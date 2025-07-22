Цель Турции - обеспечить, чтобы РФ и Украина продолжали общаться, - Фидан
В Турции надеются, что на этой неделе состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной.
Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хотя Турция развивает дружеские отношения в отдаленных регионах, она также хорошо осознает свою региональную ответственность. На этой неделе в Стамбуле будет интенсивное дипломатическое движение. Надеемся, что на этой неделе состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Наша цель - обеспечить, чтобы стороны продолжали общаться друг с другом", - отметил министр.
По словам Фидана, ожидается, что "будут внедрены шаги по укреплению доверия, которые принесут конкретные результаты на местах".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду.
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Завалили нахєр літак.
Поспілкувались ?
До речі- повний Стамбул кацапів . Не соромляться розмовляти своєю тарабарською громко.
Українців теж багато , але вони як європейці ведуть себе коректно і тихо .
А КАЦАПИ всюди НАХАБНІ- треба перестати пускати росіян до Турції. Бо більшість їх мужчин мабуть воювала в Україні і тому заработала гроші на туризм .
РОБЛЯТЬ ЛИ ПЕРЕВІРКУ Ціх МОРД НА УЧАСТЬ У ВІЙНІ?