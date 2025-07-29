На фронте зафиксировано 73 боестолкновения, больше всего – на Покровском и Лиманском направлениях, – Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 73.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты: Стариково, Середина-Буда, Проходы, Александровка, Турья, Степок, Миропольское, Малушино Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес один авиаудар, сбросил одну управляемую авиабомбу, а также совершил 119 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг один раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в направлении Песчаного.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня агрессор 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Новый Мир, Колодези, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Шандриголово, Ямполя. Еще три боестолкновения пока продолжаются.

На Северском направлении противник четыре раза пытался продвинуться вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки - все попытки врага были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три атаки в районе Белой Горы.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районе Торецка. В настоящее время один бой продолжается.

На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов: Попов Яр, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Муравка, Орехово, Дачное, Новоукраинка. Бои продолжаются в трех локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отражают две атаки врага в районах населенных пунктов Александроград и Зеленое Поле.

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Боевые действия на юге

С начала суток на Гуляйпольском направлении боестолкновений не произошло, авиаудару неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма, еще два - продолжаются.

Авиаудару подверглась Ольговка.