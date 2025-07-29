На фронті зафіксовано 73 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

З початку доби, станом на 16:00, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту становить 73.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти: Старикове, Середина-Буда, Проходи, Олександрівка, Тур’я, Степок, Миропільське, Малушине Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинув одну керовану авіабомбу, а також здійснив 119 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивної системи залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався штурмувати позиції українських підрозділів у напрямку Піщаного.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 13 разів атакував у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Шандриголового, Ямполя. Ще три боєзіткнення наразі продовжуються.

На Сіверському напрямку противник чотири рази намагався просунутися поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки – всі спроби ворога було відбито.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районі Торецька. На даний час один бій триває.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів: Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Горіхове, Дачне, Новоукраїнка. Бої тривають у трьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивають дві атаки ворога у районах населених пунктів Олександроград та Зелене Поле.

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Бойові дії на півдні

З початку доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося, авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми, ще два – тривають.

Авіаудару зазнала Ольгівка.