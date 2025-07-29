155-я ОМБр о заявлении защитницы Марцинюк о домогательствах: Назначено служебное расследование

В 155-й отдельной механизированной бригаде прокомментировали жалобы о домогательствах военной Елизаветы Марцинюк и действия их офицера психологической поддержки, который якобы сказал защитнице: "Сама виновата".

Об этом говорится в ответе на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в бригаде заверили, что офицер психологической поддержки "действовал в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в пределах компетенции".

Там говорят, что для проверки причин и условий ситуации, а также "степени вины подозреваемого" военного командир бригады назначил служебное расследование.

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При этом в 155-й ОМБр заявили, что защитницы якобы нет в списках военнослужащих бригады.

"Просим общественность и представителей медиа воздержаться от критических комментариев до объявления результатов проведенного служебного расследования", - добавили там.

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Что предшествовало?

Накануне военнослужащая 155-й отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны побратима.

Она рассказала, что обратилась за помощью к офицеру психологической поддержки персонала в ВСУ, однако он "отказался содействовать в открытии расследования".

"Сказал: "Сама виновата". И вообще, ко мне много вопросов (к обидчику зато их нет). В ответ на мои возмущения по поводу газлайтинга, слатшейминга и обращения "детка" накатал на меня рапорт и втулил выговор за грубое общение с господином офицером. Только не учли, что я записала разговор. То есть мне уже пытаются заткнуть рот", - рассказала тогда защитница.

Впоследствии военный обмудсмен Ольга Решетилова сообщила СМИ, что обратилась к министру обороны с просьбой назначить проверку озвученных фактов.

В командовании Сухопутных войск заявили, что в части А5001 начали расследование из-за заявлений Марцинюк.

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