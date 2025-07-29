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155-я ОМБр о заявлении защитницы Марцинюк о домогательствах: Назначено служебное расследование

Военнослужащая 155 отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк

В 155-й отдельной механизированной бригаде прокомментировали жалобы о домогательствах военной Елизаветы Марцинюк и действия их офицера психологической поддержки, который якобы сказал защитнице: "Сама виновата".

Об этом говорится в ответе на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в бригаде заверили, что офицер психологической поддержки "действовал в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в пределах компетенции".

Там говорят, что для проверки причин и условий ситуации, а также "степени вины подозреваемого" военного командир бригады назначил служебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сухопутные войска начали расследование заявления военной 155-й ОМБр Марцинюк о домогательствах со стороны побратима

При этом в 155-й ОМБр заявили, что защитницы якобы нет в списках военнослужащих бригады.

"Просим общественность и представителей медиа воздержаться от критических комментариев до объявления результатов проведенного служебного расследования", - добавили там.

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Что предшествовало?

Накануне военнослужащая 155-й отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны побратима.

Она рассказала, что обратилась за помощью к офицеру психологической поддержки персонала в ВСУ, однако он "отказался содействовать в открытии расследования".

"Сказал: "Сама виновата". И вообще, ко мне много вопросов (к обидчику зато их нет). В ответ на мои возмущения по поводу газлайтинга, слатшейминга и обращения "детка" накатал на меня рапорт и втулил выговор за грубое общение с господином офицером. Только не учли, что я записала разговор. То есть мне уже пытаются заткнуть рот", - рассказала тогда защитница.

Впоследствии военный обмудсмен Ольга Решетилова сообщила СМИ, что обратилась к министру обороны с просьбой назначить проверку озвученных фактов.

В командовании Сухопутных войск заявили, что в части А5001 начали расследование из-за заявлений Марцинюк.

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Автор: 

армия (8512) насилие (399) ВСУ (6798) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (45)


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Топ комментарии
+4
Прикладом слатшеймінгу є осуд зовнішнього вигляду та одягу жінок (звинувачення у дуже відвертому одязі), жіночого запиту на доступ до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F контрацепції, жіночий секс до шлюбу, секс без зобов'язань та без стосунків, велику кількість сексуальних партнерів у жінки або ж цькування за відмову від статевих стосунків...

Старий я вже став мабуть . У нас цей слатшеймінг називався простим старим словом - ...лядство.
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29.07.2025 21:58 Ответить
+2
Офицер действовал в границах компетенции. Проводится расследование. И вообще заявительница не числится в бригаде. Без комментариев).
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29.07.2025 21:33 Ответить
+2
Бо це ***** не нічний клуб!!!!
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29.07.2025 22:00 Ответить
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Офицер действовал в границах компетенции. Проводится расследование. И вообще заявительница не числится в бригаде. Без комментариев).
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29.07.2025 21:33 Ответить
Жінки в житті ландскнехтів займали особливе місце, супроводжуючи їх у походах та виконуючи різні допоміжні функції, включаючи помічниць по господарству та навіть неформальних членів військових таборів.
Вони могли переймати стиль одягу ландскнехтів. 😁
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29.07.2025 21:45 Ответить
У відповідь на мої обурення щодо газлайтингу, слатшеймінгу і звертання "дитино"...

Господи, жах який!!! 😁
А дорогенькою не називав?
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29.07.2025 21:40 Ответить
А українською можна ,а то з однієї крайності -русифікації до іншої - ангіліїзації. Краще сказала б прямо - пропонував стати ППЖ ,чи як воно тепер називається в ЗСУ ?
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29.07.2025 21:50 Ответить
Та от я загуглив що таке слатшеймінг.
Це навпаки осуд сексуальної активності.

Схоже, що ця дівчина нетипову для бійців сексуальну активність проявляла. 😁
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29.07.2025 21:54 Ответить
Ага ,ППЖ навпаки ,бідні хлопці.
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29.07.2025 22:01 Ответить
Та нє. Схоже з хлопцями у неї все добре склалося.
Тільки цей "пратівний" солдафон її енергійність та креативність не схвалює. 😁
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29.07.2025 22:07 Ответить
Слатшеймінг - критика та осуд жінок і дівчат за їхню сексуальну активність, або ж вигляд чи поведінку, які в інших асоціюються з цією сексуальною активністю.

Що ж вона таке робила... 😍
Чи все це через пірсинг?

Доречі, зараз взагалі є хоч якийсь устав чи правила щодо того, як повинен виглядати солдат?
Ну там, щоб штани застібав, цицьки з декольте не вивалював. 😁
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29.07.2025 21:51 Ответить
Так чого він до неї дої@ався ,симпатична дівчина ,а пірсинг зараз багато молоді носить ,навіть в інтимних місцях.
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29.07.2025 21:56 Ответить
Бо це ***** не нічний клуб!!!!
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29.07.2025 22:00 Ответить
Так дівчині екстріму захотілось.
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29.07.2025 22:03 Ответить
Знов-таки - купа чоловіків зі зброєю не краща компанія для свінгу.

Саме через це раніше вважали, що жінка на кораблі - це зло.
Бо зголоднілі чоловіки у якийсь момент через неї один одного повбивпють нах.
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29.07.2025 22:09 Ответить
Бідна дівчина .
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29.07.2025 22:13 Ответить
Треба терміново провести слідчий експеримент.
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29.07.2025 21:47 Ответить
А хто буде проводити ?
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29.07.2025 21:51 Ответить
Вона повинна вибрати, для прозорості слідства.
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29.07.2025 21:54 Ответить
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29.07.2025 21:57 Ответить
Самці-дикуни не розуміють, що Жінка - це Космічний Гаджет. Вона може продовжити Рід і без тупого самця.
Розумні зрозуміють, що я написала...
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29.07.2025 21:48 Ответить
Так в совітів це називалось- ППЖ ,але ми ж люди культурні ,дарма що 300 з гаком років жили з кацапами в одній державі.
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29.07.2025 21:53 Ответить
Тю. Так і продовжувала б десь там.

От цей блін неліквід на шлюбному ринку... 😁
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29.07.2025 21:56 Ответить
На чувирло у велосипедах з якоюсь ****** у носі? 😁
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29.07.2025 22:02 Ответить
Орисю ,чому ж так грубо ,а ти ,до речі ,симпатична ?
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29.07.2025 22:04 Ответить
Чорт зубатий та багатий хоче кльову дівку,
Може їй платити златом та водить до шинку.
Ой-гой, дриці-дриці oй-гой, дриці-дриці Не ходи, Орись, на гору, a чекай на принця.

Тигиги... 😁
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29.07.2025 22:13 Ответить
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29.07.2025 22:14 Ответить
Довелося гуглити ,що таке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3 "слатшеймінг " . Бо як правило з точки зору представниць феміно -борчинь за рівність виступаю мізогіном, аб'юзером, гайзлайтером ,токсичним ,що переходить за червоні прапорці . Потрібно бути в курсі своїх нових епітетів .

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29.07.2025 21:56 Ответить
Прикладом слатшеймінгу є осуд зовнішнього вигляду та одягу жінок (звинувачення у дуже відвертому одязі), жіночого запиту на доступ до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F контрацепції, жіночий секс до шлюбу, секс без зобов'язань та без стосунків, велику кількість сексуальних партнерів у жінки або ж цькування за відмову від статевих стосунків...

Старий я вже став мабуть . У нас цей слатшеймінг називався простим старим словом - ...лядство.
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29.07.2025 21:58 Ответить
І у Древньому Єгипті, і у Древньму Римі слатшеймінгці вилизували "курвів". Вилизували і облизували у прямому смислі слова...
Далі не деталізую...
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29.07.2025 22:26 Ответить
Ти якось дуже особливо розумієш терміни. 😁
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29.07.2025 22:30 Ответить
Коли тет-а-тет і ніхто не бачить, то мужчинка повзає на колінах як песик і просить у жінки її цицю та пісю. І платить, і молить, і може спалити заради нової пісі місто (Таіс Афінська).
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29.07.2025 22:37 Ответить
Далеко не всі писі та циці. 😁
Багатьом залишається про це лише мріяти та писати.
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29.07.2025 22:42 Ответить
Споконвік Світом правлять Правильні Циці та Пісі...
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29.07.2025 22:45 Ответить
А іноді спіткає облом і аутодафе. 😁

До того ж, в історії багатьох країн у власниць пись та сись століттями ніхто і не питав їхньої думки та згоди.
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29.07.2025 22:55 Ответить
Так так.

Якщо ти давалку назвеш шльондрою, то це слатшеймінг.
А, якщо проігноруєш, то це газлайтинг.
А, якщо назвеш дитиною - тобі **********!!!
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29.07.2025 21:59 Ответить
Ну ви вже перейшли всі червоні прапорці - мабуть ,тому ,що аб'юзер -мізогін))
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29.07.2025 22:03 Ответить
Ще одне прикольне слово.

Бо соціопатом нікого вже не здивуєш. 😁
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29.07.2025 22:18 Ответить
Так таку ж молодь виховали ,що тут поробиш.
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29.07.2025 22:11 Ответить
Який жах! Навіть немає слів! Душать сльози...Яка ганьба!!! ....Може треба організувати особисту охорону "потерпілої"??? звернутися за допомогою до Н. Савченко....щось її давно не чути..розкрутити знову мильну оперу...Бо в Україні немає більшої проблеми,як то залицяння бійця ЗСУ до медички...
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29.07.2025 21:57 Ответить
Слатшеймінг - це чоловічий осуд жіночих залицянь до чоловіків.
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29.07.2025 22:22 Ответить
Так гадя -страшна ,як атомна війна ,а ця дівчина гарненька.
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29.07.2025 22:00 Ответить
До речі ,зайшов на її сторінку у фейсбуці ,а там того ,як кажуть прапор кольорів веселки , самі розуміє чий це прапор ,як кажуть дівчина ,можливо, не тієї орієнтації .
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29.07.2025 22:09 Ответить
То напевне сама домагалась. Ій відмовили. Мстить. Жінки відмов не пробачають.
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29.07.2025 22:15 Ответить
Не зрозум. Тобто, якщо жінка військова одягнеться як у кварталі червоних ліхтарів і хтось їй натякне, що це відвертий одяг, то це - слатшеймінг??????? А вона ні чого не переплутала, коли у військо йшла???? Вона не переплутала саме квартал червоних ліхтарів умовний і ЗСУ??????
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29.07.2025 22:33 Ответить
Слатшеймінг передбачає критику жінок за порушення прийнятих кодів сексуальної поведінки. Наприклад, застереження жінок за поведінку, одяг або бажання, які більш сексуальні, ніж суспільство вважає прийнятним для жінок.

І все б нічого...
Тільки ж блін оце все у бойовому підрозділі, а не на приватній вечірці.
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29.07.2025 22:37 Ответить
 
 