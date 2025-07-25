Лубинец обратился в ЮНЕСКО из-за обстрела Одессы: было повреждено и разрушено семь объектов культурного наследия

Вчера в результате массированного ракетного удара РФ по Одессе были повреждены и разрушены семь объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре города, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Цензор.НЕТ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что как омбудсмен Украины обратился в ЮНЕСКО.

"Я направил официальное письмо в ЮНЕСКО с требованием дать надлежащую оценку обстрелу и принять меры для защиты украинского культурного наследия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди поврежденных объектов - четыре памятника архитектуры национального значения:

Воронцовский дворец (начало XIX века);

Дворец на Приморском бульваре, 9;

Дом Родоконаки (отель "Hotel de Versal");

Здание гостиницы "Лондонская".

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Кроме того, серьезно пострадали здание Мещанской управы, Фруктовый пассаж и корпус станции Одесса-порт.



"Эти памятники являются частью не только украинского, но и мирового культурного наследия. Их целенаправленное уничтожение - это попытка стереть историческую память, национальную идентичность и культурную самобытность украинского народа. Это - еще одно военное преступление, которое Россия совершает на территории Украины", - добавил Лубинец.

Также он отметил, что на сегодня в результате вооруженной агрессии РФ в Украине уже разрушено или повреждено 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры.

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"Эти масштабы свидетельствуют о системной и целенаправленной политике уничтожения культурного лица Украины.



Призываю международное сообщество реагировать на такие действия эффективными юридическими и институциональными механизмами ответственности. Безнаказанность агрессора - это прямой путь к новым преступлениям и еще большим разрушениям", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, в ночь на 24 июля Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам. Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.