Мета переговорів України та РФ у Стамбулі – якнайшвидше припинення вогню, - Фідан
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що ключова мета третього раунду переговорів між Україною та РФ – це якнайшвидше досягнення припинення вогню.
Його заяву перед початком перемовин делегацій цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
За словами Фідана, Туреччина може відстежувати дотримання можливого припинення вогню.
"У нас є необхідна інфраструктура в контексті механізму моніторингу у разі досягнення домовленості про припинення вогню. Ми також можемо сприяти проведенню обмінів полоненими на основі більш структурованої методології. З нагоди Стамбульських переговорів, ми маємо можливість показати, що дипломатія та діалог є більш ефективними в досягненні миру, ніж конфронтація та зброя", - наголосив турецький міністр.
Він вказав, що сторони досягли важливих результатів у перших двох раундах переговорів, зокрема обмінялися меморандумами щодо припинення вогню.
Він додав, що Туреччина продовжить місію посередника у врегулюванні російсько-української війни.
Фідан також подякував Путіну, Зеленському і Трампу за зусилля з організації зустрічей делегацій у Стамбулі.
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