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Новости Угрозы Маска отключить Starlink Украине Контрнаступление на Херсонщине в 2022 году
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Маск в 2022 году приказал отключить Starlink для ВСУ во время контрнаступления на Херсонщине, - Reuters

Илон Маск отключил Starlink в Херсонской области в 2022 году

Осенью 2022 года американский миллиардер Илон Маск отдал приказ отключить спутниковые терминалы Starlink над частью территории Украины. Это частично сорвало контрнаступление ВСУ в Херсонской области.

Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам трех человек, знакомых с этим приказом, Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX, компании Маска, которая контролирует Starlink, прекратить покрытие над частью Украины, в частности над Херсоном, который тогда был оккупирован.

Так, было отключено не менее сотни терминалов Starlink.

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Шаг компании коснулся и других оккупированных территорий, в частности части Донецкой области. Украинский военный, советник в ВСУ и еще два источника подтвердили Reuters, что Силы обороны столкнулись с внезапным отключением связи.

Украинские военные вспоминали: из-за этого они терпели неудачи на линии фронта и не смогли окружить нужные позиции россиян, в частности в Бериславе на Херсонщине.

"Приказ Маска, о котором ранее не сообщалось, является первым известным случаем, когда миллиардер активно отключает покрытие Starlink на поле боя во время конфликта. Решение шокировало некоторых сотрудников Starlink и значительно изменило линию фронта боевых действий, что позволило Маску взять "исход войны в свои руки", - пишет Reuters.

Впоследствии Маск комментировал на платформе Х отключение Starlink в Украине в 2022 году словами "мы бы никогда так не поступили".

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Причина Маска по отключению Starlink для ВСУ

Три собеседника Reuters, которые знакомы с приказом Маска о терминалах Starlink, считают, что решение миллиардера могли спровоцировать стремительные успехи Украины на фронте, которые могли потянуть "ядерное возмездие со стороны России".

Экс-сотрудник Белого дома взамен рассказал Reuters: тогда некоторые высокопоставленные чиновники США разделили беспокойство Маска, что РФ эскалирует войну.

Несмотря на инцидент, Starlink до сих пор активно используется в Украине, однако украинские чиновники продолжают искать альтернативы, которые могли бы дополнить или заменить Starlink, если эта услуга станет недоступной, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник.

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Автор: 

Маск Илон (258) Starlink (121) контрнаступление (354) Херсонская область (5047)


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Топ комментарии
+24
одне слово-підор
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25.07.2025 17:10 Ответить
+18
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25.07.2025 17:14 Ответить
+13
та точно був. особливо коли наводять тут аргумент про те, що нейлон муск обісцявся перед загрозою ядерної бімби кацапської. про це сам нейлон муск тоді і патякав не раз публічно, мовляв, щоб світ не поринув у ядерну війну, то Україна має прийняти вимоги кацапні і погодитись на їхні умови припинення війни. то раз він сцявся ядерної загрози, то тут не 50х50, а всі 100500%, що такий наказ його був, щоб применшити прить ЗСУ і понизити градус ескалації.. мудак *******. вислати його нах з Америки назад в Африку звідки воно приїхало..
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25.07.2025 17:28 Ответить
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Піздьож і провокація, ніякого такого наказу не було!
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25.07.2025 17:10 Ответить
Як докажеш ? А може був, я б сказав тут 50 на 50.
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25.07.2025 17:17 Ответить
та точно був. особливо коли наводять тут аргумент про те, що нейлон муск обісцявся перед загрозою ядерної бімби кацапської. про це сам нейлон муск тоді і патякав не раз публічно, мовляв, щоб світ не поринув у ядерну війну, то Україна має прийняти вимоги кацапні і погодитись на їхні умови припинення війни. то раз він сцявся ядерної загрози, то тут не 50х50, а всі 100500%, що такий наказ його був, щоб применшити прить ЗСУ і понизити градус ескалації.. мудак *******. вислати його нах з Америки назад в Африку звідки воно приїхало..
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25.07.2025 17:28 Ответить
саме ілона заявив: "Крим та Донбас мають стати російськими"
жодних сумнівів у його наказі вимкнути старлінки для ЗСУ, мало таке місце
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25.07.2025 17:37 Ответить
та 100500% мало. а потім ху йло захотіло використати того наркомана у своїх імперських інтересах. так само як і його батька. тому нах в Африку.
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25.07.2025 17:57 Ответить
***** скоріш за все його роботодавець. ілошка просто касир при общаку/ефективний менеджер з намальованими мільярдами
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25.07.2025 18:02 Ответить
Та невже усі забули? Не застосування рашистами ядерної зброї в Україні маск забоявся. Плювати йому на Україну насправді! Він аутист, він не відчуває емпатії, він лише знає про її існування. Тоді, у 2022 застосування Старлінк дійсно давало ЗСУ відчутну перевагу над рашистами. І десь влітку якийсь молодий орк з уряду рейху зробив заяву, що якщо Маск продовжить допомагати ЗСУ, то рф почне збивати його супутники Старлінк! Ось чого він засцяв! Бо це загрожувало не просто втратою кількох супутників. Могла початися ланцюгова реакція, коли уламки раніше збитого супутника збивають нові й нові супутники! По максимуму така "ланцюгова реакція" (ефект Кесслера) може взагалі закрити землянам дорогу в космос на десятки років. А це значить крах СпейсІкс.
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25.07.2025 18:34 Ответить
одне слово-підор
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25.07.2025 17:10 Ответить
Що поробиш, якщо народ ведеться у нарiкiв(маск) та шлеперiв(трамп). Цей час тре тупо пережити.
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25.07.2025 17:26 Ответить
Ага в ЗЕскотів всі такі крім них самих, чонгар Маск розмінував Чи Байден?
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25.07.2025 19:16 Ответить
алє ж потрібно мати свою связь в ЗСУ, щоб не бути залежними від всіляких довбнів
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25.07.2025 17:11 Ответить
Та там уся родина під×уйловських с¥ченят.
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25.07.2025 17:12 Ответить
цей нейлон ні в коєму разі не проукраїнський і ніколи ї не буде.
висновки робіть самі.
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25.07.2025 17:12 Ответить
він і не проамериканський. воно хворе на асперер припи@денит і дурне, як південно африканська макака, його мамка
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25.07.2025 18:05 Ответить
"Богатиє шутят"...
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25.07.2025 17:13 Ответить
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25.07.2025 17:14 Ответить
100%
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25.07.2025 17:24 Ответить
якщо свого нема, то треба робити так щоб не залежати від рішення однієї людини
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25.07.2025 17:15 Ответить
Дякую КЕП
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25.07.2025 17:19 Ответить
подайте в суд на фашиста за посібництво терористам . зітріть посмішку з пики фашиста , я вважаю Трамп допоможе .
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25.07.2025 17:16 Ответить
та й на трампа можна - ілошка компромату підкине. цирк на дроті)
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25.07.2025 18:06 Ответить
Ідеальна пропозиція: подати позов на двох одночасно. І дати свідчення на обох! Але є одне але: діджей венс ще гірший за Трампа.
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25.07.2025 18:45 Ответить
Божевільний покидьок погрався у війну на боці русні. Уявляю, як він себе при цьому відчував: "Я Бог. Я можу вершити долі людства. Мені немає рівних".
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25.07.2025 17:28 Ответить
етот ваш ілон, курчявий пес, чуть нам всю таверну не разніс,
ай бандит, етот ваш ілон, курчявий пес...
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25.07.2025 17:28 Ответить
Тварина пропутінська....Був та є....Може вони з трампом зжеруть один одного
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25.07.2025 18:00 Ответить
Всьо,знайшли винного!Єрмак нє віноватий!
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25.07.2025 18:02 Ответить
так у них один хазяїн
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25.07.2025 18:09 Ответить
Цей півень скоріш за все і вчора відключив. Завдяки чому рашисти змогли зайти на Дачне.
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25.07.2025 18:12 Ответить
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25.07.2025 18:46 Ответить
Вот у чему монополия ведёт. По итогу ноль конкуренции какой-то адекватной и полная зависимость от решений фрика
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25.07.2025 18:51 Ответить
 
 