Трамп во время разговора призвал Зеленского, чтобы Украина перешла в наступление, потому что "оборона не изменит ход войны", - WP
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украина должна переходить в наступление на фронте.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает Цензор.НЕТ.
По мнению американского президента, Украина "не изменит ход войны, играя в оборону", поэтому она должна перейти в наступление.
Слова украинского собеседника издания стали еще одной деталью разговора Трампа и Зеленского 4 июля, о которой ранее уже писали WP и Financial Times.
Ранее WP рассказывала, как Трамп спрашивал Зеленского, почему украинские войска не наносят удары по Москве. Тот ответил, что для этого нужно соответствующее оружие.
Газета FT приводила реплику Трампа, который говорил: "Владимир, ты можешь ударить по Москве? [...] А по Санкт-Петербургу тоже?". В ответ Зеленский заявил: "Абсолютно. Мы сможем, если вы дадите нам такое оружие".
В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп спрашивал Зеленского о способности Украины поразить российскую территорию, но сказала, что вопрос был вырван из контекста. По ее словам, Трамп просто интересовался информацией, а не призывал Зеленского сделать это.
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по-друге, а з якого буя тоді запитує за наступ?! приколюється?!
тому згоден, дяка США
катастрофа в Україні - 19-й рік, якби не той "поржати" вибір, то й повномасштабки не було б
зараз треба зберегти країну, людей, ЗСУ, без американської зброї зробити це буде дуже важко
а там буде час для розбору, як залишимося живі
То виходить, що Трамп - лох?
а от зброю не дасть, то через якийсь час - хз
Щось не дійшла русня досі до Дніпра по всій його довжині.
А мала б, якщо, як ви кажете, не бійці вони, наловлені.
без американської зброї хєровато, м'яко кажучи
На первый взгляд текст выглядит странно на украинском - скорее как дословная калька с русского или английского. Ниже перечислены основные признаки того, что это не авторский украинский текст, а результат машинного перевода с русского (или смеси русского и английского).
## 1. Кальки и буквальные заимствования
- «полководець»
В современной украинской военной лексике употребляют **командувач** или **командир**, а «полководець» - архаизм, повторяющий русское «полководец».
«з 10 бредлі, 3 абрамсами»
Названия бронетехники («Bradley», «Abrams») либо полностью украинизируют («бронетранспортери Bradley», «танки Abrams»), либо оставляют на английском с чёткой транслитерацией. Сочетание «бредлі» (строчными) и «абрамсами» указывает на неотредактированный машинный вывод.
- «10 тисячами гвинтівок»
Украинцы не считают оружие словом «гвинтівки» так массово - это калька с русского «винтовки». Правильно было бы «10 000 штурмових гвинтівок» или «10 000 автоматів».
# 2. Неуклюжий синтаксис и порядок слов
- «Ухх зараз потужний полководець-боневтік з … організує такий наступ - краще ніж контрнаступ 2023 і курська операція.»
1. «Ухх» - ономатопея, более характерная для разговорного русского.
2. Использование тире без проб и порядок частей предложения повторяют русскую пунктуацию, не свойственную украинскому.
3. Фраза «краще ніж контрнаступ 2023 і курська операція» объединяет два события без необходимых связок. Носитель сказал бы «краще, ніж контрнаступ 2023 року та Курська битва».
«Головне щоб "людський ресурс" … змогли наловити.»
Глагол **«наловити»** в значении «забрать людей» разговорен и регионален; в официальном украинском скорее сказали бы «мобілізувати» или «залучити».
## 3. Нестандартная морфология и орфография
4. Русский стиль пунктуации и кавычек
Кавычки ASCII («"людський ресурс"») вместо украинских ««…»» или "…".
- Тире без проб (-) по русской привычке, тогда как в украинской типографике ставят пробелы по бокам.
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В совокупности эти признаки указывают на избыточно буквальный машинный перевод с русского (с элементами английского) на украинский.
так шо, не дасть о/с, принаймі ні нам, ні кацапам (хоча за кацапів то ще х/з)
справний працовнік, ось тільки українською не "ССуть", а сцуть, чапаєв з акадємії .
скільки української територіїбуло звільнено при залужному
Станом на січень 2023 року, Валерій Залужний, на той час Головнокомандувач Збройних Сил України, заявляв, що Україна звільнила 40% територій, окупованих Росією після 24 лютого 2022 року, і 28% усіх територій, окупованих Росією (включно з тими, що були окуповані до 2022 року).
Зокрема, у вересні 2022 року, Залужний повідомляв про повернення під контроль України понад 3000 квадратних кілометрів території з початку вересня, особливо на Харківському напрямку. Звільнення правобережжя Херсонської області також значно збільшило загальну площу деокупованих територій.
Одна баба сказала.
Навіщо взагалі публікувати такі "новини"?
Пишет вроде американское сми, но со ссылкой на украинского чиновника...
І не лише в наступ на економіному фронті - санкціями на лаптєстан; а ще краще - ембарго на їхні товари, послуги, енергоносії, тощо. Не лише наступом з забезпечення ЗСУ військовою технікою, а ще краще - передовою технікою, новітніми технологіями, далекобійною броєю для винещення ВПК ворога.
Цей наступ повинен бути і солдатами країн цивілізованого світу на ЛБЗ. Це потрібно нарешті, вже усвідомити. всьому цивілізованому людству.
Як би я не ставився до ЕрЗе, в т.ч. за провлену ним мобілізаційну компоненту ведення війни з ****** - але людський ресурс України набагато менший за аналогічний касапів. І тому Україні потрібна допомога також особовим складом.
По грошам - це мізер в порівнянні з Патріотами і іншим. Країни НАТО могли б це профінансувати.
Щоб наступ був ефективний в нас час, коли аерозвідка бачить усі пересування техніки, необхідно отримати перевагу в авіації та далекобійних засобах ураження, до того орки як тільки захоплюють якусь територію одразу будують ешелоновану оборону з мінними полями, тобто ще ці укріплення треба чимось роздовбати, та пробити достатньо проходів для техніки засобами розмінування.
володья, коли підеш у наступ? у наступ не можна, бо там владімір.....
А якщо буде як в останніх двох контрнаступах, коли наші підрозділи рострілювали, як в тирі з чого тільки можна, то це просто марнування ресурсів, яких у нас ітак обмаль.
«Кінець робочого тижня, але в нас немає ні вихідних, ні свят, ні «канікул». Тому сьогодні вирушаємо допомагати тим, хто боронить Донецький та Запорізький напрямки», - розповів п'ятий Президент.
На фронт, зокрема, везуть FPV-дрони, квадроцикли, електроніку, а також батальйонні лазне-пральні комплекси. Їхня кількість від початку вторгнення сягнула 275 одиниць, забезпечили , більше 200 тисяч військових отримали змогу користуватись нормальним цивілізованим душем.
Також підрозділи отримають пересувну авторемонтну майстерню, 575 FPV-дронів, 250 FPV-дронів з оптоволокном, 50 FPV-дронів із тепловізором, засоби РЕБ, зарядні станції і «Старлінки» - загалом на суму 30 мільйонів гривень.
«Незважаючи на безглузді санкції, на переслідування влади, на перешкоджання всій нашій команді продовжуємо допомагати нашим побратимам», - наголошує Петро Порошенко.
https://t.me/spravagromad/48875 Тим часом в повному розгарі ще один проект Справи громад та Фонду сім'ї Порошенка "Екскаватори та трактори", який користується великим попитом у військових. І тому цифри у ньому постійно зростають. ЗСУ надано, відправлено на фронт 80 екскаваторів. Нових, українського виробництва, і дуже зручних в експлуатації.
Завдяки постійній допомозі громадян України ЗСУ буде ще багато техніки.
Допомагаймо нашій армії вгризатися у землю та тримати оборону.
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бо у нас війна 12й рік президенти міняються і всі хочуть наступу , але не враховують що наступи відбуваються при перевазі над влюорогом...
хоча це може бути маніпуляційний вкид