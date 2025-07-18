Трамп во время разговора призвал Зеленского, чтобы Украина перешла в наступление, потому что "оборона не изменит ход войны", - WP

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украина должна переходить в наступление на фронте.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

По мнению американского президента, Украина "не изменит ход войны, играя в оборону", поэтому она должна перейти в наступление.

Слова украинского собеседника издания стали еще одной деталью разговора Трампа и Зеленского 4 июля, о которой ранее уже писали WP и Financial Times.

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Ранее WP рассказывала, как Трамп спрашивал Зеленского, почему украинские войска не наносят удары по Москве. Тот ответил, что для этого нужно соответствующее оружие.

Газета FT приводила реплику Трампа, который говорил: "Владимир, ты можешь ударить по Москве? [...] А по Санкт-Петербургу тоже?". В ответ Зеленский заявил: "Абсолютно. Мы сможем, если вы дадите нам такое оружие".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп спрашивал Зеленского о способности Украины поразить российскую территорию, но сказала, что вопрос был вырван из контекста. По ее словам, Трамп просто интересовался информацией, а не призывал Зеленского сделать это.

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