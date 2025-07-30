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Новини Умєров новий секретар РНБО
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Шмигаль про призначення Умєрова секретарем РНБО: Зеленський бачить його перемовником

Умєров секретар РНБО: Шмигаль пояснив рішення Зеленського

Рішення про призначення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду секретаря РНБО було зумовлене необхідністю посилити переговорну позицію України на міжнародній арені.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю "BBC Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Умєров залишається ключовим учасником переговорного треку.

"Як і посаду прем'єр-міністра, посаду міністра оборони теж запропонував президент Володимир Зеленський. Зараз у нього є бачення того, як країна має рухатись далі, де є необхідність посилювати відповідні урядові структури, – у нас відбулася зустріч, ми з президентом поговорили, він зробив цю пропозицію у зв'язку з необхідністю посилення ролі попереднього міністра оборони в переговорному процесі", - розповів Шмигаль.

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Шмигаль зауважив, що у певних переговорних процесах Умєров більш важливий зараз як перемовник.

"Ви бачите його роль як переговорника зараз. Він голова переговорної групи, він секретар РНБО, тобто було таке бачення. Відповідно, ми з Президентом поговорили, він запитав, чи не погодився б я очолити міністерство оборони? Я погодився, бо як українець, я не бачу більш важливого, більш серйозного виклику сьогодні, ніж перемогти в цій війні", - додав він.

Нагадаємо, 18 липня президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки й оборони України та звільнив з цієї посади Олександра Литвиненка.

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Автор: 

перемовини (3042) РНБО (2320) Шмигаль Денис (4740) Умєров Рустем (715)


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Топ коментарі
+3
Бо США зразу відмовили.
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30.07.2025 18:06 Відповісти
+2
Зеленского часто відвідують чудні, та жахливі видіння.
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30.07.2025 18:05 Відповісти
+2
ПРикриття Умєрова - за часів Ахметівського продажу LIFE УМЄРОВ РОКАМИ ЧАСТИНАМИ ВІВІ ЦЮ СХЕМУ З ТУРКАМИ ... ВІН ТАМ У ЄРДОГАЕНЩИНІ СВІЙ , А АХМЄТОВ СВІЙ У КРЕМЛІВЩИНІ- саме він з Пінчуком платили МАНАФОРТУ за президенстсво Януковича... КЕШЕМ - за що й судили Манафорта у США
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30.07.2025 18:18 Відповісти
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А чому не послом?
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30.07.2025 17:52 Відповісти
Бо США зразу відмовили.
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30.07.2025 18:06 Відповісти
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30.07.2025 18:26 Відповісти
********* побачила його громадянином США , Єрмак бачив й бачить його РАБОМ БАТЬКА ВІЙНИ Ахматова з 2002 року , усі бачать його двічі підслідним під НАБУ та САП з справами в шухлядах, а Кремль може й ще щось про нього бачить... Бо він другий після януковичевсьокго міністр оборони котрий мав роспапаспорт й сплачував податки з бізнесу до рашки у вже окупованому Криму...
Чому ТРАМП відкинув з білого дому Козира(кремлетрумпа) а з послів Умєрова - бо вони дуже добре були в темі з тьорками Єрмака у перший термін Трампа з його Джуліані та іншиими людьми ( а то все були Декркачівські плівки з Кремля) ... Бо УМЄРАВ ну чисто людина укротрумпа-Козира ... а Значить нахер йому в гівні з плівками Епштейна сьогодні ( котрі теж є у Кремлі) , ще й бруднитися об кремлівського Ларьочника з його ручним умєровим .
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30.07.2025 18:14 Відповісти
А тому, що той а*уєнний перемовник не має на ьалансі жодних!!! успехішних перемовин, навіть Стамбульські про*рав. 😁
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30.07.2025 18:51 Відповісти
Говоруном?
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30.07.2025 17:53 Відповісти
ПРикриття Умєрова - за часів Ахметівського продажу LIFE УМЄРОВ РОКАМИ ЧАСТИНАМИ ВІВІ ЦЮ СХЕМУ З ТУРКАМИ ... ВІН ТАМ У ЄРДОГАЕНЩИНІ СВІЙ , А АХМЄТОВ СВІЙ У КРЕМЛІВЩИНІ- саме він з Пінчуком платили МАНАФОРТУ за президенстсво Януковича... КЕШЕМ - за що й судили Манафорта у США
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30.07.2025 18:18 Відповісти
Я художник, я так вижу...
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30.07.2025 17:53 Відповісти
ЗелЄрмак, і прутіна в очі бачив, і чим це, для Українців, завершилось у 2022 році??
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30.07.2025 17:57 Відповісти
Переговорною групою в цілому керує ермак.
Хоча і не був членом групи останній раз в Стамбулі,та приїхав туди разом з групою,щоб керувати і контролювати її дії. Чебурек на побігеньках.
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30.07.2025 17:57 Відповісти
татарин, у якого вся сімя в США, буде відстоювати інтереси України??? шапітолій!
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30.07.2025 18:00 Відповісти
Сказав би ще,є: Зєлєнскій вважає, Зєлєнскій міркує, Зєлєнскій думає.

Так було б ржачніше. Думаючий Зєлєнскій - сюжет, достойний кращих художників-сюреалістів. 😁
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30.07.2025 18:04 Відповісти
Зе, якби думав то готувався до війни,а не займався увесь херньою.
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30.07.2025 18:16 Відповісти
Зеленского часто відвідують чудні, та жахливі видіння.
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30.07.2025 18:05 Відповісти
😁
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30.07.2025 18:52 Відповісти
Плов, шашлик, чєбурєк
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30.07.2025 18:09 Відповісти
"кримскіє мідії - ані вкусниє..." (с) - дядя вова, вєрні нам наш Крим. Десь так...
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30.07.2025 18:21 Відповісти
краще б перемовникомжеку Вольнова... тому дай палець- руку відкусе))
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30.07.2025 18:25 Відповісти
а може пропадає спеціаліст по шаурмі і чебурекам
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30.07.2025 19:00 Відповісти
 
 