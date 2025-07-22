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Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
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Мета Туреччини - забезпечити, щоб РФ та Україна продовжували спілкуватися, - Фідан

Переговори з Росією Що кажуть в Туреччині

У Туреччині сподіваються, що цього тижня відбудеться третій раунд переговорів між Росією та Україною.

Про це заявив глава МЗС Хакан Фідан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хоча Туреччина розвиває дружні стосунки у віддалених регіонах, вона також добре усвідомлює свою регіональну відповідальність. Цього тижня у Стамбулі буде інтенсивний дипломатичний рух. Сподіваємося, що цього тижня відбудеться третій раунд переговорів між Росією та Україною. Наша мета - забезпечити, щоб сторони продовжували спілкуватися одна з одною", - зазначив міністр.

За словами Фідана, очікується, що "будуть впроваджені кроки зі зміцнення довіри, які принесуть конкретні результати на місцях".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу.

Читайте: Проривів на черговому раунді переговорів не буде. Україна та РФ мають обговорити складні теми, - Пєсков

Автор: 

Туреччина (3642) переговори з Росією (1334) Фідан Хакан (63)


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Топ коментарі
+3
мету України представляють поки що лиш ЗСУ а не делегації Партії Регіонів
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22.07.2025 16:09 Відповісти
+3
переговори з московитами можуть бути тільки заради обміну та повернення дітей та віськовополонених
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22.07.2025 16:19 Відповісти
+2
"Хоча Туреччина розвиває дружні стосунки у віддалених регіонах, вона також добре усвідомлює свою регіональну відповідальність. Була б у турка регіональна відповідальність ,а не домовленості з куйлом,тоді б не було окупаціїукраїнського Криму і нинішньої війни...
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22.07.2025 16:06 Відповісти
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В перемовинах у 2022р по намірах здати Україну менеджерами зЄ Єрмак стіснявся їхати а зараз , робимо ставки - він буде? я кажу ні - він довіряє Умєрову.
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22.07.2025 16:06 Відповісти
давайте вгадаємо хто сидітиме навколо Умєрова , якщо не Єрмак - ЮЛЯ + ХТОСЬ З ОПЗЖ? КАБАН з ВР?
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22.07.2025 16:08 Відповісти
"Хоча Туреччина розвиває дружні стосунки у віддалених регіонах, вона також добре усвідомлює свою регіональну відповідальність. Була б у турка регіональна відповідальність ,а не домовленості з куйлом,тоді б не було окупаціїукраїнського Криму і нинішньої війни...
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22.07.2025 16:06 Відповісти
мету України представляють поки що лиш ЗСУ а не делегації Партії Регіонів
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22.07.2025 16:09 Відповісти
В рыгах была сволота, но хоть умная, а это зедегенерация.
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22.07.2025 17:45 Відповісти
переговори з московитами можуть бути тільки заради обміну та повернення дітей та віськовополонених
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22.07.2025 16:19 Відповісти
Туреччина і раща поспілкувались...
Завалили нахєр літак.
Поспілкувались ?
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22.07.2025 16:26 Відповісти
Пора запросити Ердогана до Києва . Він так класно говорить « слава Україні». ***** здохне одразу.
До речі- повний Стамбул кацапів . Не соромляться розмовляти своєю тарабарською громко.
Українців теж багато , але вони як європейці ведуть себе коректно і тихо .
А КАЦАПИ всюди НАХАБНІ- треба перестати пускати росіян до Турції. Бо більшість їх мужчин мабуть воювала в Україні і тому заработала гроші на туризм .
РОБЛЯТЬ ЛИ ПЕРЕВІРКУ Ціх МОРД НА УЧАСТЬ У ВІЙНІ?
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22.07.2025 16:39 Відповісти
Та не питання , посидіти , поспілкуватись , треба ще за кораблем послати ввічливо , а так , не питання.
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22.07.2025 17:09 Відповісти
 
 