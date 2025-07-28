На фронте зафиксировано 90 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 90.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Архиповка Черниговской области; Толстодубово, Издецкое, Белая Береза, Ходино, Бобылевка, Миропольское, Покровка, Новодмитровка, Середина-Буда, Новая Гута, Малушино и Старая Гута Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 159 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Степной Новоселовки.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка, и в сторону Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении противник трижды пытался идти вперед вблизи Григорьевки и в сторону Выемки - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Предтечино.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки, Торецка и Русина Яра. В настоящее время один бой продолжается.

На Покровском направлении сегодня враг 34 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Зеленый Кут и Дачное. Бои продолжаются в семи локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка. Еще пять боестолкновений продолжаются.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары неуправляемыми авиаракетами и управляемыми бомбами по населенным пунктам Железнодорожное и Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе Каменского, под удары авиации захватчиков попала Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма.