155-а ОМБр про заяву захисниці Марцинюк щодо домагання: Призначено службове розслідування

У 155-й окремій механізованій бригаді прокоментували скарги про домагання військової Єлизавети Марцинюк та дії їхнього офіцера психологічної підтримки, який нібито сказав захисниці "сама винна".

Про це йдеться у відповіді на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Так, у бригаді запевнили, що офіцер психологічної підтримки "діяв відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів у межах компетенції".

Там кажуть, що для перевірки причин і умов ситуації, а також "ступеня вини підозрюваного" військового командир бригади призначив службове розслідування.

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При цьому у 155 ОМБр заявили, що захисниці нібито немає у списках військовослужбовців бригади.

"Просимо громадськість та представників медіа утриматись від критичних коментарів до оголошення результатів проведеного службового розслідування", - додали там.

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Що передувало?

Напередодні військовослужбовиця 155 окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк заявила, що неодноразово зазнавала домагань з боку побратима.

Вона розповіла, що звернулася по допомогу до офіцера психологічної підтримки персоналу в ЗСУ, однак він "відмовився сприяти у відкритті розслідування".

"Сказав: "сама винна", і взагалі, до мене багато питань (до кривдника зате їх нема). У відповідь на мої обурення щодо газлайтингу, слатшеймінгу і звертання "дитино" накатав на мене рапорт і втулив догану за грубе спілкування з паном офіцером. Тільки не врахували, що я записала розмову. Тобто мені вже намагаються заткнути рота", - розповіла тоді захисниця.

Згодом військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила ЗМІ, що звернулася до міністра оборони з проханням призначити перевірку озвучених фактів.

У командуванні Сухопутних військ заявили, що у частині А5001 розпочали розслідування через заяви Марцинюк.

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