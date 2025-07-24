На фронте зафиксировано 92 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Северо-Слобожанском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 92 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты: Тимофеевка Харьковской области; Турья, Покровка, Коренек, Новая Гута, Волковка, Петрушевка Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны с начала суток отбили 14 наступательных действий, еще четыре боевые столкновения продолжаются до сих пор. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив при этом семь управляемых авиационных бомб, и совершил 180 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Петроивановка и Каменское - в настоящее время вражеские атаки отбиты.
На Купянском направлении противник четыре раза пытался продвинуться вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Зеленого Гая и в сторону Большой Шапковки. Одно боевое столкновение продолжается.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 16 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Чернещина, Среднее. Четыре боевые столкновения продолжаются.
На Сиверском, Краматорском, Торецком направлениях сегодня активных наступательных действий противника не фиксировалось.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Русин Яр, Мирное, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Владимировка и Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 20 атак. Пять боевых столкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Сегодня на Новопавловском направлении агрессор восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Воскресенка - в сторону Темировки и Александрограда. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были атакованы районы населенного пункта Зализнычное. Активных наступательных действий противника не фиксировалось.
На Ореховском направлении оккупанты наступали в районе Степногорска. Всего на направлении произошло одно боевое столкновение.
На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону Днепровского, Садового и Приднепровского, кроме того - нанес авиаудар по населенным пунктам Херсон и Николаевка.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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