Расширен перечень населенных пунктов на Донетчине, где комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00, - ОВА. СПИСОК

На Донетчине расширена территория, где комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение директивы командующего ОСГВ "Хортица" подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 километров. В этой части Донецкой области комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на остальной территории области, удаленной от фронта более чем на 10 километров, комендантский час, как и раньше, продлится с 21:00 до 05:00.

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Полный перечень населенных пунктов с "длинным" комендантским часом

БАХМУТСКИЙ РАЙОН

Северская громада: Северск, Дроновка, Платоновка, Серебрянка, Григорьевка, Свято-Покровское, Резниковка.

Соледарская громада: Васюковка, Бондарное, Пазено, Федоровка, Хромовка, Голубовка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Приволье, Выемка, Диброва, Липовка, Никифоровка, Федоровка Вторая.

Торецкая громада: Новоспасское, Щербиновка, Валентиновка, Дачное, Дилиевка, Крымское, Сухая Балка.

Звановская громада: Переездное, Звановка, Верхнекаменское, Кузьминовка.

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

Великоновоселковская громада: Богатырь, Андреевка, Константинополь, Новополь, Новоселка, Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Отрадное, Зеленое Поле.

Комарская громада: Привольное, Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Комар, Перебудова, Камышеваха.

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КРАМАТОРСКИЙ РАЙОН

Лиманская громада: Заречное, Торское, Ямполь, Редкодуб, Карповка, Новомихайловка, Липовое, Екатериновка, Новое, Терны, Ямполовка, Колодези, Ивановка, Новосадовое, Мирное, Среднее, Зеленая Долина, Ставки, Дробышево, Дерилово, Новоселовка, Закитное, Яровая, Александровка, Сосновое, Коровий Яр, Кривая Лука, Озерное, Диброва, Каленики, Рубцы, Лозовое, Волчий Яр, Шандриголово, Яцковка, Крымки.

Николаевская громада: Малиновка, Тихоновка.

Дружковская громада: Миколайполье, Новопавловка, Софиевка.

Константиновская и Ильиновская громады - полностью.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Покровская громада: Покровск, Родинское, Роза, Лысовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Шевченко, Гришино, Новоелизаветовка, Котляровка, Надеевка, Нововасильевка, Новооленовка, Новотроицкое, Успеновка, Новопустинка, Новоалександровка, Волково, Зверево, Песчаное, Соленое, Леонтовичи, Котлино, Богдановка, Ясеново, Украинка, Троицкое, Серебряное, Преображенка, Орехово, Новоандреевка, Запорожье, Видродження.

Гродовская громада: Николаевка, Казацкое, Луч, Новоэкономичное, Балаган, Федоровка, Николаевка, Михайловка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Елизаветовка, Новоторецкое.

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Удачненская громада: Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Новосергиевка, Сергеевка, Удачное.

Мирноградская громада: Мирноград, Ровно, Красный Лиман, Сухецкое.

Добропольская громада: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Анновка.

Шаховская громада: Вольное, Дорожное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Торецкое, Шахово.