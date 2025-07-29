155-а ОМБр про заяву захисниці Марцинюк щодо домагання: Призначено службове розслідування
У 155-й окремій механізованій бригаді прокоментували скарги про домагання військової Єлизавети Марцинюк та дії їхнього офіцера психологічної підтримки, який нібито сказав захисниці "сама винна".
Про це йдеться у відповіді на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Так, у бригаді запевнили, що офіцер психологічної підтримки "діяв відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів у межах компетенції".
Там кажуть, що для перевірки причин і умов ситуації, а також "ступеня вини підозрюваного" військового командир бригади призначив службове розслідування.
При цьому у 155 ОМБр заявили, що захисниці нібито немає у списках військовослужбовців бригади.
"Просимо громадськість та представників медіа утриматись від критичних коментарів до оголошення результатів проведеного службового розслідування", - додали там.
Що передувало?
Напередодні військовослужбовиця 155 окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк заявила, що неодноразово зазнавала домагань з боку побратима.
Вона розповіла, що звернулася по допомогу до офіцера психологічної підтримки персоналу в ЗСУ, однак він "відмовився сприяти у відкритті розслідування".
"Сказав: "сама винна", і взагалі, до мене багато питань (до кривдника зате їх нема). У відповідь на мої обурення щодо газлайтингу, слатшеймінгу і звертання "дитино" накатав на мене рапорт і втулив догану за грубе спілкування з паном офіцером. Тільки не врахували, що я записала розмову. Тобто мені вже намагаються заткнути рота", - розповіла тоді захисниця.
Згодом військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила ЗМІ, що звернулася до міністра оборони з проханням призначити перевірку озвучених фактів.
У командуванні Сухопутних військ заявили, що у частині А5001 розпочали розслідування через заяви Марцинюк.
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Вони могли переймати стиль одягу ландскнехтів. 😁
Господи, жах який!!! 😁
А дорогенькою не називав?
Це навпаки осуд сексуальної активності.
Схоже, що ця дівчина нетипову для бійців сексуальну активність проявляла. 😁
Тільки цей "пратівний" солдафон її енергійність та креативність не схвалює. 😁
Що ж вона таке робила... 😍
Чи все це через пірсинг?
Доречі, зараз взагалі є хоч якийсь устав чи правила щодо того, як повинен виглядати солдат?
Ну там, щоб штани застібав, цицьки з декольте не вивалював. 😁
Саме через це раніше вважали, що жінка на кораблі - це зло.
Бо зголоднілі чоловіки у якийсь момент через неї один одного повбивпють нах.
Розумні зрозуміють, що я написала...
От цей блін неліквід на шлюбному ринку... 😁
Може їй платити златом та водить до шинку.
Ой-гой, дриці-дриці oй-гой, дриці-дриці Не ходи, Орись, на гору, a чекай на принця.
Тигиги... 😁
Старий я вже став мабуть . У нас цей слатшеймінг називався простим старим словом - ...лядство.
Якщо ти давалку назвеш шльондрою, то це слатшеймінг.
А, якщо проігноруєш, то це газлайтинг.
А, якщо назвеш дитиною - тобі **********!!!
Бо соціопатом нікого вже не здивуєш. 😁