Переведений у запас військовий і телеведучий Геннадій Попенко став речником Міністерства у справах ветеранів

Телеведучий, актор і воїн ЗСУ Геннадій Попенко, який через складну травму та тривалу реабілітацію був переведений у запас, обійняв посаду речника Мінветеранів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства у справах ветеранів України.

У Мінветеранів розповіли, що після деокупації Київщини у 2022 році Геннадій Попенко добровільно мобілізувався, служив солдатом і виконував завдання з відбиття дронових і ракетних атак, сприяв антидиверсійній роботі, долучався до розмінування та охорони стратегічних об’єктів. Згодом продовжив службу в 59-й окремій мотопіхотній бригаді, а потім — у складі резервного підрозділу.

На Запорізькому напрямку Геннадій очолював мобільну групу Культурного десанту — ініціативи, що об’єднує військовослужбовців творчих професій для посилення морально-психологічного стану побратимів.

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У 2024 році Попенко зазнав травми коліна. Після операції й ускладнень — тривалий курс реабілітації, під час якого Геннадій доєднався до команди Міністерства — тепер він озвучує позицію Міністерства, а також допомагає формувати мову і підходи, якими держава звертається до ветеранів, ветеранок та суспільства.



Окрім військової служби Геннадій має понад два десятиліття досвіду у сфері телебачення та публічної комунікації. Працював над інформаційними, пізнавальними й розважальними проєктами, вів суспільно важливі теми в ефірах загальнонаціональних каналів.

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