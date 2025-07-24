На фронті зафіксовано 92 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Північно-Слобожанському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 92 бойові зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Від обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти: Тимофіївка Харківської області; Тур’я, Покровка, Кореньок, Нова Гута, Вовківка, Петрушівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони від початку доби відбили 14 наступальних дій, ще чотири бойові зіткнення тривають до цього часу. Також ворог завдав шести авіаційних ударів, застосувавши при цьому сім керованих авіаційних бомб, та здійснив 180 обстрілів, п’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське – на цей час ворожі атаки відбито.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався просунутися поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Великої Шапківки. Одне бойове зіткнення триває.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 16 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Сіверському, Краматорському, Торецькому напрямках сьогодні активних наступальних дій противника не фіксувалося.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Володимирівка і Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 20 атак. П’ять бойових зіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку агресор вісім разів атакував поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Воскресенка – в бік Темирівки й Олександрограда. Досі продовжується одне бойове зіткнення.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами було атаковано райони населеного пункту Залізничне. Активних наступальних дій противника не фіксувалося.

На Оріхівському напрямку окупанти наступали в районі Степногірська. Всього на напрямку відбулося одне бойове зіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в бік Дніпровського, Садового та Придніпровського, крім того – завдав авіаудару по населених пунктах Херсон та Миколаївка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.