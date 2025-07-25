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Новини Погрози Маска відключити Starlink Україні Контрнаступ на Херсонщині у 2022 році
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Маск у 2022 році наказав вимкнути Starlink для ЗСУ під час контрнаступу на Херсонщині, - Reuters

Ілон Маск вимкнув Starlink у Херсонській області у 2022 році

Восени 2022 року американський мільярдер Ілон Маск віддав наказ вимкнути супутникові термінали Starlink над частиною території України. Це частково зірвало контрнаступ ЗСУ у Херсонській області.

Про це пише агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За словами трьох осіб, обізнаних з цим наказом, Маск наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX, компанії Маска, яка контролює Starlink, припинити покриття над частиною України, зокрема над Херсоном, який тоді був окупований.

Так, було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink.

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Крок компанії торкнувся й інших окупованих територій, зокрема частини Донецької області. Український військовий, радник у ЗСУ і ще два джерела підтвердили Reuters, що Сили оборони зіткнулися з раптовим відключенням зв’язку.

Українські військові згадували: через це вони зазнавали невдачі на лінії фронту та не змогли оточити потрібні позиції росіян, зокрема в Бериславі на Херсонщині.

"Наказ Маска, про який раніше не повідомлялося, є першим відомим випадком, коли мільярдер активно відключає покриття Starlink на полі бою під час конфлікту. Рішення шокувало деяких співробітників Starlink і значно змінило лінію фронту бойових дій, що дозволило Маску взяти "результат війни у свої руки", - пише Reuters.

Згодом Маск коментував на платформі Х відключення Starlink в Україні 2022 року словами "ми б ніколи так не вчинили".

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Причина Маска щодо відключення Starlink для ЗСУ

Три співрозмовники Reuters, які знайомі з наказом Маска про термінали Starlink, вважають, що рішення мільярдера могли спровокувати стрімкі успіхи України на фронті, які могли потягнути "ядерну відплату з боку Росії".

Експрацівник Білого дому натомість розповів Reuters: тоді деякі високопоставлені чиновники США поділили занепокоєння Маска, що РФ ескалує війну.

Попри інцидент, Starlink досі активно використовується в Україні, проте українські чиновники продовжують шукати альтернативи, які могли б доповнити або замінити Starlink, якщо ця послуга стане недоступною, повідомив Reuters високопоставлений урядовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У роботі Starlink стався масовий збій по всьому світу (оновлено)

Автор: 

Маск Ілон (695) Starlink (271) контрнаступ (437) Херсонська область (6040)


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Топ коментарі
+21
одне слово-підор
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25.07.2025 17:10 Відповісти
+18
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25.07.2025 17:14 Відповісти
+10
Та там уся родина під×уйловських с¥ченят.
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25.07.2025 17:12 Відповісти
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Піздьож і провокація, ніякого такого наказу не було!
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25.07.2025 17:10 Відповісти
Як докажеш ? А може був, я б сказав тут 50 на 50.
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25.07.2025 17:17 Відповісти
та точно був. особливо коли наводять тут аргумент про те, що нейлон муск обісцявся перед загрозою ядерної бімби кацапської. про це сам нейлон муск тоді і патякав не раз публічно, мовляв, щоб світ не поринув у ядерну війну, то Україна має прийняти вимоги кацапні і погодитись на їхні умови припинення війни. то раз він сцявся ядерної загрози, то тут не 50х50, а всі 100500%, що такий наказ його був, щоб применшити прить ЗСУ і понизити градус ескалації.. мудак *******. вислати його нах з Америки назад в Африку звідки воно приїхало..
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25.07.2025 17:28 Відповісти
саме ілона заявив: "Крим та Донбас мають стати російськими"
жодних сумнівів у його наказі вимкнути старлінки для ЗСУ, мало таке місце
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25.07.2025 17:37 Відповісти
та 100500% мало. а потім ху йло захотіло використати того наркомана у своїх імперських інтересах. так само як і його батька. тому нах в Африку.
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25.07.2025 17:57 Відповісти
***** скоріш за все його роботодавець. ілошка просто касир при общаку/ефективний менеджер з намальованими мільярдами
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25.07.2025 18:02 Відповісти
Та невже усі забули? Не застосування рашистами ядерної зброї в Україні маск забоявся. Плювати йому на Україну насправді! Він аутист, він не відчуває емпатії, він лише знає про її існування. Тоді, у 2022 застосування Старлінк дійсно давало ЗСУ відчутну перевагу над рашистами. І десь влітку якийсь молодий орк з уряду рейху зробив заяву, що якщо Маск продовжить допомагати ЗСУ, то рф почне збивати його супутники Старлінк! Ось чого він засцяв! Бо це загрожувало не просто втратою кількох супутників. Могла початися ланцюгова реакція, коли уламки раніше збитого супутника збивають нові й нові супутники! По максимуму така "ланцюгова реакція" (ефект Кесслера) може взагалі закрити землянам дорогу в космос на десятки років. А це значить крах СпейсІкс.
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25.07.2025 18:34 Відповісти
одне слово-підор
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25.07.2025 17:10 Відповісти
Що поробиш, якщо народ ведеться у нарiкiв(маск) та шлеперiв(трамп). Цей час тре тупо пережити.
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25.07.2025 17:26 Відповісти
алє ж потрібно мати свою связь в ЗСУ, щоб не бути залежними від всіляких довбнів
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25.07.2025 17:11 Відповісти
Та там уся родина під×уйловських с¥ченят.
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25.07.2025 17:12 Відповісти
цей нейлон ні в коєму разі не проукраїнський і ніколи ї не буде.
висновки робіть самі.
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25.07.2025 17:12 Відповісти
він і не проамериканський. воно хворе на асперер припи@денит і дурне, як південно африканська макака, його мамка
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25.07.2025 18:05 Відповісти
"Богатиє шутят"...
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25.07.2025 17:13 Відповісти
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25.07.2025 17:14 Відповісти
100%
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25.07.2025 17:24 Відповісти
якщо свого нема, то треба робити так щоб не залежати від рішення однієї людини
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25.07.2025 17:15 Відповісти
Дякую КЕП
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25.07.2025 17:19 Відповісти
подайте в суд на фашиста за посібництво терористам . зітріть посмішку з пики фашиста , я вважаю Трамп допоможе .
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25.07.2025 17:16 Відповісти
та й на трампа можна - ілошка компромату підкине. цирк на дроті)
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25.07.2025 18:06 Відповісти
Ідеальна пропозиція: подати позов на двох одночасно. І дати свідчення на обох! Але є одне але: діджей венс ще гірший за Трампа.
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25.07.2025 18:45 Відповісти
Божевільний покидьок погрався у війну на боці русні. Уявляю, як він себе при цьому відчував: "Я Бог. Я можу вершити долі людства. Мені немає рівних".
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25.07.2025 17:28 Відповісти
етот ваш ілон, курчявий пес, чуть нам всю таверну не разніс,
ай бандит, етот ваш ілон, курчявий пес...
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25.07.2025 17:28 Відповісти
Тварина пропутінська....Був та є....Може вони з трампом зжеруть один одного
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25.07.2025 18:00 Відповісти
Всьо,знайшли винного!Єрмак нє віноватий!
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25.07.2025 18:02 Відповісти
так у них один хазяїн
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25.07.2025 18:09 Відповісти
Цей півень скоріш за все і вчора відключив. Завдяки чому рашисти змогли зайти на Дачне.
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25.07.2025 18:12 Відповісти
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25.07.2025 18:46 Відповісти
Вот у чему монополия ведёт. По итогу ноль конкуренции какой-то адекватной и полная зависимость от решений фрика
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25.07.2025 18:51 Відповісти
 
 