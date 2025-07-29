155-я ОМБр о заявлении защитницы Марцинюк о домогательствах: Назначено служебное расследование
В 155-й отдельной механизированной бригаде прокомментировали жалобы о домогательствах военной Елизаветы Марцинюк и действия их офицера психологической поддержки, который якобы сказал защитнице: "Сама виновата".
Об этом говорится в ответе на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в бригаде заверили, что офицер психологической поддержки "действовал в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в пределах компетенции".
Там говорят, что для проверки причин и условий ситуации, а также "степени вины подозреваемого" военного командир бригады назначил служебное расследование.
При этом в 155-й ОМБр заявили, что защитницы якобы нет в списках военнослужащих бригады.
"Просим общественность и представителей медиа воздержаться от критических комментариев до объявления результатов проведенного служебного расследования", - добавили там.
Что предшествовало?
Накануне военнослужащая 155-й отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны побратима.
Она рассказала, что обратилась за помощью к офицеру психологической поддержки персонала в ВСУ, однако он "отказался содействовать в открытии расследования".
"Сказал: "Сама виновата". И вообще, ко мне много вопросов (к обидчику зато их нет). В ответ на мои возмущения по поводу газлайтинга, слатшейминга и обращения "детка" накатал на меня рапорт и втулил выговор за грубое общение с господином офицером. Только не учли, что я записала разговор. То есть мне уже пытаются заткнуть рот", - рассказала тогда защитница.
Впоследствии военный обмудсмен Ольга Решетилова сообщила СМИ, что обратилась к министру обороны с просьбой назначить проверку озвученных фактов.
В командовании Сухопутных войск заявили, что в части А5001 начали расследование из-за заявлений Марцинюк.
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Вони могли переймати стиль одягу ландскнехтів. 😁
Господи, жах який!!! 😁
А дорогенькою не називав?
Це навпаки осуд сексуальної активності.
Схоже, що ця дівчина нетипову для бійців сексуальну активність проявляла. 😁
Тільки цей "пратівний" солдафон її енергійність та креативність не схвалює. 😁
Що ж вона таке робила... 😍
Чи все це через пірсинг?
Доречі, зараз взагалі є хоч якийсь устав чи правила щодо того, як повинен виглядати солдат?
Ну там, щоб штани застібав, цицьки з декольте не вивалював. 😁
Саме через це раніше вважали, що жінка на кораблі - це зло.
Бо зголоднілі чоловіки у якийсь момент через неї один одного повбивпють нах.
Розумні зрозуміють, що я написала...
От цей блін неліквід на шлюбному ринку... 😁
Може їй платити златом та водить до шинку.
Ой-гой, дриці-дриці oй-гой, дриці-дриці Не ходи, Орись, на гору, a чекай на принця.
Тигиги... 😁
Старий я вже став мабуть . У нас цей слатшеймінг називався простим старим словом - ...лядство.
Далі не деталізую...
Багатьом залишається про це лише мріяти та писати.
До того ж, в історії багатьох країн у власниць пись та сись століттями ніхто і не питав їхньої думки та згоди.
Якщо ти давалку назвеш шльондрою, то це слатшеймінг.
А, якщо проігноруєш, то це газлайтинг.
А, якщо назвеш дитиною - тобі **********!!!
Бо соціопатом нікого вже не здивуєш. 😁
І все б нічого...
Тільки ж блін оце все у бойовому підрозділі, а не на приватній вечірці.