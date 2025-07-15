Трамп не закликав Україну до ударів по Москві під час розмови із Зеленським, - Білий дім

Білий дім заперечив, що президент США Дональд Трамп під час розмови із українським президентом Володимиром Зеленським 4 липня нібито цікавився, чи може Україна завдати ударів по Москві та Санкт-Петербургу.

Про це заявили в адміністрації Трампа, коментуючи матеріал Financial Times, пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання FT, Трамп також підтримав ідею глибших ударів по території РФ, заявивши, що це змусить Кремль "відчути біль" і піти на перемовини.

За словами джерел, Зеленський відповів: "Безумовно. Ми зможемо, якщо ви дасте нам зброю".

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Після цього, як стверджує FT, у Римі минулого тижня США передали Україні список потенційного озброєння.

Водночас джерела Reuters у Білому домі заявили, що Трамп не закликав Зеленського до посилення ударів по РФ.

"Президент Трамп просто ставив питання, а не заохочував до подальших убивств. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства та покласти край цій війні", - сказала речниця Керолайн Левітт, цитує Newsweek.

За її словами, газета Financial Times відома тим, що "різко вириває слова з контексту, щоб отримати кліки, бо їхня газета вмирає".

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Раніше видання WP повідомляло, що Трамп розглядав можливість передачі ракет Tomahawk Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.