Лубинец обратился в ЮНЕСКО из-за обстрела Одессы: было повреждено и разрушено семь объектов культурного наследия
Вчера в результате массированного ракетного удара РФ по Одессе были повреждены и разрушены семь объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре города, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как передает Цензор.НЕТ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что как омбудсмен Украины обратился в ЮНЕСКО.
"Я направил официальное письмо в ЮНЕСКО с требованием дать надлежащую оценку обстрелу и принять меры для защиты украинского культурного наследия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что среди поврежденных объектов - четыре памятника архитектуры национального значения:
- Воронцовский дворец (начало XIX века);
- Дворец на Приморском бульваре, 9;
- Дом Родоконаки (отель "Hotel de Versal");
- Здание гостиницы "Лондонская".
Кроме того, серьезно пострадали здание Мещанской управы, Фруктовый пассаж и корпус станции Одесса-порт.
"Эти памятники являются частью не только украинского, но и мирового культурного наследия. Их целенаправленное уничтожение - это попытка стереть историческую память, национальную идентичность и культурную самобытность украинского народа. Это - еще одно военное преступление, которое Россия совершает на территории Украины", - добавил Лубинец.
Также он отметил, что на сегодня в результате вооруженной агрессии РФ в Украине уже разрушено или повреждено 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры.
"Эти масштабы свидетельствуют о системной и целенаправленной политике уничтожения культурного лица Украины.
Призываю международное сообщество реагировать на такие действия эффективными юридическими и институциональными механизмами ответственности. Безнаказанность агрессора - это прямой путь к новым преступлениям и еще большим разрушениям", - подчеркнул омбудсмен.
Напомним, в ночь на 24 июля Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам. Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.
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Як написали в FT майже дослівно -" Єрмак це президент- кабмін- ВР. "
коли такого рівня гуманітарного значення посадовця, сяк Лубінець у війні ПРизначає ЛАРЬОЧНИК часів Агента Кремля Януковича - то що ще може бути жнущальніше над Україною зв боку МАРОДЕРНОЇ влади