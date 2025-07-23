Мета переговорів України та РФ у Стамбулі – якнайшвидше припинення вогню, - Фідан

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що ключова мета третього раунду переговорів між Україною та РФ – це якнайшвидше досягнення припинення вогню.

Його заяву перед початком перемовин делегацій цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

За словами Фідана, Туреччина може відстежувати дотримання можливого припинення вогню.

"У нас є необхідна інфраструктура в контексті механізму моніторингу у разі досягнення домовленості про припинення вогню. Ми також можемо сприяти проведенню обмінів полоненими на основі більш структурованої методології. З нагоди Стамбульських переговорів, ми маємо можливість показати, що дипломатія та діалог є більш ефективними в досягненні миру, ніж конфронтація та зброя", - наголосив турецький міністр.

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Він вказав, що сторони досягли важливих результатів у перших двох раундах переговорів, зокрема обмінялися меморандумами щодо припинення вогню.

Він додав, що Туреччина продовжить місію посередника у врегулюванні російсько-української війни.

Фідан також подякував Путіну, Зеленському і Трампу за зусилля з організації зустрічей делегацій у Стамбулі.

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