Переведений у запас військовий і телеведучий Геннадій Попенко став речником Міністерства у справах ветеранів
Телеведучий, актор і воїн ЗСУ Геннадій Попенко, який через складну травму та тривалу реабілітацію був переведений у запас, обійняв посаду речника Мінветеранів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства у справах ветеранів України.
У Мінветеранів розповіли, що після деокупації Київщини у 2022 році Геннадій Попенко добровільно мобілізувався, служив солдатом і виконував завдання з відбиття дронових і ракетних атак, сприяв антидиверсійній роботі, долучався до розмінування та охорони стратегічних об’єктів. Згодом продовжив службу в 59-й окремій мотопіхотній бригаді, а потім — у складі резервного підрозділу.
На Запорізькому напрямку Геннадій очолював мобільну групу Культурного десанту — ініціативи, що об’єднує військовослужбовців творчих професій для посилення морально-психологічного стану побратимів.
У 2024 році Попенко зазнав травми коліна. Після операції й ускладнень — тривалий курс реабілітації, під час якого Геннадій доєднався до команди Міністерства — тепер він озвучує позицію Міністерства, а також допомагає формувати мову і підходи, якими держава звертається до ветеранів, ветеранок та суспільства.
Окрім військової служби Геннадій має понад два десятиліття досвіду у сфері телебачення та публічної комунікації. Працював над інформаційними, пізнавальними й розважальними проєктами, вів суспільно важливі теми в ефірах загальнонаціональних каналів.
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Всю кар'єру цей дядя робив на каналах Ахметова, Медведчука, Коломойського.
Щодо служби та травм краще слухати його побратимі, якщо вони є.
Бо зараз ЗЕлені будуть ліпити "героїв" у своїх лавах з чого попало.
Ого, який багатопрофільний солдат...
в составе резервного подразделения.
На Запорожском направлении Геннадий возглавлял мобильную группу Культурного десанта (🤣)
В 2024 году Попенко получил травму колена. (Небось не связанную с войной)
Вот это служба. Мазаный ветеран культурного десанта с тяжелейшей травмой колена после высадки в тыл и тяжелых боев готов продолжить нелегкий путь воина. Тут без рук без ног не списывают, а вот как оно можно было🤣. Страна чудес просто.