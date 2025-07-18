УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10528 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Трампа і Зеленського
4 898 83

Трамп під час розмови закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ, бо "оборона не змінить хід війни", - WP

Трамп сказав Зеленському, що Україна має перейти в наступ

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським 4 липня заявив, що Україна має переходити в наступ на фронті.

Про це пише The Washington Post із посиланням на неназваного українського чиновника, передає Цензор.НЕТ.

На думку американського президента, Україна "не змінить хід війни, граючи в оборону", тому вона має перейти в наступ.

Слова українського співрозмовника видання стали ще однією деталлю розмови Трампа й Зеленського 4 липня, про яку раніше вже писали WP та Financial Times.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова позиція Трампа щодо Путіна не свідчить про те, що він повністю підтримує Зеленського, - The Times

Раніше WP розповідала, як Трамп запитував Зеленського, чому українські війська не завдають ударів по Москві. Той відповів, що для цього потрібна відповідна зброя.

Газета FT наводила репліку Трампа, який казав: "Володимире, ти можеш ударити по Москві? […] А по Санкт-Петербургу теж?". У відповідь Зеленський заявив: "Абсолютно. Ми зможемо, якщо ви дасте нам таку зброю".

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп запитував Зеленського про здатність України вразити російську територію, але сказала, що питання було вирване з контексту. За її словами, Трамп просто цікавився інформацією, а не закликав Зеленського зробити це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський поговорив з Трампом: Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки

Автор: 

Зеленський Володимир (24770) Трамп Дональд (6495) контрнаступ (435) війна в Україні (5301)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
рудий донні, а зброю для наступу даси? ні-ні, не через 50 днів, а зараз, хоча б ту, гроші на яку виділив ще Байден - ракети, бк, ппо?!
показати весь коментар
18.07.2025 15:08 Відповісти
+20
"Логічним" кроком для наступу України є ненадання їй зброї з боку США як гаранта
показати весь коментар
18.07.2025 15:09 Відповісти
+9
По-перше, беріть 500 мільярдів, які Потужний зарив в асфальт. А по-друге Трамп президент США, за якого віддали голоси 77 мільйонів американців. А президент і Верховний головнокомандувач України - Зеленський. Дуже дякуємо США за допомогу, яку вони нам надали і надають. Якби ще наші мародери щось робили, то і на фронті була б інша картинка.
показати весь коментар
18.07.2025 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рудий донні, а зброю для наступу даси? ні-ні, не через 50 днів, а зараз, хоча б ту, гроші на яку виділив ще Байден - ракети, бк, ппо?!
показати весь коментар
18.07.2025 15:08 Відповісти
А чому він має давати зброю?
показати весь коментар
18.07.2025 15:20 Відповісти
по-перше, гроші на зброю виділили Конгрес США та Президент США Байден, залишилося ще близько 4 млрд.$, на які вже виготовлено та заміщено на складах Пентагону нову озброєння, проте нам не надано (ті самі aim7, aim9, hellfire, stinger), які за термінами зберігання підлягають вже списанню або наданню нам, шоби не витрачати гроші на утилізацію та виконати рішення законодавчого органу США
по-друге, а з якого буя тоді запитує за наступ?! приколюється?!
показати весь коментар
18.07.2025 15:24 Відповісти
По-перше, беріть 500 мільярдів, які Потужний зарив в асфальт. А по-друге Трамп президент США, за якого віддали голоси 77 мільйонів американців. А президент і Верховний головнокомандувач України - Зеленський. Дуже дякуємо США за допомогу, яку вони нам надали і надають. Якби ще наші мародери щось робили, то і на фронті була б інша картинка.
показати весь коментар
18.07.2025 15:30 Відповісти
насамперед завдяки американському озброєнню та іншій американській допомозі фронт тримається, а у тилу не все угандошено у нуль.
тому згоден, дяка США
катастрофа в Україні - 19-й рік, якби не той "поржати" вибір, то й повномасштабки не було б
зараз треба зберегти країну, людей, ЗСУ, без американської зброї зробити це буде дуже важко
а там буде час для розбору, як залишимося живі
показати весь коментар
18.07.2025 15:35 Відповісти
а з якого буя тоді запитує за наступ?! приколюється?!

Нет. Просто разговор поддержать
показати весь коментар
18.07.2025 16:08 Відповісти
ну так, розпитати за плани/наміри та свому другу вові ***** переповісти
чули, проходили вже
показати весь коментар
18.07.2025 16:17 Відповісти
Тому що Китай вже заявив, що не дасть росії програти.
То виходить, що Трамп - лох?
показати весь коментар
18.07.2025 15:25 Відповісти
А де там мова йде про США? Здається війна в Україні і США ніяк не програють.
показати весь коментар
18.07.2025 15:31 Відповісти
Та й Китай у разі програшу росії теж не постраждає.
показати весь коментар
18.07.2025 15:33 Відповісти
Тому що кошти за це Україна вже зобов'язалася віддати.
показати весь коментар
18.07.2025 15:42 Відповісти
А з якого *** він тоді директиви і поради?
показати весь коментар
18.07.2025 16:35 Відповісти
у ЗСУ є о/с, наразі, навчений, із досвідом
а от зброю не дасть, то через якийсь час - хз
показати весь коментар
18.07.2025 15:25 Відповісти
Ми наловленими вже мінімум другий рік воюємо.
Щось не дійшла русня досі до Дніпра по всій його довжині.
А мала б, якщо, як ви кажете, не бійці вони, наловлені.
показати весь коментар
18.07.2025 15:29 Відповісти
Зброю для наступу Вам дасть зелений Вован, який тільки на озброєння отримав відщ США за 4 роки більше 100 мільярдів доларів США + зброя. Я думаю, що за 6 років в нього була можливість наклепати дронів і ракет.
показати весь коментар
18.07.2025 15:27 Відповісти
не до жартів
без американської зброї хєровато, м'яко кажучи
показати весь коментар
18.07.2025 15:28 Відповісти
Так, без американської зброї - ми нікуди. Але чому ніхто, майже ніхто не запитує, а де наша зброя? Чому Боневтік фінансує марафон, фрідом, "велике крадівництво"... і мізер ЗСУ?
показати весь коментар
18.07.2025 15:48 Відповісти
Скільки тобі платять за клепання сотен однотипних висерів під кожною новиною?
показати весь коментар
18.07.2025 15:59 Відповісти
зе - лох, тряпка, втік.
показати весь коментар
18.07.2025 17:07 Відповісти
Дроны и ракеты (не смейтесь) это сложное вооружение, производство которого требует развитую производственную базу. Металлургия, химия, радио электроника.
А клепали, в начале прошлого века мосты и суда, потому что сварки не было
показати весь коментар
18.07.2025 16:14 Відповісти
і копалини! ще ж копалини на 350 млрд...
показати весь коментар
18.07.2025 15:29 Відповісти
100 пудово, якось вже забулося у цьому їпаному цирку
показати весь коментар
18.07.2025 15:30 Відповісти
А чому Байда не дав повністю зброю, чому гроші залишились? Хоча питання риторичне, тому що гроші виділяє не якись президент, а конгресс.
показати весь коментар
18.07.2025 16:14 Відповісти
дав американським виробникам, шоб ті виготовили нову зброю для Штатів, а нам мали віддати стару зброю, яку заміщено на складах новою
от зараз та зброя вже частково є виготовленою за заміщеною у Штатах
показати весь коментар
18.07.2025 16:20 Відповісти
Це така дружня порада?
показати весь коментар
18.07.2025 15:09 Відповісти
"Логічним" кроком для наступу України є ненадання їй зброї з боку США як гаранта
показати весь коментар
18.07.2025 15:09 Відповісти
Ухх зараз потужний полководець-боневтік з 10 бредлі, 3 абрамсами і 10 тисячами гвинтівок організує такий наступ - краще ніж контрнаступ 2023 і курська операція. Головне щоб "людський ресурс" у вигляді мобілізованої піхоти змогли наловити.
показати весь коментар
18.07.2025 15:10 Відповісти
А чого ні? Пройдуться щільно по далеких тилах томагавками, по ближніх атакамсами, затоплять трохи танкерів торпедами, а далі українці на ******** американській техніці підуть в атаку, бо ж в обороні неможливо виграти війну.
показати весь коментар
18.07.2025 15:31 Відповісти
# Признаки машинного перевода с русского на украинский при помощи ИИ

На первый взгляд текст выглядит странно на украинском - скорее как дословная калька с русского или английского. Ниже перечислены основные признаки того, что это не авторский украинский текст, а результат машинного перевода с русского (или смеси русского и английского).

## 1. Кальки и буквальные заимствования

- «полководець»

В современной украинской военной лексике употребляют **командувач** или **командир**, а «полководець» - архаизм, повторяющий русское «полководец».

«з 10 бредлі, 3 абрамсами»

Названия бронетехники («Bradley», «Abrams») либо полностью украинизируют («бронетранспортери Bradley», «танки Abrams»), либо оставляют на английском с чёткой транслитерацией. Сочетание «бредлі» (строчными) и «абрамсами» указывает на неотредактированный машинный вывод.

- «10 тисячами гвинтівок»

Украинцы не считают оружие словом «гвинтівки» так массово - это калька с русского «винтовки». Правильно было бы «10 000 штурмових гвинтівок» или «10 000 автоматів».

# 2. Неуклюжий синтаксис и порядок слов

- «Ухх зараз потужний полководець-боневтік з … організує такий наступ - краще ніж контрнаступ 2023 і курська операція.»

1. «Ухх» - ономатопея, более характерная для разговорного русского.

2. Использование тире без проб и порядок частей предложения повторяют русскую пунктуацию, не свойственную украинскому.

3. Фраза «краще ніж контрнаступ 2023 і курська операція» объединяет два события без необходимых связок. Носитель сказал бы «краще, ніж контрнаступ 2023 року та Курська битва».

«Головне щоб "людський ресурс" … змогли наловити.»

Глагол **«наловити»** в значении «забрать людей» разговорен и регионален; в официальном украинском скорее сказали бы «мобілізувати» или «залучити».

## 3. Нестандартная морфология и орфография

4. Русский стиль пунктуации и кавычек

Кавычки ASCII («"людський ресурс"») вместо украинских ««…»» или "…".

- Тире без проб (-) по русской привычке, тогда как в украинской типографике ставят пробелы по бокам.

-

В совокупности эти признаки указывают на избыточно буквальный машинный перевод с русского (с элементами английского) на украинский.
показати весь коментар
18.07.2025 15:39 Відповісти
Та за нє хєр робити. Скільки військовослужбовців США візьмуть участь у наступі?
показати весь коментар
18.07.2025 15:12 Відповісти
рудий донні чітко сказав - він не за Україну та не за *********
так шо, не дасть о/с, принаймі ні нам, ні кацапам (хоча за кацапів то ще х/з)
показати весь коментар
18.07.2025 15:15 Відповісти
Тоді і «закликати» *****
показати весь коментар
18.07.2025 16:37 Відповісти
Стільки, стільки й в 2022, коли Залужний звільнив 40% окупованої з 24.02.22 території.
показати весь коментар
18.07.2025 16:59 Відповісти
"Нема їбонутим спокою..."
показати весь коментар
18.07.2025 15:12 Відповісти
Я тобі "в кишеню насрав"? Заспокойся... Мені не "свербить"... Але перед непогодою, ще з 2016-го, нога протезована ниє... І зараз лежу на дивані - бо третій день дощить , а нога спокою не дає..
показати весь коментар
18.07.2025 15:21 Відповісти
Шукав-шукав я, в тобою написаному, суті, але так і не зрозумів, що ж ти сказать хотів... "Ссуть в пісок...", як сказано у древньому анекдоті про Чапаєва в Академії...
показати весь коментар
18.07.2025 15:37 Відповісти
Дурню! Так адмін "хрести" на твої коментарі ставить - бо вони дурні та провокативні..."Іди лісом!", та не ганьбися ще більше...
показати весь коментар
18.07.2025 16:06 Відповісти
Немає приводу... Ти просто "не сповна розуму"... Це єдине захворювання, при якому хворому неможливо пояснить, що він - хворий... Тому хворих головою я просто жалію - що з вас візьмеш... Класика принципу Даннінга-Крюгера: "Дурню неможливо пояснить, що він "дурень", саме тому, що він - ДУРЕНЬ..".
показати весь коментар
18.07.2025 16:29 Відповісти
У 2013 був "контрнаступ" але щось пішло не так..
показати весь коментар
18.07.2025 15:13 Відповісти
у 2013? на кого?
показати весь коментар
18.07.2025 15:16 Відповісти
Ти ж нещодавно казав здаваться… зброю забрав, розвідку відключив. Де зброя? От же ж путінський флюгер…
показати весь коментар
18.07.2025 15:15 Відповісти
В 23 році. Все пішло "не так"
показати весь коментар
18.07.2025 15:16 Відповісти
Для когось, дійсно, не так -

скільки української територіїбуло звільнено при залужному

Станом на січень 2023 року, Валерій Залужний, на той час Головнокомандувач Збройних Сил України, заявляв, що Україна звільнила 40% територій, окупованих Росією після 24 лютого 2022 року, і 28% усіх територій, окупованих Росією (включно з тими, що були окуповані до 2022 року).

Зокрема, у вересні 2022 року, Залужний повідомляв про повернення під контроль України понад 3000 квадратних кілометрів території з початку вересня, особливо на Харківському напрямку. Звільнення правобережжя Херсонської області також значно збільшило загальну площу деокупованих територій.
показати весь коментар
18.07.2025 15:56 Відповісти
The Washington Post із посиланням на неназваного українського чиновника...

Одна баба сказала.
Навіщо взагалі публікувати такі "новини"?
показати весь коментар
18.07.2025 15:17 Відповісти
У квартала несколько армий здоровых воинов красиво сидят на брони и прожирают бюджет,держслужба лучшие друзья агента козыря,он ими рисковать никогда не будет.
показати весь коментар
18.07.2025 15:18 Відповісти
Дайтє єму шашку , каня...))
показати весь коментар
18.07.2025 15:22 Відповісти
Педофіл вже геть ********
показати весь коментар
18.07.2025 15:25 Відповісти
не понятно, зачем постоянно происходит утечка информации, о чем разговаривают Трамп и Зеленский... Или это такой троллинг пуйла ?
Пишет вроде американское сми, но со ссылкой на украинского чиновника...
показати весь коментар
18.07.2025 15:26 Відповісти
Можливо навпаки, щоб Трамп привселюдно заперечив це, обурився і відмовився давати навіть крихти зброї для України?
показати весь коментар
18.07.2025 15:39 Відповісти
Дональд мене все більш дивує в гарну сторону! Слова словами, дії діями
показати весь коментар
18.07.2025 15:26 Відповісти
В наступ на касапів має переходити весь цивілізований світ.
І не лише в наступ на економіному фронті - санкціями на лаптєстан; а ще краще - ембарго на їхні товари, послуги, енергоносії, тощо. Не лише наступом з забезпечення ЗСУ військовою технікою, а ще краще - передовою технікою, новітніми технологіями, далекобійною броєю для винещення ВПК ворога.
Цей наступ повинен бути і солдатами країн цивілізованого світу на ЛБЗ. Це потрібно нарешті, вже усвідомити. всьому цивілізованому людству.
Як би я не ставився до ЕрЗе, в т.ч. за провлену ним мобілізаційну компоненту ведення війни з ****** - але людський ресурс України набагато менший за аналогічний касапів. І тому Україні потрібна допомога також особовим складом.
показати весь коментар
18.07.2025 15:28 Відповісти
Північних в'єтнамців і афганців в свій час було набагато менше, ніж американців чи совків. І нічого, якось перемогли. Треба оптимізувати використання ресурсів, а не красти всюди і сподіватися, що пропетляєм якось. "Пропетляєм якось" - це не стратегія, а халатність, за яку хтось повинен кримінально відповідати.
показати весь коментар
18.07.2025 15:44 Відповісти
Згоден, але можна по всьому (і не цивілізованому навіть більше) світі набрати найманців і воювати ними.
По грошам - це мізер в порівнянні з Патріотами і іншим. Країни НАТО могли б це профінансувати.
показати весь коментар
18.07.2025 15:51 Відповісти
Я дам вам парабелум.
показати весь коментар
18.07.2025 15:29 Відповісти
Дональд правий, вже було в 2014, закріпилися й ні шагу уперед, а з 2022 тільки втрачаємо теріторії, коли ми їх будемо відбивати, через 100 років, коли всі корисні копалини закінчаться, й люди на окупованих теріторіях вживуться в кідарстан?
показати весь коментар
18.07.2025 15:29 Відповісти
Чим наступати будеш, диваном своїм?

Щоб наступ був ефективний в нас час, коли аерозвідка бачить усі пересування техніки, необхідно отримати перевагу в авіації та далекобійних засобах ураження, до того орки як тільки захоплюють якусь територію одразу будують ешелоновану оборону з мінними полями, тобто ще ці укріплення треба чимось роздовбати, та пробити достатньо проходів для техніки засобами розмінування.
показати весь коментар
18.07.2025 15:50 Відповісти
Як її отримати в авіації, повернути те що проїпали попередники які зараз у Україні та по всьому світу як сир у маслі жирують? Допамагає увесь світ, може вже жирком заплили деякі командири, й дупу підняти не хочуть на контрнаступ, гроші капають, знову як з 14 року почнуть контрабас ганяти, тільки не забуваємося що кідари вже майже на межі Дніпропетровської області.
показати весь коментар
18.07.2025 15:59 Відповісти
володья, коли вдариш по москві? по москві бити не можна. там владімір.
володья, коли підеш у наступ? у наступ не можна, бо там владімір.....
показати весь коментар
18.07.2025 15:31 Відповісти
Кацапы, в отличии от наших коррумпированных чиновников настроили там такие линии обороны что не хватить и 1000% того личного состава которого положили в предыдущих "контрнаступах". Короче, опять на те же грабли. Единственное что поможет удержать страну - адекватные фортификации в сумасшедших маштабах, накачка оружием без ограничений, не дырявые и не лицемерные санкции. Тотальное эмбарго. И снижение под это все моб возраста. Все остальное это сказки для плебса про потужну перемогу чтобы не теряли веру в чудо которого не будет. А вообще, думаю трампона это все достало и он подначивает зелю слить остатки моб ресурса и поскорее закончить эту войну
показати весь коментар
18.07.2025 15:37 Відповісти
Так зелені навіть оборону організувати не можуть, щоб не розкрасти на укріпленнях чи призначити некомпетентних кентів з гарними доповідями.
показати весь коментар
18.07.2025 15:38 Відповісти
І хто *******?
показати весь коментар
18.07.2025 15:41 Відповісти
Якщо Трамп дасть хоча б 150 Ф16 з ракетами на 180+ км щоб ефективно протидіяти орківській авіації, крилаті ракети щоб вибивати постачання та установки Іскандер, і достатньо засобів розмінування...

А якщо буде як в останніх двох контрнаступах, коли наші підрозділи рострілювали, як в тирі з чого тільки можна, то це просто марнування ресурсів, яких у нас ітак обмаль.
показати весь коментар
18.07.2025 15:45 Відповісти
Який, в біса, наступ? У нас є перевага в повітрі та на землі? Або трамп - шиз/ідіот, або WP брешуть. Що, взагалі, змінить наступ? У русні зменшиться чисельність моб. резервів?
показати весь коментар
18.07.2025 15:48 Відповісти
Восени 2022 переваги теж не було, але звільнили Харківщину і Херсон. Зате тепер є повна перевага, у нас сірскОй, який в порівнянні із Залужним потужно пожвавлює фронт. Але ж нюанс...
показати весь коментар
18.07.2025 16:52 Відповісти
Трамп дал Зе парабеллум.
показати весь коментар
18.07.2025 15:49 Відповісти
НЕ дай Боже контрнаступ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЯ 🌈 🌈 🌈 🌈 🌈 🌈 🌈 🌈 ната разом з трампом во главі самі побіжать в контрнаступ, п**араси грьобані!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
18.07.2025 15:51 Відповісти
Ніякого наступу ми в диспропорції, тільки ліквідовувати скот ...
бо у нас війна 12й рік президенти міняються і всі хочуть наступу , але не враховують що наступи відбуваються при перевазі над влюорогом...
хоча це може бути маніпуляційний вкид
показати весь коментар
18.07.2025 15:57 Відповісти
Серпень 2024: ніякого наступу на шкурщину, ми в диспропорції! Не чула баба...
показати весь коментар
18.07.2025 16:48 Відповісти
З боку Трампа таке питання виглядає як знущання. Він нам ракети для патріот заблокував, що вже казати за наступальну техніку, якої просто немає....
показати весь коментар
18.07.2025 16:02 Відповісти
На шкурщину її вистачило, щоб проїбати потім всю
показати весь коментар
18.07.2025 16:46 Відповісти
Скільки кв.км української землі звільнив сірскОй з лютого 2024, і ******* було звільняти Залужного, який з моменту зірваного завдяки зегнидам контрнаступу влітку 2023, теж постійно був в обороні? Головне, на шкурщину поперлося, а контрнаступати і звільняти своє - ну ніяк (напевно через те, що папа с мамой ТАМ, чи мізків не вистачає, пропитих?)... І не треба піздюнькати про відсутність зброї, - щоб її акумулювати, у хєнєралісімусів смаргадових з лютого 2024 було повно часу, як і підготовити особовий склад. І на шкурщину не треба було пертися, пройобувати все там.
показати весь коментар
18.07.2025 16:45 Відповісти
"зе " і "сирок" на курському напрямку вже давно "наступали" .жертв українських воїнів докуя.толку ніякого.
показати весь коментар
18.07.2025 16:46 Відповісти
какие глупые вопросы. почему не атакуете? - потому как нужно оружие. а почему оружие не делаете? - ну, хз, ждем пока дадут, а то делать не с чего, все приватизировано и в оффшорах, а мы, типа, уважаем частную, в смысле личную, собственность и холопам ее не вернем, пусть лопаты покупают. - а почему сами воевать не идете? - ну дык не рождены для войны просто, к тому же - двойные граждане, если что, вот если на вторую родину нападут - тогда да, а так - нет.
показати весь коментар
18.07.2025 17:00 Відповісти
 
 