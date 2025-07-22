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Новости переговоры с РФ Переговоры в Турции
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Цель Турции - обеспечить, чтобы РФ и Украина продолжали общаться, - Фидан

Переговоры с Россией Что говорят в Турции

В Турции надеются, что на этой неделе состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотя Турция развивает дружеские отношения в отдаленных регионах, она также хорошо осознает свою региональную ответственность. На этой неделе в Стамбуле будет интенсивное дипломатическое движение. Надеемся, что на этой неделе состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Наша цель - обеспечить, чтобы стороны продолжали общаться друг с другом", - отметил министр.

По словам Фидана, ожидается, что "будут внедрены шаги по укреплению доверия, которые принесут конкретные результаты на местах".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду.

Читайте: Прорывов на очередном раунде переговоров не будет. Украина и РФ должны обсудить сложные темы, - Песков

Автор: 

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В перемовинах у 2022р по намірах здати Україну менеджерами зЄ Єрмак стіснявся їхати а зараз , робимо ставки - він буде? я кажу ні - він довіряє Умєрову.
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22.07.2025 16:06 Ответить
давайте вгадаємо хто сидітиме навколо Умєрова , якщо не Єрмак - ЮЛЯ + ХТОСЬ З ОПЗЖ? КАБАН з ВР?
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22.07.2025 16:08 Ответить
"Хоча Туреччина розвиває дружні стосунки у віддалених регіонах, вона також добре усвідомлює свою регіональну відповідальність. Була б у турка регіональна відповідальність ,а не домовленості з куйлом,тоді б не було окупаціїукраїнського Криму і нинішньої війни...
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22.07.2025 16:06 Ответить
мету України представляють поки що лиш ЗСУ а не делегації Партії Регіонів
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22.07.2025 16:09 Ответить
переговори з московитами можуть бути тільки заради обміну та повернення дітей та віськовополонених
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22.07.2025 16:19 Ответить
Туреччина і раща поспілкувались...
Завалили нахєр літак.
Поспілкувались ?
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22.07.2025 16:26 Ответить
Пора запросити Ердогана до Києва . Він так класно говорить « слава Україні». ***** здохне одразу.
До речі- повний Стамбул кацапів . Не соромляться розмовляти своєю тарабарською громко.
Українців теж багато , але вони як європейці ведуть себе коректно і тихо .
А КАЦАПИ всюди НАХАБНІ- треба перестати пускати росіян до Турції. Бо більшість їх мужчин мабуть воювала в Україні і тому заработала гроші на туризм .
РОБЛЯТЬ ЛИ ПЕРЕВІРКУ Ціх МОРД НА УЧАСТЬ У ВІЙНІ?
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22.07.2025 16:39 Ответить
 
 