Суд обязал агентство по вопросам СМИ США выплатить финансирование "Радио Свобода"
Судья округа Колумбия удовлетворил иск "Радио Свобода" к Агентству США по вопросам глобальных медиа (USAGM) из-за невыплаты средств, выделенных Конгрессом на 2025 финансовый год.
Об этом пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что суд установил, что отказ USAGM от добросовестных переговоров и навязывание новых обременительных условий грантов нарушают закон. Судья Ройс Ламберт отметил, что задержка финансирования уже привела к массовым сокращениям, отмене программ и угрозе глобальному присутствию"Радио Свобода".
В решении суда сказано, что "вопиющее игнорирование USAGM своих обязательств по финансированию привело к срыву работы".
Также судья подчеркнул, что агентство, несмотря на юридическую обязанность ежегодно перечислять ассигнования, остановило контакты с организацией-грантополучателем и впервые за много лет выдвинуло новые условия финансирования.
Решение суда прокомментировал президент и главный исполнительный директор "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Стив Капус.
"Эта победа придает нашим журналистам необходимый импульс для того, чтобы и в дальнейшем еженедельно доходить до почти 47 миллионов человек, полагающихся на нашу журналистику для получения фактов и противодействия злонамеренной пропаганде авторитарных правительств", - заявил он.
Что предшествовало?
В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".
Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные работники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.
Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".
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тож тільки конгрес може їх відібрати
а не якийсь трампон з підлабузниками