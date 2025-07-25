Маск у 2022 році наказав вимкнути Starlink для ЗСУ під час контрнаступу на Херсонщині, - Reuters
Восени 2022 року американський мільярдер Ілон Маск віддав наказ вимкнути супутникові термінали Starlink над частиною території України. Це частково зірвало контрнаступ ЗСУ у Херсонській області.
Про це пише агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За словами трьох осіб, обізнаних з цим наказом, Маск наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX, компанії Маска, яка контролює Starlink, припинити покриття над частиною України, зокрема над Херсоном, який тоді був окупований.
Так, було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink.
Крок компанії торкнувся й інших окупованих територій, зокрема частини Донецької області. Український військовий, радник у ЗСУ і ще два джерела підтвердили Reuters, що Сили оборони зіткнулися з раптовим відключенням зв’язку.
Українські військові згадували: через це вони зазнавали невдачі на лінії фронту та не змогли оточити потрібні позиції росіян, зокрема в Бериславі на Херсонщині.
"Наказ Маска, про який раніше не повідомлялося, є першим відомим випадком, коли мільярдер активно відключає покриття Starlink на полі бою під час конфлікту. Рішення шокувало деяких співробітників Starlink і значно змінило лінію фронту бойових дій, що дозволило Маску взяти "результат війни у свої руки", - пише Reuters.
Згодом Маск коментував на платформі Х відключення Starlink в Україні 2022 року словами "ми б ніколи так не вчинили".
Причина Маска щодо відключення Starlink для ЗСУ
Три співрозмовники Reuters, які знайомі з наказом Маска про термінали Starlink, вважають, що рішення мільярдера могли спровокувати стрімкі успіхи України на фронті, які могли потягнути "ядерну відплату з боку Росії".
Експрацівник Білого дому натомість розповів Reuters: тоді деякі високопоставлені чиновники США поділили занепокоєння Маска, що РФ ескалує війну.
Попри інцидент, Starlink досі активно використовується в Україні, проте українські чиновники продовжують шукати альтернативи, які могли б доповнити або замінити Starlink, якщо ця послуга стане недоступною, повідомив Reuters високопоставлений урядовець.
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жодних сумнівів у його наказі вимкнути старлінки для ЗСУ, мало таке місце
висновки робіть самі.
асперерприпи@денит і дурне, як південно африканська макака, його мамка
ай бандит, етот ваш ілон, курчявий пес...