Маск в 2022 году приказал отключить Starlink для ВСУ во время контрнаступления на Херсонщине, - Reuters

Осенью 2022 года американский миллиардер Илон Маск отдал приказ отключить спутниковые терминалы Starlink над частью территории Украины. Это частично сорвало контрнаступление ВСУ в Херсонской области.

Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам трех человек, знакомых с этим приказом, Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX, компании Маска, которая контролирует Starlink, прекратить покрытие над частью Украины, в частности над Херсоном, который тогда был оккупирован.

Так, было отключено не менее сотни терминалов Starlink.

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Шаг компании коснулся и других оккупированных территорий, в частности части Донецкой области. Украинский военный, советник в ВСУ и еще два источника подтвердили Reuters, что Силы обороны столкнулись с внезапным отключением связи.

Украинские военные вспоминали: из-за этого они терпели неудачи на линии фронта и не смогли окружить нужные позиции россиян, в частности в Бериславе на Херсонщине.

"Приказ Маска, о котором ранее не сообщалось, является первым известным случаем, когда миллиардер активно отключает покрытие Starlink на поле боя во время конфликта. Решение шокировало некоторых сотрудников Starlink и значительно изменило линию фронта боевых действий, что позволило Маску взять "исход войны в свои руки", - пишет Reuters.

Впоследствии Маск комментировал на платформе Х отключение Starlink в Украине в 2022 году словами "мы бы никогда так не поступили".

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Причина Маска по отключению Starlink для ВСУ

Три собеседника Reuters, которые знакомы с приказом Маска о терминалах Starlink, считают, что решение миллиардера могли спровоцировать стремительные успехи Украины на фронте, которые могли потянуть "ядерное возмездие со стороны России".

Экс-сотрудник Белого дома взамен рассказал Reuters: тогда некоторые высокопоставленные чиновники США разделили беспокойство Маска, что РФ эскалирует войну.

Несмотря на инцидент, Starlink до сих пор активно используется в Украине, однако украинские чиновники продолжают искать альтернативы, которые могли бы дополнить или заменить Starlink, если эта услуга станет недоступной, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник.

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