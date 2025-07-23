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Новини Аварія українського винищувача Mirage-2000
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Падіння Mirage-2000 в Україні: пілот відвів літак подалі від населеного пункту, - Ігнат

Розбився винищувач Mirage 2000 Що відомо

Винищувач Mirage-2000, переданий Францією, під час польоту 22 липня зазнав аварії. Пілоту вдалося відвести літак у безпечне місце та катапультуватися.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту!

Прохання до медіа та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків. Із технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне – живий-здоровий, і без наслідків на землі! Тримаймо стрій!" - зазначив він.

Нагадаємо, увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки.

Читайте: Франція хоче розширити програму підготовки українських пілотів для винищувачів Mirage, - Барро

Ігнат прокоментував аварію Mirage 2000

Автор: 

Ігнат Юрій (823) Mirage (20)


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Сокіл живий і це саме головне.
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23.07.2025 08:34 Відповісти
Прикро...
Але ж воїн живий і це добре.
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23.07.2025 08:36 Відповісти
А шо ворожих потягів з пальним поблизу не було?
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23.07.2025 08:47 Відповісти
для ібігната звісно головне щоб ті експерти, які вже три роки вказували на необхідність виконання ЛЕГКОМОТОРКИ-мовчали.
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23.07.2025 08:57 Відповісти
Обовʼязкова «совкова» традиція-заявити, що пілот «відвів літак від міста» чи якогось населеного пункта.. 🤦‍♂️
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23.07.2025 09:37 Відповісти
Ше обов`язковіша кац. традиція тролів, все обісрати, не вмикаючи мізки, якщо є правда.
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23.07.2025 10:00 Відповісти
 
 