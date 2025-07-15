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Новости Разговор Трампа и Зеленского Разрешение на дальнобойные удары по РФ
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Трамп не призывал Украину к ударам по Москве во время разговора с Зеленским, - Белый дом

трамп

Белый дом отрицает, что президент США Дональд Трамп во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским 4 июля якобы интересовался, может ли Украина нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу.

Об этом заявили в администрации Трампа, комментируя материал Financial Times, пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания FT, Трамп также поддержал идею более глубоких ударов по территории РФ, заявив, что это заставит Кремль "почувствовать боль" и пойти на переговоры.

По словам источников, Зеленский ответил: "Безусловно. Мы сможем, если вы дадите нам оружие".

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После этого, как утверждает FT, в Риме на прошлой неделе США передали Украине список потенциального вооружения.

В то же время источники Reuters в Белом доме заявили, что Трамп не призывал Зеленского к усилению ударов по РФ.

"Президент Трамп просто задавал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства. Он неустанно работает над тем, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне", - сказала спикер Кэролайн Левитт, цитирует Newsweek.

По ее словам, газета Financial Times известна тем, что "резко вырывает слова из контекста, чтобы получить клики, потому что их газета умирает".

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Ранее издание WP сообщало, что Трамп рассматривал возможность передачи ракет Tomahawk Украине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Автор: 

Зеленский Владимир (21234) Трамп Дональд (5972) Удары по РФ (412) война в Украине (5210)


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Топ комментарии
+14
А-ха-ха - спалили Трампа!
А він пішов у несознанку!
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15.07.2025 17:17 Ответить
+8
"это был сарказм"
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15.07.2025 17:19 Ответить
+7
Такі справи вирішуються в цілковитій тиші, а то не встигло замовкнути ехо розмови, як зєшобла почала бігати і верещати, що гаспадін Трамп назначив зєлю любімай женой. Логічно, що Донні сказав, що я не я і ця хата не моя, а взагалі питайте того дурника, которий про це патякає - я нічого не знаю.
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15.07.2025 17:34 Ответить
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А-ха-ха - спалили Трампа!
А він пішов у несознанку!
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15.07.2025 17:17 Ответить
Вже від самого слова Трамп тягне на рвоту. Скоро в якості рвотного лікарі стануть виписувати повтореня слова Трамп.
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15.07.2025 20:20 Ответить
"это был сарказм"
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15.07.2025 17:19 Ответить
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15.07.2025 19:41 Ответить
Не закликав!
АЛЕ - НЕ ЗАБОРОНЯВ!
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15.07.2025 17:19 Ответить
ну а який сенс йому забороняти, коли в України немає американської далекобійної зброї?
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15.07.2025 18:43 Ответить
У дедушки деменция прогрессирует 😁
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15.07.2025 17:19 Ответить
Пізно. Лайно вже потекло по трубах
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15.07.2025 17:23 Ответить
Вот и все.
Это было вчера.
Наша тайна с тобой оказалась напрасной.
И последнюю ночь я не спал до утра
.....
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15.07.2025 17:24 Ответить
Разрешал, предлагал какая уже разница, вопрос где сидят те кто слил журналюгам эту информацию, если конечно это не вброс, в белом доме или тут на банковой, оперативно предупреждают тех кто в кремле?
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15.07.2025 17:25 Ответить
та ми не сумніваємося, що краснов діє згідно всіх побажань ворога:

- пуйло 10 днів тому сказав, що найближчі 60 днів в рашистів буде нове загострення. Що робить рижий клоун: каже що санкції будуть через 50 (логічно: 60 - 10 = 50), тобто кардбланш.

- 10 лярдів на зброю? Потужно, тільки Байден давав 14 лярдів на рік - безкоштовно і теж за лічені дні .

- петріоти? як завжди без відповідей, скільки ракет до них, а це ключове

томагавки, розмови про #бомбити_москву, #бомбити_пітер, пекельні санкції. Це дуже цікаво, якщо ви не прагматик , а мрійник в рожевих окулярах .
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15.07.2025 17:27 Ответить
Они с 10 октября 23 года нон стопом наступают, а тут Трамп дал 50 дней на захват Украины )
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15.07.2025 17:33 Ответить
Для чого це робити? Можна просто відмовитись спонсорувати Україну і все. Хто йому що зробить?
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15.07.2025 19:47 Ответить
а чому кремлівський чикатіло не питає трампа чи можна бити по Києву
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15.07.2025 17:27 Ответить
Тому, що в нього замість асфальту ракети
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15.07.2025 17:57 Ответить
У Зеклоуна тільки бабки в голові :
як побільше вкрасти і ізаникати в оффшори ,
щоби ніхто не знайшов
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15.07.2025 18:01 Ответить
Ну вот, о чем я и писала раньше …
Не говорил, не правильно поняли и вообще такого не было …
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15.07.2025 17:27 Ответить
Та кацапи вас відкрито з лайном змішують, чому ви так боїтесь🤦‍♂️
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15.07.2025 17:28 Ответить
Прокляті блазні щось збираються робити врешті решт?
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15.07.2025 17:30 Ответить
Завтра скаже: "я шо обіцяв Україні зброю"?
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15.07.2025 17:30 Ответить
А вже все,пане Трамп - умерла так умерла!Болотянам - приготуватися,Трамп освятив!
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15.07.2025 17:33 Ответить
Такі справи вирішуються в цілковитій тиші, а то не встигло замовкнути ехо розмови, як зєшобла почала бігати і верещати, що гаспадін Трамп назначив зєлю любімай женой. Логічно, що Донні сказав, що я не я і ця хата не моя, а взагалі питайте того дурника, которий про це патякає - я нічого не знаю.
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15.07.2025 17:34 Ответить
так він і 17 петріотів не обіцяв. просто запитав був зелю чи взяв би він їх, коли б їх могли надати ))
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15.07.2025 17:35 Ответить
"Газета неправильно витлумачила слова Трампа, він просто ставив питання", - пояснили в Білому домі".
І десятки інших підхопили,а хтось ще вказуватиме,як першоджерело.
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15.07.2025 17:43 Ответить
Та хто б сумнівався!
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15.07.2025 17:58 Ответить
Хто бреше Трамп чи , як правило, Зехерпіду?
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15.07.2025 17:58 Ответить
трамп сказав що сам вдарить по моцкві
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15.07.2025 18:11 Ответить
Шеф, Балодья, друг, я етава нігаваріл! Ksenia VB агаваріла менья!
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15.07.2025 19:28 Ответить
ладно-ладно... играем в переводного!)
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15.07.2025 18:15 Ответить
"Краснов", як і косоокі комуняки, не дозволить кацапії програти у цій війні.
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15.07.2025 18:30 Ответить
 
 