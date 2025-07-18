Трамп під час розмови закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ, бо "оборона не змінить хід війни", - WP
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським 4 липня заявив, що Україна має переходити в наступ на фронті.
Про це пише The Washington Post із посиланням на неназваного українського чиновника, передає Цензор.НЕТ.
На думку американського президента, Україна "не змінить хід війни, граючи в оборону", тому вона має перейти в наступ.
Слова українського співрозмовника видання стали ще однією деталлю розмови Трампа й Зеленського 4 липня, про яку раніше вже писали WP та Financial Times.
Раніше WP розповідала, як Трамп запитував Зеленського, чому українські війська не завдають ударів по Москві. Той відповів, що для цього потрібна відповідна зброя.
Газета FT наводила репліку Трампа, який казав: "Володимире, ти можеш ударити по Москві? […] А по Санкт-Петербургу теж?". У відповідь Зеленський заявив: "Абсолютно. Ми зможемо, якщо ви дасте нам таку зброю".
Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп запитував Зеленського про здатність України вразити російську територію, але сказала, що питання було вирване з контексту. За її словами, Трамп просто цікавився інформацією, а не закликав Зеленського зробити це.
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по-друге, а з якого буя тоді запитує за наступ?! приколюється?!
тому згоден, дяка США
катастрофа в Україні - 19-й рік, якби не той "поржати" вибір, то й повномасштабки не було б
зараз треба зберегти країну, людей, ЗСУ, без американської зброї зробити це буде дуже важко
а там буде час для розбору, як залишимося живі
Нет. Просто разговор поддержать
чули, проходили вже
То виходить, що Трамп - лох?
а от зброю не дасть, то через якийсь час - хз
Щось не дійшла русня досі до Дніпра по всій його довжині.
А мала б, якщо, як ви кажете, не бійці вони, наловлені.
без американської зброї хєровато, м'яко кажучи
А клепали, в начале прошлого века мосты и суда, потому что сварки не было
от зараз та зброя вже частково є виготовленою за заміщеною у Штатах
На первый взгляд текст выглядит странно на украинском - скорее как дословная калька с русского или английского. Ниже перечислены основные признаки того, что это не авторский украинский текст, а результат машинного перевода с русского (или смеси русского и английского).
## 1. Кальки и буквальные заимствования
- «полководець»
В современной украинской военной лексике употребляют **командувач** или **командир**, а «полководець» - архаизм, повторяющий русское «полководец».
«з 10 бредлі, 3 абрамсами»
Названия бронетехники («Bradley», «Abrams») либо полностью украинизируют («бронетранспортери Bradley», «танки Abrams»), либо оставляют на английском с чёткой транслитерацией. Сочетание «бредлі» (строчными) и «абрамсами» указывает на неотредактированный машинный вывод.
- «10 тисячами гвинтівок»
Украинцы не считают оружие словом «гвинтівки» так массово - это калька с русского «винтовки». Правильно было бы «10 000 штурмових гвинтівок» или «10 000 автоматів».
# 2. Неуклюжий синтаксис и порядок слов
- «Ухх зараз потужний полководець-боневтік з … організує такий наступ - краще ніж контрнаступ 2023 і курська операція.»
1. «Ухх» - ономатопея, более характерная для разговорного русского.
2. Использование тире без проб и порядок частей предложения повторяют русскую пунктуацию, не свойственную украинскому.
3. Фраза «краще ніж контрнаступ 2023 і курська операція» объединяет два события без необходимых связок. Носитель сказал бы «краще, ніж контрнаступ 2023 року та Курська битва».
«Головне щоб "людський ресурс" … змогли наловити.»
Глагол **«наловити»** в значении «забрать людей» разговорен и регионален; в официальном украинском скорее сказали бы «мобілізувати» или «залучити».
## 3. Нестандартная морфология и орфография
4. Русский стиль пунктуации и кавычек
Кавычки ASCII («"людський ресурс"») вместо украинских ««…»» или "…".
- Тире без проб (-) по русской привычке, тогда как в украинской типографике ставят пробелы по бокам.
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В совокупности эти признаки указывают на избыточно буквальный машинный перевод с русского (с элементами английского) на украинский.
так шо, не дасть о/с, принаймі ні нам, ні кацапам (хоча за кацапів то ще х/з)
скільки української територіїбуло звільнено при залужному
Станом на січень 2023 року, Валерій Залужний, на той час Головнокомандувач Збройних Сил України, заявляв, що Україна звільнила 40% територій, окупованих Росією після 24 лютого 2022 року, і 28% усіх територій, окупованих Росією (включно з тими, що були окуповані до 2022 року).
Зокрема, у вересні 2022 року, Залужний повідомляв про повернення під контроль України понад 3000 квадратних кілометрів території з початку вересня, особливо на Харківському напрямку. Звільнення правобережжя Херсонської області також значно збільшило загальну площу деокупованих територій.
Одна баба сказала.
Навіщо взагалі публікувати такі "новини"?
Пишет вроде американское сми, но со ссылкой на украинского чиновника...
І не лише в наступ на економіному фронті - санкціями на лаптєстан; а ще краще - ембарго на їхні товари, послуги, енергоносії, тощо. Не лише наступом з забезпечення ЗСУ військовою технікою, а ще краще - передовою технікою, новітніми технологіями, далекобійною броєю для винещення ВПК ворога.
Цей наступ повинен бути і солдатами країн цивілізованого світу на ЛБЗ. Це потрібно нарешті, вже усвідомити. всьому цивілізованому людству.
Як би я не ставився до ЕрЗе, в т.ч. за провлену ним мобілізаційну компоненту ведення війни з ****** - але людський ресурс України набагато менший за аналогічний касапів. І тому Україні потрібна допомога також особовим складом.
По грошам - це мізер в порівнянні з Патріотами і іншим. Країни НАТО могли б це профінансувати.
Щоб наступ був ефективний в нас час, коли аерозвідка бачить усі пересування техніки, необхідно отримати перевагу в авіації та далекобійних засобах ураження, до того орки як тільки захоплюють якусь територію одразу будують ешелоновану оборону з мінними полями, тобто ще ці укріплення треба чимось роздовбати, та пробити достатньо проходів для техніки засобами розмінування.
володья, коли підеш у наступ? у наступ не можна, бо там владімір.....
А якщо буде як в останніх двох контрнаступах, коли наші підрозділи рострілювали, як в тирі з чого тільки можна, то це просто марнування ресурсів, яких у нас ітак обмаль.
бо у нас війна 12й рік президенти міняються і всі хочуть наступу , але не враховують що наступи відбуваються при перевазі над влюорогом...
хоча це може бути маніпуляційний вкид