На фронті зафіксовано 90 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб
З початку доби, станом на 16:00, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 90.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Бойові дії на півночі
Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Архипівка Чернігівської області; Товстодубове, Їздецьке, Біла Береза, Ходине, Бобилівка, Миропільське, Покровка, Новодмитрівка, Середина-Буда, Нова Гута, Малушине та Стара Гута Сумської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість боєзіткнень. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 159 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивної системи залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районах Зеленого та Красного Першого.
На Куп’янському напрямку ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Степової Новоселівки.
Бойові дії на Донбасі
На Лиманському напрямку сьогодні агресор 19 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка, та у бік Дронівки й Серебрянки. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.
На Сіверському напрямку противник тричі намагався йти вперед поблизу Григорівки та у бік Виїмки – всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Предтечиного.
На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру. На даний час один бій триває.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 34 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне. Бої тривають у семи локаціях.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка. Ще п’ять боєзіткнень тривають.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку на цей час боєзіткнень не зафіксовано, проте ворог завдав авіаударів некерованими авіаракетами та керованими бомбами по населених пунктах Залізничне та Білогір’я.
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили атаку в районі Кам’янського, під удари авіації загарбників потрапила Новоандріївка.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі штурми.
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История одного окружения
27 июля z-каналы и российские независимые медиа начали https://t.me/astrapress/87794 писать об окружении, в которое попали больше трех батальонов российской пехоты в Сумской области.
Еще 14 июля мы https://www.youtube.com/watch?v=c4HbDlIQ_OE&t=9s рассказывали, что ВСУ почти отрезали российские войска у двух сел Сумской области - Кондратовки и Алексеевки. 15 июля окружение под Кондратовкой стало фактом, о чем мы https://t.me/volyamedia/1600 писали в сводке.
26 июля на https://t.me/volyamedia/1614 стриме у Гелы Васадзе поделились и первой информацией с места о потерях и о втором таком же «котле» в районе Алексеевки.
Давайте подробно разберем, что же произошло в Сумской области.
11-12 июля ВСУ, подтянув резервы и сконцентрировав силы, перешли от обороны к контрударам на флангах западного участка российского вклинения в Сумскую область. Первым ударом украинские войска перерезали российские позиции между селами Константиновка и Кондратовка, вторым - восточнее - позиции россиян между селами Алексеевка и Владимировка (карты можно посмотреть по ссылке на сводку или по ссылкам на видео).
Севернее Кондратовки ВСУ смогли в первый же день прорваться на 3,5-4 км. Россияне начали контратаковать как из почти окруженной Кондратовки, так и со стороны Константиновки. К 15 июля подразделения 155-й бригады морской пехоты, 30-го и 40-го мотострелковых полков ВС РФ в Кондратовке оказались в плотном кольце. Все попытки деблокировать окруженных атаками от Константиновки заканчивались провалом, причем с большими потерями.
В кольце оказалось до трех с половиной батальонов (по одному от морпехов и каждого из мотострелковых полков). Важно уточнить, что батальоны были неполного состава, так как несли ощутимые потери на протяжении июньских и июльских боев. Общая численность окруженных оценивается нашими собеседниками в ВС РФ от 311 до 840 человек. Оценка наших источников в ВСУ - около 700 человек. Для деблокирования окруженных ГВ «Север» задействовала еще до четырех батальонов пехоты, морской пехоты и десантников.
Окруженные оказались без снабжения и эвакуации, но ВСУ не спешили устраивать лобовые штурмы Кондратовки. По кольцу били украинская артиллерия и дроны, а украинская пехота медленно загоняла россиян в само разрушенное село, уменьшая площадь «котла» для того, чтобы удары артиллерии были эффективнее.
К 21-22 июля уровень сопротивления окруженных снизился до минимального уровня, а к 23 июля все было кончено - большая часть попавших в кольцо погибла или умерла после ранений, оставшись без медицинской помощи, несколько человек сдались в плен. Помимо солдат погибли офицеры 155-й бригады, 30-го и 40-го полков, в том числе комбат 40-го полка. 30-й мотострелковый после потерь под Кондратовкой фактически стал небоеспособным и его остатки в ближайшие дни будут отведены на переформирование, возможно, их отправят в Беларусь, куда до этого уже выводили ошметки разбитых сводных российских пехотных подразделений с Сумского направления.
В районе Алексеевки в похожей ситуации находятся еще четыре батальона российской пехоты и десантников. Если ВСУ сумеют удержать позиции севернее Алексеевки и не допустить деблокирования этого «котла», то ГВ «Север» в ближайшую неделю потеряет в нем до 1000 человек. К полностью разбитому 30-му полку добавятся в этом случае 155-я бригада морской пехоты и 40-й мотострелковый полк, чьи подразделения находятся в Алексеевке. Будет уничтожено и сводное десантное подразделение, которое перебросили в Алексеевку 10-11 июля, собрав его из разных полков 106-й и 76-й десантных дивизий, наступающих рядом в районе Юнаковки.
путин очень хотел создать буферную зону в Сумской области. Пока эти его планы привели лишь к тому, что ВС РФ в боях июня-июля понесли огромные потери и к августу рискуют оказаться в ситуации, когда надо отправлять на переформирование элитные дивизии ВДВ. Пока же для стабилизации ситуации на Сумщине, россияне вынуждены отправлять туда подкрепления из-под Часова Яра и с Новопавловского направления.