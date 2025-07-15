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Новини Розмова Трампа і Зеленського Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Трамп не закликав Україну до ударів по Москві під час розмови із Зеленським, - Білий дім

трамп

Білий дім заперечив, що президент США Дональд Трамп під час розмови із українським президентом Володимиром Зеленським 4 липня нібито цікавився, чи може Україна завдати ударів по Москві та Санкт-Петербургу. 

Про це заявили в адміністрації Трампа, коментуючи матеріал Financial Times, пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання FT, Трамп також підтримав ідею глибших ударів по території РФ, заявивши, що це змусить Кремль "відчути біль" і піти на перемовини.

За словами джерел, Зеленський відповів: "Безумовно. Ми зможемо, якщо ви дасте нам зброю".

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Після цього, як стверджує FT, у Римі минулого тижня США передали Україні список потенційного озброєння.

Водночас джерела Reuters у Білому домі заявили, що Трамп не закликав Зеленського до посилення ударів по РФ.

"Президент Трамп просто ставив питання, а не заохочував до подальших убивств. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства та покласти край цій війні", - сказала речниця Керолайн Левітт, цитує Newsweek.

За її словами, газета Financial Times відома тим, що "різко вириває слова з контексту, щоб отримати кліки, бо їхня газета вмирає".

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Раніше видання WP повідомляло, що Трамп розглядав можливість передачі ракет Tomahawk Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Автор: 

Зеленський Володимир (24742) Трамп Дональд (6447) Удари по РФ (414) війна в Україні (5247)


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Топ коментарі
+12
А-ха-ха - спалили Трампа!
А він пішов у несознанку!
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15.07.2025 17:17 Відповісти
+8
"это был сарказм"
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15.07.2025 17:19 Відповісти
+6
та ми не сумніваємося, що краснов діє згідно всіх побажань ворога:

- пуйло 10 днів тому сказав, що найближчі 60 днів в рашистів буде нове загострення. Що робить рижий клоун: каже що санкції будуть через 50 (логічно: 60 - 10 = 50), тобто кардбланш.

- 10 лярдів на зброю? Потужно, тільки Байден давав 14 лярдів на рік - безкоштовно і теж за лічені дні .

- петріоти? як завжди без відповідей, скільки ракет до них, а це ключове

томагавки, розмови про #бомбити_москву, #бомбити_пітер, пекельні санкції. Це дуже цікаво, якщо ви не прагматик , а мрійник в рожевих окулярах .
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15.07.2025 17:27 Відповісти
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А-ха-ха - спалили Трампа!
А він пішов у несознанку!
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15.07.2025 17:17 Відповісти
"это был сарказм"
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15.07.2025 17:19 Відповісти
Не закликав!
АЛЕ - НЕ ЗАБОРОНЯВ!
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15.07.2025 17:19 Відповісти
ну а який сенс йому забороняти, коли в України немає американської далекобійної зброї?
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15.07.2025 18:43 Відповісти
У дедушки деменция прогрессирует 😁
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15.07.2025 17:19 Відповісти
Пізно. Лайно вже потекло по трубах
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15.07.2025 17:23 Відповісти
Вот и все.
Это было вчера.
Наша тайна с тобой оказалась напрасной.
И последнюю ночь я не спал до утра
.....
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15.07.2025 17:24 Відповісти
Разрешал, предлагал какая уже разница, вопрос где сидят те кто слил журналюгам эту информацию, если конечно это не вброс, в белом доме или тут на банковой, оперативно предупреждают тех кто в кремле?
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15.07.2025 17:25 Відповісти
та ми не сумніваємося, що краснов діє згідно всіх побажань ворога:

- пуйло 10 днів тому сказав, що найближчі 60 днів в рашистів буде нове загострення. Що робить рижий клоун: каже що санкції будуть через 50 (логічно: 60 - 10 = 50), тобто кардбланш.

- 10 лярдів на зброю? Потужно, тільки Байден давав 14 лярдів на рік - безкоштовно і теж за лічені дні .

- петріоти? як завжди без відповідей, скільки ракет до них, а це ключове

томагавки, розмови про #бомбити_москву, #бомбити_пітер, пекельні санкції. Це дуже цікаво, якщо ви не прагматик , а мрійник в рожевих окулярах .
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15.07.2025 17:27 Відповісти
Они с 10 октября 23 года нон стопом наступают, а тут Трамп дал 50 дней на захват Украины )
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15.07.2025 17:33 Відповісти
а чому кремлівський чикатіло не питає трампа чи можна бити по Києву
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15.07.2025 17:27 Відповісти
Тому, що в нього замість асфальту ракети
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15.07.2025 17:57 Відповісти
У Зеклоуна тільки бабки в голові :
як побільше вкрасти і ізаникати в оффшори ,
щоби ніхто не знайшов
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15.07.2025 18:01 Відповісти
Ну вот, о чем я и писала раньше …
Не говорил, не правильно поняли и вообще такого не было …
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15.07.2025 17:27 Відповісти
Та кацапи вас відкрито з лайном змішують, чому ви так боїтесь🤦‍♂️
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15.07.2025 17:28 Відповісти
Прокляті блазні щось збираються робити врешті решт?
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15.07.2025 17:30 Відповісти
Завтра скаже: "я шо обіцяв Україні зброю"?
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15.07.2025 17:30 Відповісти
А вже все,пане Трамп - умерла так умерла!Болотянам - приготуватися,Трамп освятив!
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15.07.2025 17:33 Відповісти
Такі справи вирішуються в цілковитій тиші, а то не встигло замовкнути ехо розмови, як зєшобла почала бігати і верещати, що гаспадін Трамп назначив зєлю любімай женой. Логічно, що Донні сказав, що я не я і ця хата не моя, а взагалі питайте того дурника, которий про це патякає - я нічого не знаю.
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15.07.2025 17:34 Відповісти
так він і 17 петріотів не обіцяв. просто запитав був зелю чи взяв би він їх, коли б їх могли надати ))
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15.07.2025 17:35 Відповісти
"Газета неправильно витлумачила слова Трампа, він просто ставив питання", - пояснили в Білому домі".
І десятки інших підхопили,а хтось ще вказуватиме,як першоджерело.
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15.07.2025 17:43 Відповісти
Та хто б сумнівався!
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15.07.2025 17:58 Відповісти
Хто бреше Трамп чи , як правило, Зехерпіду?
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15.07.2025 17:58 Відповісти
трамп сказав що сам вдарить по моцкві
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15.07.2025 18:11 Відповісти
ладно-ладно... играем в переводного!)
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15.07.2025 18:15 Відповісти
"Краснов", як і косоокі комуняки, не дозволить кацапії програти у цій війні.
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15.07.2025 18:30 Відповісти
 
 