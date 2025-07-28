Переведенный в запас военный и телеведущий Геннадий Попенко стал спикером Министерства по делам ветеранов

Телеведущий, актер и воин ВСУ Геннадий Попенко, который из-за сложной травмы и длительной реабилитации был переведен в запас, занял должность спикера Минветеранов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

В Минветеранов рассказали, что после деоккупации Киевщины в 2022 году Геннадий Попенко добровольно мобилизовался, служил солдатом и выполнял задачи по отражению дроновых и ракетных атак, способствовал антидиверсионной работе, участвовал в разминировании и охране стратегических объектов. Со временем продолжил службу в 59-й отдельной мотопехотной бригаде, а затем - в составе резервного подразделения.

На Запорожском направлении Геннадий возглавлял мобильную группу Культурного десанта - инициативы, объединяющей военнослужащих творческих профессий для усиления морально-психологического состояния побратимов.

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В 2024 году Попенко получил травму колена. После операции и осложнений - длительный курс реабилитации, во время которого Геннадий присоединился к команде Министерства - теперь он озвучивает позицию Министерства, а также помогает формировать язык и подходы, которыми государство обращается к ветеранам и обществу.



Кроме военной службы, Геннадий имеет более двух десятилетий опыта в сфере телевидения и публичной коммуникации. Работал над информационными, познавательными и развлекательными проектами, вел общественно важные темы в эфирах общенациональных каналов.

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