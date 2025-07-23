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Новости Авария украинского истребителя Mirage-2000
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Падение Mirage-2000 в Украине: пилот отвел самолет подальше от населенного пункта, - Игнат

Разбился истребитель Mirage 2000 Что известно

Истребитель Mirage-2000, переданный Францией, во время полета 22 июля потерпел крушение. Пилоту удалось отвести самолет в безопасное место и катапультироваться.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, но летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта!

Просьба к медиа и профильным экспертам не прибегать к преждевременным выводам. С техникой в небе такое случается, причины выяснят. Подобные события не являются редкостью в мировой практике. Главное - жив-здоров, и без последствий на земле! Держим строй!" - отметил он.

Напомним, вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники.

Читайте: Франция хочет расширить программу подготовки украинских пилотов для истребителей Mirage, - Барро

Игнат прокомментировал аварию Mirage 2000

Автор: 

Игнат Юрий (628) Mirage (20)


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Сокіл живий і це саме головне.
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23.07.2025 08:34 Ответить
Прикро...
Але ж воїн живий і це добре.
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23.07.2025 08:36 Ответить
А шо ворожих потягів з пальним поблизу не було?
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23.07.2025 08:47 Ответить
для ібігната звісно головне щоб ті експерти, які вже три роки вказували на необхідність виконання ЛЕГКОМОТОРКИ-мовчали.
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23.07.2025 08:57 Ответить
Обовʼязкова «совкова» традиція-заявити, що пілот «відвів літак від міста» чи якогось населеного пункта.. 🤦‍♂️
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23.07.2025 09:37 Ответить
 
 