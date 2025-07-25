УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9178 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Одесу
279 5

Лубінець звернувся до ЮНЕСКО через обстріл Одеси: Було пошкоджено та зруйновано сім об’єктів культурної спадщини

Лубінець звернувся до ЮНЕСКО через обстріл Одеси

Учора внаслідок масованого ракетного удару РФ по Одесі було пошкоджено та зруйновано сім об’єктів культурної спадщини, розташованих в історичному центрі міста, який внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як передає Цензор.НЕТ, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що як омбудсман України звернувся до ЮНЕСКО.

"Я направив офіційний лист до ЮНЕСКО з вимогою дати належну оцінку обстрілу та вжити заходів для захисту української культурної спадщини", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед пошкоджених обʼєктів - чотири пам’ятки архітектури національного значення:

  • Воронцовський палац (початок XIX століття);
  • Палац на Приморському бульварі, 9;
  • Будинок Родоконакі (готель "Hotel de Versal");
  • Будівля готелю "Лондонський".

Дивіться: Рятувальники деблокували тіло чоловіка, який загинув внаслідок атаки дронів на Одесу. ФОТОрепортаж

Крім того, серйозно постраждали будівля Міщанської управи, Фруктовий пасаж і корпус станції Одеса-порт.

"Ці пам’ятки є частиною не лише української, а й світової культурної спадщини. Їхнє цілеспрямоване знищення - це спроба стерти історичну памʼять, національну ідентичність і культурну самобутність українського народу. Це - ще один воєнний злочин, який Росія вчиняє на території України", - додав Лубінець.

Також він зазначив, що станом на сьогодні внаслідок збройної агресії РФ в Україні уже зруйновано або пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури.

Також читайте: Росія цілеспрямовано б’є по залізниці у напрямку одеських портів, – голова "Укрзалізниці"

"Ці масштаби свідчать про системну й цілеспрямовану політику знищення культурного обличчя України.

Закликаю міжнародну спільноту реагувати на такі дії ефективними юридичними та інституційними механізмами відповідальності. Безкарність агресора — це прямий шлях до нових злочинів і ще більших руйнувань", - наголосив омбудсман.

Нагадаємо, в ніч на 24 липня Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.

Автор: 

культура (439) Одеса (5583) Одеська область (3405) ЮНЕСКО (167) Лубінець Дмитро (624) Одеський район (264)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як кожного дня людей викрадають і вбивають - Любінця щось не чути і не видно, як якусь стару хату розбомбили - то ось він, у всій красі. Хоча яким боком якась хата до прав людини - ніхрена не зрозуміло
показати весь коментар
25.07.2025 17:49 Відповісти
Ну шо ти хочеш від холуя???лубинець то пусте місце
показати весь коментар
25.07.2025 17:51 Відповісти
Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!

(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
показати весь коментар
25.07.2025 17:50 Відповісти
Лубінець теж одна з підстилок перед спільним спальним бункером Єрмака- Зеленського.
Як написали в FT майже дослівно -" Єрмак це президент- кабмін- ВР. "

коли такого рівня гуманітарного значення посадовця, сяк Лубінець у війні ПРизначає ЛАРЬОЧНИК часів Агента Кремля Януковича - то що ще може бути жнущальніше над Україною зв боку МАРОДЕРНОЇ влади
показати весь коментар
25.07.2025 18:11 Відповісти
 
 