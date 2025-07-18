Трамп під час розмови закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ, бо "оборона не змінить хід війни", - WP

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським 4 липня заявив, що Україна має переходити в наступ на фронті.

Про це пише The Washington Post із посиланням на неназваного українського чиновника, передає Цензор.НЕТ.

На думку американського президента, Україна "не змінить хід війни, граючи в оборону", тому вона має перейти в наступ.

Слова українського співрозмовника видання стали ще однією деталлю розмови Трампа й Зеленського 4 липня, про яку раніше вже писали WP та Financial Times.

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Раніше WP розповідала, як Трамп запитував Зеленського, чому українські війська не завдають ударів по Москві. Той відповів, що для цього потрібна відповідна зброя.

Газета FT наводила репліку Трампа, який казав: "Володимире, ти можеш ударити по Москві? […] А по Санкт-Петербургу теж?". У відповідь Зеленський заявив: "Абсолютно. Ми зможемо, якщо ви дасте нам таку зброю".

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп запитував Зеленського про здатність України вразити російську територію, але сказала, що питання було вирване з контексту. За її словами, Трамп просто цікавився інформацією, а не закликав Зеленського зробити це.

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