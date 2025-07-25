Лубінець звернувся до ЮНЕСКО через обстріл Одеси: Було пошкоджено та зруйновано сім об’єктів культурної спадщини

Учора внаслідок масованого ракетного удару РФ по Одесі було пошкоджено та зруйновано сім об’єктів культурної спадщини, розташованих в історичному центрі міста, який внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як передає Цензор.НЕТ, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що як омбудсман України звернувся до ЮНЕСКО.

"Я направив офіційний лист до ЮНЕСКО з вимогою дати належну оцінку обстрілу та вжити заходів для захисту української культурної спадщини", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед пошкоджених обʼєктів - чотири пам’ятки архітектури національного значення:

Воронцовський палац (початок XIX століття);

Палац на Приморському бульварі, 9;

Будинок Родоконакі (готель "Hotel de Versal");

Будівля готелю "Лондонський".

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Крім того, серйозно постраждали будівля Міщанської управи, Фруктовий пасаж і корпус станції Одеса-порт.



"Ці пам’ятки є частиною не лише української, а й світової культурної спадщини. Їхнє цілеспрямоване знищення - це спроба стерти історичну памʼять, національну ідентичність і культурну самобутність українського народу. Це - ще один воєнний злочин, який Росія вчиняє на території України", - додав Лубінець.

Також він зазначив, що станом на сьогодні внаслідок збройної агресії РФ в Україні уже зруйновано або пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури.

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"Ці масштаби свідчать про системну й цілеспрямовану політику знищення культурного обличчя України.



Закликаю міжнародну спільноту реагувати на такі дії ефективними юридичними та інституційними механізмами відповідальності. Безкарність агресора — це прямий шлях до нових злочинів і ще більших руйнувань", - наголосив омбудсман.

Нагадаємо, в ніч на 24 липня Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.