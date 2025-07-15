Трамп не призывал Украину к ударам по Москве во время разговора с Зеленским, - Белый дом

Белый дом отрицает, что президент США Дональд Трамп во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским 4 июля якобы интересовался, может ли Украина нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу.

Об этом заявили в администрации Трампа, комментируя материал Financial Times, пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания FT, Трамп также поддержал идею более глубоких ударов по территории РФ, заявив, что это заставит Кремль "почувствовать боль" и пойти на переговоры.

По словам источников, Зеленский ответил: "Безусловно. Мы сможем, если вы дадите нам оружие".

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После этого, как утверждает FT, в Риме на прошлой неделе США передали Украине список потенциального вооружения.

В то же время источники Reuters в Белом доме заявили, что Трамп не призывал Зеленского к усилению ударов по РФ.

"Президент Трамп просто задавал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства. Он неустанно работает над тем, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне", - сказала спикер Кэролайн Левитт, цитирует Newsweek.

По ее словам, газета Financial Times известна тем, что "резко вырывает слова из контекста, чтобы получить клики, потому что их газета умирает".

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Ранее издание WP сообщало, что Трамп рассматривал возможность передачи ракет Tomahawk Украине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.