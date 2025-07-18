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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Трамп во время разговора призвал Зеленского, чтобы Украина перешла в наступление, потому что "оборона не изменит ход войны", - WP

Трамп сказал Зеленскому, что Украина должна перейти в наступление

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украина должна переходить в наступление на фронте.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

По мнению американского президента, Украина "не изменит ход войны, играя в оборону", поэтому она должна перейти в наступление.

Слова украинского собеседника издания стали еще одной деталью разговора Трампа и Зеленского 4 июля, о которой ранее уже писали WP и Financial Times.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая позиция Трампа в отношении Путина не свидетельствует о том, что он полностью поддерживает Зеленского, - The Times

Ранее WP рассказывала, как Трамп спрашивал Зеленского, почему украинские войска не наносят удары по Москве. Тот ответил, что для этого нужно соответствующее оружие.

Газета FT приводила реплику Трампа, который говорил: "Владимир, ты можешь ударить по Москве? [...] А по Санкт-Петербургу тоже?". В ответ Зеленский заявил: "Абсолютно. Мы сможем, если вы дадите нам такое оружие".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп спрашивал Зеленского о способности Украины поразить российскую территорию, но сказала, что вопрос был вырван из контекста. По ее словам, Трамп просто интересовался информацией, а не призывал Зеленского сделать это.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поговорил с Трампом: Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги

Автор: 

Зеленский Владимир (21259) Трамп Дональд (6012) контрнаступление (353) война в Украине (5264)


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Топ комментарии
+14
"Логічним" кроком для наступу України є ненадання їй зброї з боку США як гаранта
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18.07.2025 15:09 Ответить
+13
рудий донні, а зброю для наступу даси? ні-ні, не через 50 днів, а зараз, хоча б ту, гроші на яку виділив ще Байден - ракети, бк, ппо?!
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18.07.2025 15:08 Ответить
+7
"Нема їбонутим спокою..."
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18.07.2025 15:12 Ответить
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рудий донні, а зброю для наступу даси? ні-ні, не через 50 днів, а зараз, хоча б ту, гроші на яку виділив ще Байден - ракети, бк, ппо?!
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18.07.2025 15:08 Ответить
А чому він має давати зброю?
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18.07.2025 15:20 Ответить
по-перше, гроші на зброю виділили Конгрес США та Президент США Байден, залишилося ще близько 4 млрд.$, на які вже виготовлено та заміщено на складах Пентагону нову озброєння, проте нам не надано (ті самі aim7, aim9, hellfire, stinger), які за термінами зберігання підлягають вже списанню або наданню нам, шоби не витрачати гроші на утилізацію та виконати рішення законодавчого органу США
по-друге, а з якого буя тоді запитує за наступ?! приколюється?!
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18.07.2025 15:24 Ответить
По-перше, беріть 500 мільярдів, які Потужний зарив в асфальт. А по-друге Трамп президент США, за якого віддали голоси 77 мільйонів американців. А президент і Верховний головнокомандувач України - Зеленський. Дуже дякуємо США за допомогу, яку вони нам надали і надають. Якби ще наші мародери щось робили, то і на фронті була б інша картинка.
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18.07.2025 15:30 Ответить
насамперед завдяки американському озброєнню та іншій американській допомозі фронт тримається, а у тилу не все угандошено у нуль.
тому згоден, дяка США
катастрофа в Україні - 19-й рік, якби не той "поржати" вибір, то й повномасштабки не було б
зараз треба зберегти країну, людей, ЗСУ, без американської зброї зробити це буде дуже важко
а там буде час для розбору, як залишимося живі
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18.07.2025 15:35 Ответить
Тому що Китай вже заявив, що не дасть росії програти.
То виходить, що Трамп - лох?
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18.07.2025 15:25 Ответить
А де там мова йде про США? Здається війна в Україні і США ніяк не програють.
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18.07.2025 15:31 Ответить
Та й Китай у разі програшу росії теж не постраждає.
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18.07.2025 15:33 Ответить
Тому що кошти за це Україна вже зобов'язалася віддати.
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18.07.2025 15:42 Ответить
у ЗСУ є о/с, наразі, навчений, із досвідом
а от зброю не дасть, то через якийсь час - хз
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18.07.2025 15:25 Ответить
Ми наловленими вже мінімум другий рік воюємо.
Щось не дійшла русня досі до Дніпра по всій його довжині.
А мала б, якщо, як ви кажете, не бійці вони, наловлені.
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18.07.2025 15:29 Ответить
Зброю для наступу Вам дасть зелений Вован, який тільки на озброєння отримав відщ США за 4 роки більше 100 мільярдів доларів США + зброя. Я думаю, що за 6 років в нього була можливість наклепати дронів і ракет.
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18.07.2025 15:27 Ответить
не до жартів
без американської зброї хєровато, м'яко кажучи
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18.07.2025 15:28 Ответить
Так, без американської зброї - ми нікуди. Але чому ніхто, майже ніхто не запитує, а де наша зброя? Чому Боневтік фінансує марафон, фрідом, "велике крадівництво"... і мізер ЗСУ?
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18.07.2025 15:48 Ответить
Скільки тобі платять за клепання сотен однотипних висерів під кожною новиною?
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18.07.2025 15:59 Ответить
і копалини! ще ж копалини на 350 млрд...
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18.07.2025 15:29 Ответить
100 пудово, якось вже забулося у цьому їпаному цирку
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18.07.2025 15:30 Ответить
Це така дружня порада?
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18.07.2025 15:09 Ответить
"Логічним" кроком для наступу України є ненадання їй зброї з боку США як гаранта
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18.07.2025 15:09 Ответить
Ухх зараз потужний полководець-боневтік з 10 бредлі, 3 абрамсами і 10 тисячами гвинтівок організує такий наступ - краще ніж контрнаступ 2023 і курська операція. Головне щоб "людський ресурс" у вигляді мобілізованої піхоти змогли наловити.
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18.07.2025 15:10 Ответить
А чого ні? Пройдуться щільно по далеких тилах томагавками, по ближніх атакамсами, затоплять трохи танкерів торпедами, а далі українці на ******** американській техніці підуть в атаку, бо ж в обороні неможливо виграти війну.
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18.07.2025 15:31 Ответить
# Признаки машинного перевода с русского на украинский при помощи ИИ

На первый взгляд текст выглядит странно на украинском - скорее как дословная калька с русского или английского. Ниже перечислены основные признаки того, что это не авторский украинский текст, а результат машинного перевода с русского (или смеси русского и английского).

## 1. Кальки и буквальные заимствования

- «полководець»

В современной украинской военной лексике употребляют **командувач** или **командир**, а «полководець» - архаизм, повторяющий русское «полководец».

«з 10 бредлі, 3 абрамсами»

Названия бронетехники («Bradley», «Abrams») либо полностью украинизируют («бронетранспортери Bradley», «танки Abrams»), либо оставляют на английском с чёткой транслитерацией. Сочетание «бредлі» (строчными) и «абрамсами» указывает на неотредактированный машинный вывод.

- «10 тисячами гвинтівок»

Украинцы не считают оружие словом «гвинтівки» так массово - это калька с русского «винтовки». Правильно было бы «10 000 штурмових гвинтівок» или «10 000 автоматів».

# 2. Неуклюжий синтаксис и порядок слов

- «Ухх зараз потужний полководець-боневтік з … організує такий наступ - краще ніж контрнаступ 2023 і курська операція.»

1. «Ухх» - ономатопея, более характерная для разговорного русского.

2. Использование тире без проб и порядок частей предложения повторяют русскую пунктуацию, не свойственную украинскому.

3. Фраза «краще ніж контрнаступ 2023 і курська операція» объединяет два события без необходимых связок. Носитель сказал бы «краще, ніж контрнаступ 2023 року та Курська битва».

«Головне щоб "людський ресурс" … змогли наловити.»

Глагол **«наловити»** в значении «забрать людей» разговорен и регионален; в официальном украинском скорее сказали бы «мобілізувати» или «залучити».

## 3. Нестандартная морфология и орфография

4. Русский стиль пунктуации и кавычек

Кавычки ASCII («"людський ресурс"») вместо украинских ««…»» или "…".

- Тире без проб (-) по русской привычке, тогда как в украинской типографике ставят пробелы по бокам.

-

В совокупности эти признаки указывают на избыточно буквальный машинный перевод с русского (с элементами английского) на украинский.
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18.07.2025 15:39 Ответить
Та за нє хєр робити. Скільки військовослужбовців США візьмуть участь у наступі?
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18.07.2025 15:12 Ответить
рудий донні чітко сказав - він не за Україну та не за *********
так шо, не дасть о/с, принаймі ні нам, ні кацапам (хоча за кацапів то ще х/з)
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18.07.2025 15:15 Ответить
"Нема їбонутим спокою..."
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18.07.2025 15:12 Ответить
Я тобі "в кишеню насрав"? Заспокойся... Мені не "свербить"... Але перед непогодою, ще з 2016-го, нога протезована ниє... І зараз лежу на дивані - бо третій день дощить , а нога спокою не дає..
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18.07.2025 15:21 Ответить
Шукав-шукав я, в тобою написаному, суті, але так і не зрозумів, що ж ти сказать хотів... "Ссуть в пісок...", як сказано у древньому анекдоті про Чапаєва в Академії...
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18.07.2025 15:37 Ответить
ти , мабуть, на цвинтарі працюєш, бо хрести х, х, х, х ще раніше виникають аніж коменти.
справний працовнік, ось тільки українською не "ССуть", а сцуть, чапаєв з акадємії .
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18.07.2025 15:51 Ответить
Дурню! Так адмін "хрести" на твої коментарі ставить - бо вони дурні та провокативні..."Іди лісом!", та не ганьбися ще більше...
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18.07.2025 16:06 Ответить
У 2013 був "контрнаступ" але щось пішло не так..
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18.07.2025 15:13 Ответить
у 2013? на кого?
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18.07.2025 15:16 Ответить
Ти ж нещодавно казав здаваться… зброю забрав, розвідку відключив. Де зброя? От же ж путінський флюгер…
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18.07.2025 15:15 Ответить
В 23 році. Все пішло "не так"
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18.07.2025 15:16 Ответить
Для когось, дійсно, не так -

скільки української територіїбуло звільнено при залужному

Станом на січень 2023 року, Валерій Залужний, на той час Головнокомандувач Збройних Сил України, заявляв, що Україна звільнила 40% територій, окупованих Росією після 24 лютого 2022 року, і 28% усіх територій, окупованих Росією (включно з тими, що були окуповані до 2022 року).

Зокрема, у вересні 2022 року, Залужний повідомляв про повернення під контроль України понад 3000 квадратних кілометрів території з початку вересня, особливо на Харківському напрямку. Звільнення правобережжя Херсонської області також значно збільшило загальну площу деокупованих територій.
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18.07.2025 15:56 Ответить
The Washington Post із посиланням на неназваного українського чиновника...

Одна баба сказала.
Навіщо взагалі публікувати такі "новини"?
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18.07.2025 15:17 Ответить
У квартала несколько армий здоровых воинов красиво сидят на брони и прожирают бюджет,держслужба лучшие друзья агента козыря,он ими рисковать никогда не будет.
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18.07.2025 15:18 Ответить
Дайтє єму шашку , каня...))
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18.07.2025 15:22 Ответить
Педофіл вже геть ********
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18.07.2025 15:25 Ответить
не понятно, зачем постоянно происходит утечка информации, о чем разговаривают Трамп и Зеленский... Или это такой троллинг пуйла ?
Пишет вроде американское сми, но со ссылкой на украинского чиновника...
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18.07.2025 15:26 Ответить
Можливо навпаки, щоб Трамп привселюдно заперечив це, обурився і відмовився давати навіть крихти зброї для України?
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18.07.2025 15:39 Ответить
Дональд мене все більш дивує в гарну сторону! Слова словами, дії діями
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18.07.2025 15:26 Ответить
В наступ на касапів має переходити весь цивілізований світ.
І не лише в наступ на економіному фронті - санкціями на лаптєстан; а ще краще - ембарго на їхні товари, послуги, енергоносії, тощо. Не лише наступом з забезпечення ЗСУ військовою технікою, а ще краще - передовою технікою, новітніми технологіями, далекобійною броєю для винещення ВПК ворога.
Цей наступ повинен бути і солдатами країн цивілізованого світу на ЛБЗ. Це потрібно нарешті, вже усвідомити. всьому цивілізованому людству.
Як би я не ставився до ЕрЗе, в т.ч. за провлену ним мобілізаційну компоненту ведення війни з ****** - але людський ресурс України набагато менший за аналогічний касапів. І тому Україні потрібна допомога також особовим складом.
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18.07.2025 15:28 Ответить
Північних в'єтнамців і афганців в свій час було набагато менше, ніж американців чи совків. І нічого, якось перемогли. Треба оптимізувати використання ресурсів, а не красти всюди і сподіватися, що пропетляєм якось. "Пропетляєм якось" - це не стратегія, а халатність, за яку хтось повинен кримінально відповідати.
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18.07.2025 15:44 Ответить
Згоден, але можна по всьому (і не цивілізованому навіть більше) світі набрати найманців і воювати ними.
По грошам - це мізер в порівнянні з Патріотами і іншим. Країни НАТО могли б це профінансувати.
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18.07.2025 15:51 Ответить
Я дам вам парабелум.
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18.07.2025 15:29 Ответить
Дональд правий, вже було в 2014, закріпилися й ні шагу уперед, а з 2022 тільки втрачаємо теріторії, коли ми їх будемо відбивати, через 100 років, коли всі корисні копалини закінчаться, й люди на окупованих теріторіях вживуться в кідарстан?
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18.07.2025 15:29 Ответить
Чим наступати будеш, диваном своїм?

Щоб наступ був ефективний в нас час, коли аерозвідка бачить усі пересування техніки, необхідно отримати перевагу в авіації та далекобійних засобах ураження, до того орки як тільки захоплюють якусь територію одразу будують ешелоновану оборону з мінними полями, тобто ще ці укріплення треба чимось роздовбати, та пробити достатньо проходів для техніки засобами розмінування.
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18.07.2025 15:50 Ответить
Як її отримати в авіації, повернути те що проїпали попередники які зараз у Україні та по всьому світу як сир у маслі жирують? Допамагає увесь світ, може вже жирком заплили деякі командири, й дупу підняти не хочуть на контрнаступ, гроші капають, знову як з 14 року почнуть контрабас ганяти, тільки не забуваємося що кідари вже майже на межі Дніпропетровської області.
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18.07.2025 15:59 Ответить
володья, коли вдариш по москві? по москві бити не можна. там владімір.
володья, коли підеш у наступ? у наступ не можна, бо там владімір.....
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18.07.2025 15:31 Ответить
Кацапы, в отличии от наших коррумпированных чиновников настроили там такие линии обороны что не хватить и 1000% того личного состава которого положили в предыдущих "контрнаступах". Короче, опять на те же грабли. Единственное что поможет удержать страну - адекватные фортификации в сумасшедших маштабах, накачка оружием без ограничений, не дырявые и не лицемерные санкции. Тотальное эмбарго. И снижение под это все моб возраста. Все остальное это сказки для плебса про потужну перемогу чтобы не теряли веру в чудо которого не будет. А вообще, думаю трампона это все достало и он подначивает зелю слить остатки моб ресурса и поскорее закончить эту войну
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18.07.2025 15:37 Ответить
Так зелені навіть оборону організувати не можуть, щоб не розкрасти на укріпленнях чи призначити некомпетентних кентів з гарними доповідями.
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18.07.2025 15:38 Ответить
І хто *******?
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18.07.2025 15:41 Ответить
Якщо Трамп дасть хоча б 150 Ф16 з ракетами на 180+ км щоб ефективно протидіяти орківській авіації, крилаті ракети щоб вибивати постачання та установки Іскандер, і достатньо засобів розмінування...

А якщо буде як в останніх двох контрнаступах, коли наші підрозділи рострілювали, як в тирі з чого тільки можна, то це просто марнування ресурсів, яких у нас ітак обмаль.
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18.07.2025 15:45 Ответить
Який, в біса, наступ? У нас є перевага в повітрі та на землі? Або трамп - шиз/ідіот, або WP брешуть. Що, взагалі, змінить наступ? У русні зменшиться чисельність моб. резервів?
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18.07.2025 15:48 Ответить
Трамп дал Зе парабеллум.
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18.07.2025 15:49 Ответить
НЕ дай Боже контрнаступ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЯ 🌈 🌈 🌈 🌈 🌈 🌈 🌈 🌈 ната разом з трампом во главі самі побіжать в контрнаступ, п**араси грьобані!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.07.2025 15:51 Ответить
https://eurosolidarity.org/2025/07/18/poroshenko-poviz-chergovu-partiyu-dopomogy-na-front-zagalni-obsyagy-vrazhayut/ Чергова допомога фронту від Петра Порошенка, який повіз чергову партію техніки і дронів у фронтові бригади на гарячі напрямки.

«Кінець робочого тижня, але в нас немає ні вихідних, ні свят, ні «канікул». Тому сьогодні вирушаємо допомагати тим, хто боронить Донецький та Запорізький напрямки», - розповів п'ятий Президент.
На фронт, зокрема, везуть FPV-дрони, квадроцикли, електроніку, а також батальйонні лазне-пральні комплекси. Їхня кількість від початку вторгнення сягнула 275 одиниць, забезпечили , більше 200 тисяч військових отримали змогу користуватись нормальним цивілізованим душем.
Також підрозділи отримають пересувну авторемонтну майстерню, 575 FPV-дронів, 250 FPV-дронів з оптоволокном, 50 FPV-дронів із тепловізором, засоби РЕБ, зарядні станції і «Старлінки» - загалом на суму 30 мільйонів гривень.
«Незважаючи на безглузді санкції, на переслідування влади, на перешкоджання всій нашій команді продовжуємо допомагати нашим побратимам», - наголошує Петро Порошенко.
https://t.me/spravagromad/48875 Тим часом в повному розгарі ще один проект Справи громад та Фонду сім'ї Порошенка "Екскаватори та трактори", який користується великим попитом у військових. І тому цифри у ньому постійно зростають. ЗСУ надано, відправлено на фронт 80 екскаваторів. Нових, українського виробництва, і дуже зручних в експлуатації.
Завдяки постійній допомозі громадян України ЗСУ буде ще багато техніки.
Допомагаймо нашій армії вгризатися у землю та тримати оборону.
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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18.07.2025 15:55 Ответить
Ніякого наступу ми в диспропорції, тільки ліквідовувати скот ...
бо у нас війна 12й рік президенти міняються і всі хочуть наступу , але не враховують що наступи відбуваються при перевазі над влюорогом...
хоча це може бути маніпуляційний вкид
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18.07.2025 15:57 Ответить
З боку Трампа таке питання виглядає як знущання. Він нам ракети для патріот заблокував, що вже казати за наступальну техніку, якої просто немає....
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18.07.2025 16:02 Ответить
 
 