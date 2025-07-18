Розширено перелік населених пунктів на Донеччині, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00, - ОВА. ПЕРЕЛІК

У Донецькій області розширено територію, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання директиви командувача ОСУВ "Хортиця" підписав розпорядження щодо зміни переліку населених пунктів, від яких до фронту менше 10 кілометрів. У цій частині Донеччини комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на решті території області, що віддалена від фронту більш ніж на 10 кілометрів, комендантська година, як і раніше, триватиме з 21:00 до 05:00.

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Повний перелік населених пунктів із "довгою" комендантською годиною

БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН

Сіверська громада: Сіверськ, Дронівка, Платонівка, Серебрянка, Григорівка, Свято-Покровське, Різниківка.

Соледарська громада: Васюківка, Бондарне, Пазено, Федорівка, Хромівка, Голубівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Привілля, Виїмка, Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга.

Торецька громада: Новоспаське, Щербинівка, Валентинівка, Дачне, Диліївка, Кримське, Суха Балка.

Званівська громада: Переїзне, Званівка, Верхньокам’янське, Кузьминівка.

ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН

Великоновосілківська громада: Багатир, Андріївка, Костянтинопіль, Новопіль, Новосілка, Олексіївка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Одрадне, Зелене Поле.

Комарська громада: Привільне, Шевченко, Воскресенка, Федорівка, Комар, Перебудова, Комишуваха.

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КРАМАТОРСЬКИЙ РАЙОН

Лиманська громада: Зарічне, Торське, Ямпіль, Рідкодуб, Карпівка, Новомихайлівка, Липове, Катеринівка, Нове, Терни, Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, Мирне, Середнє, Зелена Долина, Ставки, Дробишеве, Дерилове, Новоселівка, Закітне, Ярова, Олександрівка, Соснове, Коровій Яр, Крива Лука, Озерне, Діброва, Каленики, Рубці, Лозове, Вовчий Яр, Шандриголове, Яцьківка, Кримки.

Миколаївська громада: Малинівка, Тихонівка.

Дружківська громада: Миколайпілля, Новопавлівка, Софіївка

Костянтинівська та Іллінівська громади — повністю.

ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН

Покровська громада: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Шевченко, Гришине, Новоєлизаветівка, Котлярівка, Надіївка, Нововасилівка, Новооленівка, Новотроїцьке, Успенівка, Новопустинка, Новоолександрівка, Вовкове, Звірове, Піщане, Солоне, Леонтовичі, Котлине, Богданівка, Ясенове, Українка, Троїцьке, Срібне, Преображенка, Горіхове, Новоандріївка, Запоріжжя, Відродження.

Гродівська громада: Миколаївка, Козацьке, Промінь, Новоекономічне, Балаган, Федорівка, Миколаївка, Михайлівка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Єлизаветівка, Новоторецьке.

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Удачненська громада: Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Новосергіївка, Сергіївка, Удачне.

Мирноградська громада: Мирноград, Рівне, Красний Лиман, Сухецьке.

Добропільська громада: Добропілля, Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівка, Шевченко, Ганнівка.

Шахівська громада: Вільне, Дорожнє, Кучерів Яр, Нове Шахове, Торецьке, Шахове.