Цель переговоров Украины и РФ в Стамбуле – скорейшее прекращение огня, - Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что ключевая цель третьего раунда переговоров между Украиной и РФ - это скорейшее достижение прекращения огня.

Его заявление перед началом переговоров делегаций цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

По словам Фидана, Турция может отслеживать соблюдение возможного прекращения огня.

"У нас есть необходимая инфраструктура в контексте механизма мониторинга в случае достижения договоренности о прекращении огня. Мы также можем способствовать проведению обменов пленными на основе более структурированной методологии. По случаю Стамбульских переговоров, мы имеем возможность показать, что дипломатия и диалог являются более эффективными в достижении мира, чем конфронтация и оружие", - подчеркнул турецкий министр.

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Он указал, что стороны достигли важных результатов в первых двух раундах переговоров, в частности обменялись меморандумами о прекращении огня.

Он добавил, что Турция продолжит миссию посредника в урегулировании российско-украинской войны.

Фидан также поблагодарил Путина, Зеленского и Трампа за усилия по организации встреч делегаций в Стамбуле.

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