Ручное управление при проведении судебных экспертиз уходит в прошлое, - заместитель министра юстиции Гайченко

Судебная экспертиза в Украине изменилась по сравнению с тем, что было 5 лет назад.

Об этом заместитель министра юстиции Андрей Гайченко заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Три основных изменения

"Во-первых, мы децентрализовали экспертизу, чтобы предотвратить сливы информации. Отменили привязку места заказа экспертизы к месту расположения учреждения, где ее будут проводить. Следователь из Киева может назначить экспертизу в экспертном учреждении, которое находится в Одессе или Днепре.

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Во-вторых, мы создали конкурентную среду среди экспертных учреждений. Теперь в каждой области работает как минимум одно отделение одного из 7 научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз Минюста. А в Киеве есть еще и отделения львовского и харьковского институтов. Таким образом, органы следствия в Киеве не завязаны на одном Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, в котором директор еще пять-шесть лет назад был царем и богом. Сейчас это просто директор одного из экспертных учреждений.

В-третьих, мы предотвратили злоупотребление властью со стороны директоров экспертных учреждений в вопросе привлечения экспертов к дисциплинарной ответственности", - пояснил заместитель главы Минюста.

Ранее, по словам Гайченко, вопрос наказания эксперта решал директор учреждения.

"Представим ситуацию. Директор института приносит подчиненному экспертизу и говорит, какое заключение нужно составить. Тот в ответ: "Это же незаконно, меня привлекут к ответственности". Директор настаивает: "Придет жалоба, я ее рассмотрю согласно действующему законодательству и отпишусь. А если не напишешь, как надо, то я сам попрошу, чтобы на тебя написали жалобу и привлеку тебя к ответственности".

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Ранее эксперт, по сути, был рабом своего руководителя. На сегодня всеми дисциплинарными производствами занимается специальная комиссия Минюста, которая состоит из постоянного и сменного составов. Если жалоба поступила, скажем, на эксперта-психолога, мы выбираем двух экспертов-психологов по указанному вопросу из разных институтов случайным путем. Так же выбираются эксперты по другим вопросам", - добавил он.

"Также важно отметить, что мы перешли полностью на электронный документооборот, что не позволяет проводить экспертизы, как это иногда было раньше - задним числом, ответить позже. Все судебно-экспертные учреждения подключены к системе электронного документооборота и электронного взаимодействия с Минюстом и другими органами исполнительной власти.

Указания о том, как все "правильно разложить", какие числа и где поставить, сегодня в экспертных учреждениях не работают", - добавил Гайченко.

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Также те, кто имеет какие-то жалобы, может обратиться в комиссию при Минюсте. Если будут сомнения, то она может назначить анонимную рецензию в другом институте.

"Мы обезличиваем экспертизу и отправляем в институт, который находится в другом городе. Там должны дать заключение о том, есть нарушения или нет. Затем это рассматривает комиссия. Ручное управление при проведении судебных экспертиз отходит в прошлое. Хотя это очень многим не нравится", - подытожил заместитель министра.

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