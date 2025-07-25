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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Лубинец обратился в ЮНЕСКО из-за обстрела Одессы: было повреждено и разрушено семь объектов культурного наследия

Лубинец обратился в ЮНЕСКО из-за обстрела Одессы

Вчера в результате массированного ракетного удара РФ по Одессе были повреждены и разрушены семь объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре города, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Цензор.НЕТ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что как омбудсмен Украины обратился в ЮНЕСКО.

"Я направил официальное письмо в ЮНЕСКО с требованием дать надлежащую оценку обстрелу и принять меры для защиты украинского культурного наследия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди поврежденных объектов - четыре памятника архитектуры национального значения:

  • Воронцовский дворец (начало XIX века);
  • Дворец на Приморском бульваре, 9;
  • Дом Родоконаки (отель "Hotel de Versal");
  • Здание гостиницы "Лондонская".

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Кроме того, серьезно пострадали здание Мещанской управы, Фруктовый пассаж и корпус станции Одесса-порт.

"Эти памятники являются частью не только украинского, но и мирового культурного наследия. Их целенаправленное уничтожение - это попытка стереть историческую память, национальную идентичность и культурную самобытность украинского народа. Это - еще одно военное преступление, которое Россия совершает на территории Украины", - добавил Лубинец.

Также он отметил, что на сегодня в результате вооруженной агрессии РФ в Украине уже разрушено или повреждено 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры.

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"Эти масштабы свидетельствуют о системной и целенаправленной политике уничтожения культурного лица Украины.

Призываю международное сообщество реагировать на такие действия эффективными юридическими и институциональными механизмами ответственности. Безнаказанность агрессора - это прямой путь к новым преступлениям и еще большим разрушениям", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, в ночь на 24 июля Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам. Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.

Автор: 

культура (846) Одесса (7997) Одесская область (3747) ЮНЕСКО (216) Лубинец Дмитрий (489) Одесский район (254)


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Як кожного дня людей викрадають і вбивають - Любінця щось не чути і не видно, як якусь стару хату розбомбили - то ось він, у всій красі. Хоча яким боком якась хата до прав людини - ніхрена не зрозуміло
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25.07.2025 17:49 Ответить
Ну шо ти хочеш від холуя???лубинець то пусте місце
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25.07.2025 17:51 Ответить
Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!

(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
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25.07.2025 17:50 Ответить
Лубінець теж одна з підстилок перед спільним спальним бункером Єрмака- Зеленського.
Як написали в FT майже дослівно -" Єрмак це президент- кабмін- ВР. "

коли такого рівня гуманітарного значення посадовця, сяк Лубінець у війні ПРизначає ЛАРЬОЧНИК часів Агента Кремля Януковича - то що ще може бути жнущальніше над Україною зв боку МАРОДЕРНОЇ влади
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25.07.2025 18:11 Ответить
https://www.tiktok.com/@ozerobaikal/video/7013736141010619649?is_from_webapp=1&sender_device=pc
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25.07.2025 18:58 Ответить
ЮНЕСКО сейчас имеет меньше силы, чем собрание бабулек у подъезда 🤔
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25.07.2025 19:24 Ответить
 
 