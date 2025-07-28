На фронте зафиксировано 90 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 90.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Архиповка Черниговской области; Толстодубово, Издецкое, Белая Береза, Ходино, Бобылевка, Миропольское, Покровка, Новодмитровка, Середина-Буда, Новая Гута, Малушино и Старая Гута Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 159 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Зеленого и Красного Первого.
На Купянском направлении враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Степной Новоселовки.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка, и в сторону Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.
На Северском направлении противник трижды пытался идти вперед вблизи Григорьевки и в сторону Выемки - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Предтечино.
На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки, Торецка и Русина Яра. В настоящее время один бой продолжается.
На Покровском направлении сегодня враг 34 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Зеленый Кут и Дачное. Бои продолжаются в семи локациях.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка. Еще пять боестолкновений продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары неуправляемыми авиаракетами и управляемыми бомбами по населенным пунктам Железнодорожное и Белогорье.
На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе Каменского, под удары авиации захватчиков попала Новоандреевка.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма.
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История одного окружения
27 июля z-каналы и российские независимые медиа начали https://t.me/astrapress/87794 писать об окружении, в которое попали больше трех батальонов российской пехоты в Сумской области.
Еще 14 июля мы https://www.youtube.com/watch?v=c4HbDlIQ_OE&t=9s рассказывали, что ВСУ почти отрезали российские войска у двух сел Сумской области - Кондратовки и Алексеевки. 15 июля окружение под Кондратовкой стало фактом, о чем мы https://t.me/volyamedia/1600 писали в сводке.
26 июля на https://t.me/volyamedia/1614 стриме у Гелы Васадзе поделились и первой информацией с места о потерях и о втором таком же «котле» в районе Алексеевки.
Давайте подробно разберем, что же произошло в Сумской области.
11-12 июля ВСУ, подтянув резервы и сконцентрировав силы, перешли от обороны к контрударам на флангах западного участка российского вклинения в Сумскую область. Первым ударом украинские войска перерезали российские позиции между селами Константиновка и Кондратовка, вторым - восточнее - позиции россиян между селами Алексеевка и Владимировка (карты можно посмотреть по ссылке на сводку или по ссылкам на видео).
Севернее Кондратовки ВСУ смогли в первый же день прорваться на 3,5-4 км. Россияне начали контратаковать как из почти окруженной Кондратовки, так и со стороны Константиновки. К 15 июля подразделения 155-й бригады морской пехоты, 30-го и 40-го мотострелковых полков ВС РФ в Кондратовке оказались в плотном кольце. Все попытки деблокировать окруженных атаками от Константиновки заканчивались провалом, причем с большими потерями.
В кольце оказалось до трех с половиной батальонов (по одному от морпехов и каждого из мотострелковых полков). Важно уточнить, что батальоны были неполного состава, так как несли ощутимые потери на протяжении июньских и июльских боев. Общая численность окруженных оценивается нашими собеседниками в ВС РФ от 311 до 840 человек. Оценка наших источников в ВСУ - около 700 человек. Для деблокирования окруженных ГВ «Север» задействовала еще до четырех батальонов пехоты, морской пехоты и десантников.
Окруженные оказались без снабжения и эвакуации, но ВСУ не спешили устраивать лобовые штурмы Кондратовки. По кольцу били украинская артиллерия и дроны, а украинская пехота медленно загоняла россиян в само разрушенное село, уменьшая площадь «котла» для того, чтобы удары артиллерии были эффективнее.
К 21-22 июля уровень сопротивления окруженных снизился до минимального уровня, а к 23 июля все было кончено - большая часть попавших в кольцо погибла или умерла после ранений, оставшись без медицинской помощи, несколько человек сдались в плен. Помимо солдат погибли офицеры 155-й бригады, 30-го и 40-го полков, в том числе комбат 40-го полка. 30-й мотострелковый после потерь под Кондратовкой фактически стал небоеспособным и его остатки в ближайшие дни будут отведены на переформирование, возможно, их отправят в Беларусь, куда до этого уже выводили ошметки разбитых сводных российских пехотных подразделений с Сумского направления.
В районе Алексеевки в похожей ситуации находятся еще четыре батальона российской пехоты и десантников. Если ВСУ сумеют удержать позиции севернее Алексеевки и не допустить деблокирования этого «котла», то ГВ «Север» в ближайшую неделю потеряет в нем до 1000 человек. К полностью разбитому 30-му полку добавятся в этом случае 155-я бригада морской пехоты и 40-й мотострелковый полк, чьи подразделения находятся в Алексеевке. Будет уничтожено и сводное десантное подразделение, которое перебросили в Алексеевку 10-11 июля, собрав его из разных полков 106-й и 76-й десантных дивизий, наступающих рядом в районе Юнаковки.
путин очень хотел создать буферную зону в Сумской области. Пока эти его планы привели лишь к тому, что ВС РФ в боях июня-июля понесли огромные потери и к августу рискуют оказаться в ситуации, когда надо отправлять на переформирование элитные дивизии ВДВ. Пока же для стабилизации ситуации на Сумщине, россияне вынуждены отправлять туда подкрепления из-под Часова Яра и с Новопавловского направления.