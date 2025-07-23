Падіння Mirage-2000 в Україні: пілот відвів літак подалі від населеного пункту, - Ігнат

Винищувач Mirage-2000, переданий Францією, під час польоту 22 липня зазнав аварії. Пілоту вдалося відвести літак у безпечне місце та катапультуватися.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту!

Прохання до медіа та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків. Із технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне – живий-здоровий, і без наслідків на землі! Тримаймо стрій!" - зазначив він.

Нагадаємо, увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки.

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