Падение Mirage-2000 в Украине: пилот отвел самолет подальше от населенного пункта, - Игнат

Истребитель Mirage-2000, переданный Францией, во время полета 22 июля потерпел крушение. Пилоту удалось отвести самолет в безопасное место и катапультироваться.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, но летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта!

Просьба к медиа и профильным экспертам не прибегать к преждевременным выводам. С техникой в небе такое случается, причины выяснят. Подобные события не являются редкостью в мировой практике. Главное - жив-здоров, и без последствий на земле! Держим строй!" - отметил он.

Напомним, вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники.

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