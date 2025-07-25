Лубінець звернувся до ЮНЕСКО через обстріл Одеси: Було пошкоджено та зруйновано сім об’єктів культурної спадщини
Учора внаслідок масованого ракетного удару РФ по Одесі було пошкоджено та зруйновано сім об’єктів культурної спадщини, розташованих в історичному центрі міста, який внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Як передає Цензор.НЕТ, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що як омбудсман України звернувся до ЮНЕСКО.
"Я направив офіційний лист до ЮНЕСКО з вимогою дати належну оцінку обстрілу та вжити заходів для захисту української культурної спадщини", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що серед пошкоджених обʼєктів - чотири пам’ятки архітектури національного значення:
- Воронцовський палац (початок XIX століття);
- Палац на Приморському бульварі, 9;
- Будинок Родоконакі (готель "Hotel de Versal");
- Будівля готелю "Лондонський".
Крім того, серйозно постраждали будівля Міщанської управи, Фруктовий пасаж і корпус станції Одеса-порт.
"Ці пам’ятки є частиною не лише української, а й світової культурної спадщини. Їхнє цілеспрямоване знищення - це спроба стерти історичну памʼять, національну ідентичність і культурну самобутність українського народу. Це - ще один воєнний злочин, який Росія вчиняє на території України", - додав Лубінець.
Також він зазначив, що станом на сьогодні внаслідок збройної агресії РФ в Україні уже зруйновано або пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури.
"Ці масштаби свідчать про системну й цілеспрямовану політику знищення культурного обличчя України.
Закликаю міжнародну спільноту реагувати на такі дії ефективними юридичними та інституційними механізмами відповідальності. Безкарність агресора — це прямий шлях до нових злочинів і ще більших руйнувань", - наголосив омбудсман.
Нагадаємо, в ніч на 24 липня Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.
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(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
Як написали в FT майже дослівно -" Єрмак це президент- кабмін- ВР. "
коли такого рівня гуманітарного значення посадовця, сяк Лубінець у війні ПРизначає ЛАРЬОЧНИК часів Агента Кремля Януковича - то що ще може бути жнущальніше над Україною зв боку МАРОДЕРНОЇ влади