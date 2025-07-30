Шмигаль про призначення Умєрова секретарем РНБО: Зеленський бачить його перемовником

Рішення про призначення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду секретаря РНБО було зумовлене необхідністю посилити переговорну позицію України на міжнародній арені.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю "BBC Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Умєров залишається ключовим учасником переговорного треку.

"Як і посаду прем'єр-міністра, посаду міністра оборони теж запропонував президент Володимир Зеленський. Зараз у нього є бачення того, як країна має рухатись далі, де є необхідність посилювати відповідні урядові структури, – у нас відбулася зустріч, ми з президентом поговорили, він зробив цю пропозицію у зв'язку з необхідністю посилення ролі попереднього міністра оборони в переговорному процесі", - розповів Шмигаль.

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Шмигаль зауважив, що у певних переговорних процесах Умєров більш важливий зараз як перемовник.

"Ви бачите його роль як переговорника зараз. Він голова переговорної групи, він секретар РНБО, тобто було таке бачення. Відповідно, ми з Президентом поговорили, він запитав, чи не погодився б я очолити міністерство оборони? Я погодився, бо як українець, я не бачу більш важливого, більш серйозного виклику сьогодні, ніж перемогти в цій війні", - додав він.

Нагадаємо, 18 липня президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки й оборони України та звільнив з цієї посади Олександра Литвиненка.

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