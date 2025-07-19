Суд зобов’язав агенцію з питань медіа США виплатити фінансування "Радіо Свобода"

Суддя округу Колумбія задовольнив позов "Радіо Свобода" до Агентства США з питань глобальних медіа (USAGM) через невиплату коштів, виділених Конгресом на 2025 фінансовий рік.

Про це пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суд встановив, що відмова USAGM від добросовісних переговорів та нав’язування нових обтяжливих умов грантів порушують закон. Суддя Ройс Ламберт зауважив, що затримка фінансування вже призвела до масових скорочень, скасування програм та загрози глобальній присутності "Радіо Свобода".

У рішенні суду сказано, що "кричуще ігнорування USAGM своїх зобов’язань стосовно фінансування призвело до зриву роботи".

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Також суддя підкреслив, що агентство, попри юридичний обов’язок щорічно перераховувати асигнування, припинило контакти з організацією-грантоотримувачем і вперше за багато років висунуло нові умови фінансування.

Рішення суду прокоментував президент і головний виконавчий директор "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" Стів Капус.

"Ця перемога надає нашим журналістам необхідний імпульс для того, щоб і надалі щотижня досягати майже 47 мільйонів людей, які покладаються на нашу журналістику для отримання фактів та протидії зловмисній пропаганді авторитарних урядів", - заявив він.

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Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

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