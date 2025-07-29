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Новини Сексуальні домагання в ЗСУ
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155-а ОМБр про заяву захисниці Марцинюк щодо домагання: Призначено службове розслідування

Військовослужбовиця 155 окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк

У 155-й окремій механізованій бригаді прокоментували скарги про домагання військової Єлизавети Марцинюк та дії їхнього офіцера психологічної підтримки, який нібито сказав захисниці "сама винна".

Про це йдеться у відповіді на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Так, у бригаді запевнили, що офіцер психологічної підтримки "діяв відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів у межах компетенції".

Там кажуть, що для перевірки причин і умов ситуації, а також "ступеня вини підозрюваного" військового командир бригади призначив службове розслідування.

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При цьому у 155 ОМБр заявили, що захисниці нібито немає у списках військовослужбовців бригади.

"Просимо громадськість та представників медіа утриматись від критичних коментарів до оголошення результатів проведеного службового розслідування", - додали там.

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Що передувало?

Напередодні військовослужбовиця 155 окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк заявила, що неодноразово зазнавала домагань з боку побратима.

Вона розповіла, що звернулася по допомогу до офіцера психологічної підтримки персоналу в ЗСУ, однак він "відмовився сприяти у відкритті розслідування".

"Сказав: "сама винна", і взагалі, до мене багато питань (до кривдника зате їх нема). У відповідь на мої обурення щодо газлайтингу, слатшеймінгу і звертання "дитино" накатав на мене рапорт і втулив догану за грубе спілкування з паном офіцером. Тільки не врахували, що я записала розмову. Тобто мені вже намагаються заткнути рота", - розповіла тоді захисниця.

Згодом військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила ЗМІ, що звернулася до міністра оборони з проханням призначити перевірку озвучених фактів.

У командуванні Сухопутних військ заявили, що у частині А5001 розпочали розслідування через заяви Марцинюк.

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Автор: 

армія (3788) насилля (300) ЗСУ (7788) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (46)


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Топ коментарі
+2
Прикладом слатшеймінгу є осуд зовнішнього вигляду та одягу жінок (звинувачення у дуже відвертому одязі), жіночого запиту на доступ до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F контрацепції, жіночий секс до шлюбу, секс без зобов'язань та без стосунків, велику кількість сексуальних партнерів у жінки або ж цькування за відмову від статевих стосунків...

Старий я вже став мабуть . У нас цей слатшеймінг називався простим старим словом - ...лядство.
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29.07.2025 21:58 Відповісти
+1
Так так.

Якщо ти давалку назвеш шльондрою, то це слатшеймінг.
А, якщо проігноруєш, то це газлайтинг.
А, якщо назвеш дитиною - тобі **********!!!
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29.07.2025 21:59 Відповісти
+1
Бо це ***** не нічний клуб!!!!
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29.07.2025 22:00 Відповісти
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Офицер действовал в границах компетенции. Проводится расследование. И вообще заявительница не числится в бригаде. Без комментариев).
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29.07.2025 21:33 Відповісти
Жінки в житті ландскнехтів займали особливе місце, супроводжуючи їх у походах та виконуючи різні допоміжні функції, включаючи помічниць по господарству та навіть неформальних членів військових таборів.
Вони могли переймати стиль одягу ландскнехтів. 😁
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29.07.2025 21:45 Відповісти
У відповідь на мої обурення щодо газлайтингу, слатшеймінгу і звертання "дитино"...

Господи, жах який!!! 😁
А дорогенькою не називав?
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29.07.2025 21:40 Відповісти
А українською можна ,а то з однієї крайності -русифікації до іншої - ангіліїзації. Краще сказала б прямо - пропонував стати ППЖ ,чи як воно тепер називається в ЗСУ ?
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29.07.2025 21:50 Відповісти
Та от я загуглив що таке слатшеймінг.
Це навпаки осуд сексуальної активності.

Схоже, що ця дівчина нетипову для бійців сексуальну активність проявляла. 😁
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29.07.2025 21:54 Відповісти
Ага ,ППЖ навпаки ,бідні хлопці.
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29.07.2025 22:01 Відповісти
Та нє. Схоже з хлопцями у неї все добре склалося.
Тільки цей "пратівний" солдафон її енергійність та креативність не схвалює. 😁
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29.07.2025 22:07 Відповісти
Слатшеймінг - критика та осуд жінок і дівчат за їхню сексуальну активність, або ж вигляд чи поведінку, які в інших асоціюються з цією сексуальною активністю.

Що ж вона таке робила... 😍
Чи все це через пірсинг?

Доречі, зараз взагалі є хоч якийсь устав чи правила щодо того, як повинен виглядати солдат?
Ну там, щоб штани застібав, цицьки з декольте не вивалював. 😁
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29.07.2025 21:51 Відповісти
Так чого він до неї дої@ався ,симпатична дівчина ,а пірсинг зараз багато молоді носить ,навіть в інтимних місцях.
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29.07.2025 21:56 Відповісти
Бо це ***** не нічний клуб!!!!
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29.07.2025 22:00 Відповісти
Так дівчині екстріму захотілось.
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29.07.2025 22:03 Відповісти
Знов-таки - купа чоловіків зі зброєю не краща компанія для свінгу.

Саме через це раніше вважали, що жінка на кораблі - це зло.
Бо зголоднілі чоловіки у якийсь момент через неї один одного повбивпють нах.
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29.07.2025 22:09 Відповісти
Бідна дівчина .
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29.07.2025 22:13 Відповісти
Треба терміново провести слідчий експеримент.
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29.07.2025 21:47 Відповісти
А хто буде проводити ?
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29.07.2025 21:51 Відповісти
Вона повинна вибрати, для прозорості слідства.
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29.07.2025 21:54 Відповісти
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29.07.2025 21:57 Відповісти
Самці-дикуни не розуміють, що Жінка - це Космічний Гаджет. Вона може продовжити Рід і без тупого самця.
Розумні зрозуміють, що я написала...
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29.07.2025 21:48 Відповісти
Так в совітів це називалось- ППЖ ,але ми ж люди культурні ,дарма що 300 з гаком років жили з кацапами в одній державі.
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29.07.2025 21:53 Відповісти
Тю. Так і продовжувала б десь там.

От цей блін неліквід на шлюбному ринку... 😁
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29.07.2025 21:56 Відповісти
Дрочиш?
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29.07.2025 22:00 Відповісти
На чувирло у велосипедах з якоюсь ****** у носі? 😁
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29.07.2025 22:02 Відповісти
Орисю ,чому ж так грубо ,а ти ,до речі ,симпатична ?
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29.07.2025 22:04 Відповісти
Чорт зубатий та багатий хоче кльову дівку,
Може їй платити златом та водить до шинку.
Ой-гой, дриці-дриці oй-гой, дриці-дриці Не ходи, Орись, на гору, a чекай на принця.

Тигиги... 😁
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29.07.2025 22:13 Відповісти
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29.07.2025 22:14 Відповісти
Довелося гуглити ,що таке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3 "слатшеймінг " . Бо як правило з точки зору представниць феміно -борчинь за рівність виступаю мізогіном, аб'юзером, гайзлайтером ,токсичним ,що переходить за червоні прапорці . Потрібно бути в курсі своїх нових епітетів .

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29.07.2025 21:56 Відповісти
Прикладом слатшеймінгу є осуд зовнішнього вигляду та одягу жінок (звинувачення у дуже відвертому одязі), жіночого запиту на доступ до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F контрацепції, жіночий секс до шлюбу, секс без зобов'язань та без стосунків, велику кількість сексуальних партнерів у жінки або ж цькування за відмову від статевих стосунків...

Старий я вже став мабуть . У нас цей слатшеймінг називався простим старим словом - ...лядство.
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29.07.2025 21:58 Відповісти
Так так.

Якщо ти давалку назвеш шльондрою, то це слатшеймінг.
А, якщо проігноруєш, то це газлайтинг.
А, якщо назвеш дитиною - тобі **********!!!
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29.07.2025 21:59 Відповісти
Ну ви вже перейшли всі червоні прапорці - мабуть ,тому ,що аб'юзер -мізогін))
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29.07.2025 22:03 Відповісти
Ще одне прикольне слово.

Бо соціопатом нікого вже не здивуєш. 😁
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29.07.2025 22:18 Відповісти
Так таку ж молодь виховали ,що тут поробиш.
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29.07.2025 22:11 Відповісти
Який жах! Навіть немає слів! Душать сльози...Яка ганьба!!! ....Може треба організувати особисту охорону "потерпілої"??? звернутися за допомогою до Н. Савченко....щось її давно не чути..розкрутити знову мильну оперу...Бо в Україні немає більшої проблеми,як то залицяння бійця ЗСУ до медички...
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29.07.2025 21:57 Відповісти
Слатшеймінг - це чоловічий осуд жіночих залицянь до чоловіків.
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29.07.2025 22:22 Відповісти
Так гадя -страшна ,як атомна війна ,а ця дівчина гарненька.
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29.07.2025 22:00 Відповісти
До речі ,зайшов на її сторінку у фейсбуці ,а там того ,як кажуть прапор кольорів веселки , самі розуміє чий це прапор ,як кажуть дівчина ,можливо, не тієї орієнтації .
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29.07.2025 22:09 Відповісти
То напевне сама домагалась. Ій відмовили. Мстить. Жінки відмов не пробачають.
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29.07.2025 22:15 Відповісти
 
 