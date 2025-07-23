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Новости Переговоры о прекращении огня Переговоры в Турции
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Цель переговоров Украины и РФ в Стамбуле – скорейшее прекращение огня, - Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что ключевая цель третьего раунда переговоров между Украиной и РФ - это скорейшее достижение прекращения огня.

Его заявление перед началом переговоров делегаций цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

По словам Фидана, Турция может отслеживать соблюдение возможного прекращения огня.

"У нас есть необходимая инфраструктура в контексте механизма мониторинга в случае достижения договоренности о прекращении огня. Мы также можем способствовать проведению обменов пленными на основе более структурированной методологии. По случаю Стамбульских переговоров, мы имеем возможность показать, что дипломатия и диалог являются более эффективными в достижении мира, чем конфронтация и оружие", - подчеркнул турецкий министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Третий раунд переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле начался (дополнено)

Он указал, что стороны достигли важных результатов в первых двух раундах переговоров, в частности обменялись меморандумами о прекращении огня.

Он добавил, что Турция продолжит миссию посредника в урегулировании российско-украинской войны.

Фидан также поблагодарил Путина, Зеленского и Трампа за усилия по организации встреч делегаций в Стамбуле.

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турецький імбецил читав кацапські вимоги? там щось є про припинення вогню?
ці вимоги, якось змінилися з березня 2022?
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23.07.2025 21:00 Ответить
**здіти -- не міжнародною політикою займатися.

Хоча... гммм...
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23.07.2025 21:11 Ответить
Турецький перекупник змародереного в Україні забув лише назвати ×уйла миротворцем.
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23.07.2025 21:04 Ответить
Якщо домовляться про обмін полоненими/заручниками, то це вже буде успіх. В решті питань - пустопорожня подія.
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23.07.2025 21:15 Ответить
"Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що ключова мета третього раунду переговорів між Україною та РФ - це якнайшвидше досягнення припинення вогню."
Два питання:
1. Цей персонаж з турецької філії Квартала?
2. А ***** про це знає?
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23.07.2025 21:21 Ответить
пане Факан Кідан, заяви типу "У нас є необхідна інфраструктура..." Джерело: https://censor.net/ua/n3564933 в Україні не вітаються.

Саме по інфраструктурі рашисти зараз так фігачать.
Ви ще геолокацію засвітили
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23.07.2025 21:32 Ответить
 
 