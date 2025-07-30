Шмыгаль о назначении Умерова секретарем СНБО: Зеленский видит его переговорщиком
Решение о назначении бывшего министра обороны Рустема Умерова на должность секретаря СНБО было обусловлено необходимостью усилить переговорную позицию Украины на международной арене.
Об этом министр обороны Денис Шмыгаль сказал в интервью "BBC Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Умеров остается ключевым участником переговорного трека.
"Как и должность премьер-министра, должность министра обороны тоже предложил президент Владимир Зеленский. Сейчас у него есть видение того, как страна должна двигаться дальше, где есть необходимость усиливать соответствующие правительственные структуры, - у нас состоялась встреча, мы с президентом поговорили, он сделал это предложение в связи с необходимостью усиления роли предыдущего министра обороны в переговорном процессе", - рассказал Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что в определенных переговорных процессах Умеров более важен сейчас как переговорщик.
"Вы видите его роль как переговорщика сейчас. Он глава переговорной группы, он секретарь СНБО, то есть было такое видение. Соответственно, мы с Президентом поговорили. Он спросил, не согласился бы я возглавить Министерство обороны? Я согласился, потому что как украинец, я не вижу более важного, более серьезного вызова сегодня, чем победить в этой войне", - добавил он.
Напомним, 18 июля президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и уволил с этой должности Александра Литвиненко.
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Чому ТРАМП відкинув з білого дому Козира(кремлетрумпа) а з послів Умєрова - бо вони дуже добре були в темі з тьорками Єрмака у перший термін Трампа з його Джуліані та іншиими людьми ( а то все були Декркачівські плівки з Кремля) ... Бо УМЄРАВ ну чисто людина укротрумпа-Козира ... а Значить нахер йому в гівні з плівками Епштейна сьогодні ( котрі теж є у Кремлі) , ще й бруднитися об кремлівського Ларьочника з його ручним умєровим .
Хоча і не був членом групи останній раз в Стамбулі,та приїхав туди разом з групою,щоб керувати і контролювати її дії. Чебурек на побігеньках.
Так було б ржачніше. Думаючий Зєлєнскій - сюжет, достойний кращих художників-сюреалістів. 😁