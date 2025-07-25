Маск в 2022 году приказал отключить Starlink для ВСУ во время контрнаступления на Херсонщине, - Reuters
Осенью 2022 года американский миллиардер Илон Маск отдал приказ отключить спутниковые терминалы Starlink над частью территории Украины. Это частично сорвало контрнаступление ВСУ в Херсонской области.
Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По словам трех человек, знакомых с этим приказом, Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX, компании Маска, которая контролирует Starlink, прекратить покрытие над частью Украины, в частности над Херсоном, который тогда был оккупирован.
Так, было отключено не менее сотни терминалов Starlink.
Шаг компании коснулся и других оккупированных территорий, в частности части Донецкой области. Украинский военный, советник в ВСУ и еще два источника подтвердили Reuters, что Силы обороны столкнулись с внезапным отключением связи.
Украинские военные вспоминали: из-за этого они терпели неудачи на линии фронта и не смогли окружить нужные позиции россиян, в частности в Бериславе на Херсонщине.
"Приказ Маска, о котором ранее не сообщалось, является первым известным случаем, когда миллиардер активно отключает покрытие Starlink на поле боя во время конфликта. Решение шокировало некоторых сотрудников Starlink и значительно изменило линию фронта боевых действий, что позволило Маску взять "исход войны в свои руки", - пишет Reuters.
Впоследствии Маск комментировал на платформе Х отключение Starlink в Украине в 2022 году словами "мы бы никогда так не поступили".
Причина Маска по отключению Starlink для ВСУ
Три собеседника Reuters, которые знакомы с приказом Маска о терминалах Starlink, считают, что решение миллиардера могли спровоцировать стремительные успехи Украины на фронте, которые могли потянуть "ядерное возмездие со стороны России".
Экс-сотрудник Белого дома взамен рассказал Reuters: тогда некоторые высокопоставленные чиновники США разделили беспокойство Маска, что РФ эскалирует войну.
Несмотря на инцидент, Starlink до сих пор активно используется в Украине, однако украинские чиновники продолжают искать альтернативы, которые могли бы дополнить или заменить Starlink, если эта услуга станет недоступной, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
жодних сумнівів у його наказі вимкнути старлінки для ЗСУ, мало таке місце
висновки робіть самі.
асперерприпи@денит і дурне, як південно африканська макака, його мамка
ай бандит, етот ваш ілон, курчявий пес...