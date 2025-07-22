Цель Турции - обеспечить, чтобы РФ и Украина продолжали общаться, - Фидан

В Турции надеются, что на этой неделе состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотя Турция развивает дружеские отношения в отдаленных регионах, она также хорошо осознает свою региональную ответственность. На этой неделе в Стамбуле будет интенсивное дипломатическое движение. Надеемся, что на этой неделе состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Наша цель - обеспечить, чтобы стороны продолжали общаться друг с другом", - отметил министр.

По словам Фидана, ожидается, что "будут внедрены шаги по укреплению доверия, которые принесут конкретные результаты на местах".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду.

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