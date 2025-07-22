Мета Туреччини - забезпечити, щоб РФ та Україна продовжували спілкуватися, - Фідан

У Туреччині сподіваються, що цього тижня відбудеться третій раунд переговорів між Росією та Україною.

Про це заявив глава МЗС Хакан Фідан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хоча Туреччина розвиває дружні стосунки у віддалених регіонах, вона також добре усвідомлює свою регіональну відповідальність. Цього тижня у Стамбулі буде інтенсивний дипломатичний рух. Сподіваємося, що цього тижня відбудеться третій раунд переговорів між Росією та Україною. Наша мета - забезпечити, щоб сторони продовжували спілкуватися одна з одною", - зазначив міністр.

За словами Фідана, очікується, що "будуть впроваджені кроки зі зміцнення довіри, які принесуть конкретні результати на місцях".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу.

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