Мета Туреччини - забезпечити, щоб РФ та Україна продовжували спілкуватися, - Фідан
У Туреччині сподіваються, що цього тижня відбудеться третій раунд переговорів між Росією та Україною.
Про це заявив глава МЗС Хакан Фідан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Хоча Туреччина розвиває дружні стосунки у віддалених регіонах, вона також добре усвідомлює свою регіональну відповідальність. Цього тижня у Стамбулі буде інтенсивний дипломатичний рух. Сподіваємося, що цього тижня відбудеться третій раунд переговорів між Росією та Україною. Наша мета - забезпечити, щоб сторони продовжували спілкуватися одна з одною", - зазначив міністр.
За словами Фідана, очікується, що "будуть впроваджені кроки зі зміцнення довіри, які принесуть конкретні результати на місцях".
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу.
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Завалили нахєр літак.
Поспілкувались ?
До речі- повний Стамбул кацапів . Не соромляться розмовляти своєю тарабарською громко.
Українців теж багато , але вони як європейці ведуть себе коректно і тихо .
А КАЦАПИ всюди НАХАБНІ- треба перестати пускати росіян до Турції. Бо більшість їх мужчин мабуть воювала в Україні і тому заработала гроші на туризм .
РОБЛЯТЬ ЛИ ПЕРЕВІРКУ Ціх МОРД НА УЧАСТЬ У ВІЙНІ?