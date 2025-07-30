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Новости Умеров новый секретарь СНБО
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Шмыгаль о назначении Умерова секретарем СНБО: Зеленский видит его переговорщиком

Умеров секретарь СНБО: Шмыгаль объяснил решение Зеленского

Решение о назначении бывшего министра обороны Рустема Умерова на должность секретаря СНБО было обусловлено необходимостью усилить переговорную позицию Украины на международной арене.

Об этом министр обороны Денис Шмыгаль сказал в интервью "BBC Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Умеров остается ключевым участником переговорного трека.

"Как и должность премьер-министра, должность министра обороны тоже предложил президент Владимир Зеленский. Сейчас у него есть видение того, как страна должна двигаться дальше, где есть необходимость усиливать соответствующие правительственные структуры, - у нас состоялась встреча, мы с президентом поговорили, он сделал это предложение в связи с необходимостью усиления роли предыдущего министра обороны в переговорном процессе", - рассказал Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что в определенных переговорных процессах Умеров более важен сейчас как переговорщик.

"Вы видите его роль как переговорщика сейчас. Он глава переговорной группы, он секретарь СНБО, то есть было такое видение. Соответственно, мы с Президентом поговорили. Он спросил, не согласился бы я возглавить Министерство обороны? Я согласился, потому что как украинец, я не вижу более важного, более серьезного вызова сегодня, чем победить в этой войне", - добавил он.

Напомним, 18 июля президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и уволил с этой должности Александра Литвиненко.

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Автор: 

переговоры (5105) СНБО (4459) Шмыгаль Денис (2785) Умеров Рустем (629)


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Топ комментарии
+3
Зеленского часто відвідують чудні, та жахливі видіння.
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30.07.2025 18:05 Ответить
+3
Бо США зразу відмовили.
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30.07.2025 18:06 Ответить
+2
ПРикриття Умєрова - за часів Ахметівського продажу LIFE УМЄРОВ РОКАМИ ЧАСТИНАМИ ВІВІ ЦЮ СХЕМУ З ТУРКАМИ ... ВІН ТАМ У ЄРДОГАЕНЩИНІ СВІЙ , А АХМЄТОВ СВІЙ У КРЕМЛІВЩИНІ- саме він з Пінчуком платили МАНАФОРТУ за президенстсво Януковича... КЕШЕМ - за що й судили Манафорта у США
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30.07.2025 18:18 Ответить
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А чому не послом?
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30.07.2025 17:52 Ответить
Бо США зразу відмовили.
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30.07.2025 18:06 Ответить
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30.07.2025 18:26 Ответить
********* побачила його громадянином США , Єрмак бачив й бачить його РАБОМ БАТЬКА ВІЙНИ Ахматова з 2002 року , усі бачать його двічі підслідним під НАБУ та САП з справами в шухлядах, а Кремль може й ще щось про нього бачить... Бо він другий після януковичевсьокго міністр оборони котрий мав роспапаспорт й сплачував податки з бізнесу до рашки у вже окупованому Криму...
Чому ТРАМП відкинув з білого дому Козира(кремлетрумпа) а з послів Умєрова - бо вони дуже добре були в темі з тьорками Єрмака у перший термін Трампа з його Джуліані та іншиими людьми ( а то все були Декркачівські плівки з Кремля) ... Бо УМЄРАВ ну чисто людина укротрумпа-Козира ... а Значить нахер йому в гівні з плівками Епштейна сьогодні ( котрі теж є у Кремлі) , ще й бруднитися об кремлівського Ларьочника з його ручним умєровим .
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30.07.2025 18:14 Ответить
А тому, що той а*уєнний перемовник не має на ьалансі жодних!!! успехішних перемовин, навіть Стамбульські про*рав. 😁
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30.07.2025 18:51 Ответить
Говоруном?
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30.07.2025 17:53 Ответить
ПРикриття Умєрова - за часів Ахметівського продажу LIFE УМЄРОВ РОКАМИ ЧАСТИНАМИ ВІВІ ЦЮ СХЕМУ З ТУРКАМИ ... ВІН ТАМ У ЄРДОГАЕНЩИНІ СВІЙ , А АХМЄТОВ СВІЙ У КРЕМЛІВЩИНІ- саме він з Пінчуком платили МАНАФОРТУ за президенстсво Януковича... КЕШЕМ - за що й судили Манафорта у США
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30.07.2025 18:18 Ответить
Я художник, я так вижу...
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30.07.2025 17:53 Ответить
ЗелЄрмак, і прутіна в очі бачив, і чим це, для Українців, завершилось у 2022 році??
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30.07.2025 17:57 Ответить
Переговорною групою в цілому керує ермак.
Хоча і не був членом групи останній раз в Стамбулі,та приїхав туди разом з групою,щоб керувати і контролювати її дії. Чебурек на побігеньках.
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30.07.2025 17:57 Ответить
татарин, у якого вся сімя в США, буде відстоювати інтереси України??? шапітолій!
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30.07.2025 18:00 Ответить
Сказав би ще,є: Зєлєнскій вважає, Зєлєнскій міркує, Зєлєнскій думає.

Так було б ржачніше. Думаючий Зєлєнскій - сюжет, достойний кращих художників-сюреалістів. 😁
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30.07.2025 18:04 Ответить
Зе, якби думав то готувався до війни,а не займався увесь херньою.
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30.07.2025 18:16 Ответить
Зеленского часто відвідують чудні, та жахливі видіння.
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30.07.2025 18:05 Ответить
😁
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30.07.2025 18:52 Ответить
Плов, шашлик, чєбурєк
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30.07.2025 18:09 Ответить
"кримскіє мідії - ані вкусниє..." (с) - дядя вова, вєрні нам наш Крим. Десь так...
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30.07.2025 18:21 Ответить
краще б перемовникомжеку Вольнова... тому дай палець- руку відкусе))
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30.07.2025 18:25 Ответить
а може пропадає спеціаліст по шаурмі і чебурекам
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30.07.2025 19:00 Ответить
 
 