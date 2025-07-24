На фронте зафиксировано 92 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Северо-Слобожанском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 92 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты: Тимофеевка Харьковской области; Турья, Покровка, Коренек, Новая Гута, Волковка, Петрушевка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны с начала суток отбили 14 наступательных действий, еще четыре боевые столкновения продолжаются до сих пор. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив при этом семь управляемых авиационных бомб, и совершил 180 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Петроивановка и Каменское - в настоящее время вражеские атаки отбиты.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался продвинуться вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Зеленого Гая и в сторону Большой Шапковки. Одно боевое столкновение продолжается.

Читайте: Обстановка на Лиманском направлении крайне напряженная, противник прилагает усилия, чтобы прорвать оборону, и зайти в тыл, - бригада НГУ "Рубіж"

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 16 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Чернещина, Среднее. Четыре боевые столкновения продолжаются.

На Сиверском, Краматорском, Торецком направлениях сегодня активных наступательных действий противника не фиксировалось.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Русин Яр, Мирное, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Владимировка и Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 20 атак. Пять боевых столкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении агрессор восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Воскресенка - в сторону Темировки и Александрограда. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

Читайте: Враг пытался вытеснить наших защитников возле Григорьевки и Серебрянки, - ОСГВ "Хортиця"

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были атакованы районы населенного пункта Зализнычное. Активных наступательных действий противника не фиксировалось.

На Ореховском направлении оккупанты наступали в районе Степногорска. Всего на направлении произошло одно боевое столкновение.

На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону Днепровского, Садового и Приднепровского, кроме того - нанес авиаудар по населенным пунктам Херсон и Николаевка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.