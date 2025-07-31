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Бригада стирається під нуль: Військові закликають звернути увагу на ситуацію в 34 ОБрБО

Скандал з командиром 34 ОБрБО

Військові закликали звернути увагу на ситуацію, пов'язаною з новим комбригом 34-ї окремої бригади берегової оборони, яка веде бої на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У соцмережах оприлюднили відео, щоб показати "чим закінчуються вилазки на лівий берег, які не мають належного рівня прикриття, гарного постачання і відбуваються без налагоджених логістичних шляхів".

У постах сказано, що новий командир 34 ОБрБО - це 27-річний полковник. Автори зазначають, що він не розуміє динаміки херсонського напрямку й "для чогось знищує все, що до нього там будували роками".

34обро

Скандал з командиром 34 ОБрБО

Також читайте: РФ намагається прорвати оборону на сході та півдні. Сили оборони відбивають атаки ворога на 11 напрямках, - Генштаб. МАПИ

Військовий ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов заявив, що "ця людина не розуміє, що таке фронт у Херсоні, які задачі стоять перед піхотою, екіпажами БПЛА, як живуть люди на цьому напрямку і як потрібно налагоджувати роботу, що дає реальні результати".

"Жодного аналізу попередніх дій підрозділу за місяці, роки, дні. Лише тупа впертість і безглузді завдання на островах, звідки не повертається 90% особового складу.

Це комбріг, який вважає, що бригада два роки нічого не робила. Він урізає бойові бійцям, які власними силами тягнуть транспорт, ремонтують його, обладнують човни, закуповують дрони й комплектуючі до них, займаються знищенням ворожих екіпажів - і при цьому ще мають терпіти подібне ставлення від людини, яка повинна їм ДОПОМАГАТИ.

Бригада стирається під 0. Люди не витримують. Якщо ситуація не зміниться - це призведе до висадки росіян на правий берег.

Вище командування має зняти його і поставити на посаду людину, яка пройшла з підрозділом увесь шлях, а не міняти його на чергового негативно-амбіційного бовдура", - наголосив він.

Читайте: У дельті Дніпра залишається висока інтенсивність бойових зіткнень, - Сили оборони

Скандал з командиром 34 ОБрБО

Автор: 

бойові дії (4364) 34 ОБрБО (1)


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Топ коментарі
+31
Таких треба під трибунал
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31.07.2025 13:06 Відповісти
+30
Як такі командири -паскуди отримують посади ? Які це в них заслуги що в 27 років це нахабне ***** вже полковник ? За те що направив хлопців на смерть ростріляти мало цю наволоч , і разом з ним тих хто призначив на посаду .
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31.07.2025 13:10 Відповісти
+23
Може хто знає за яки бойові заслуги він у 27 років став полковником та командиром бригади. І згоден з тім, що треба назначати своїх, знаючих обстановку. Це дурість приводити людину яка не воювала з бригадою
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31.07.2025 13:10 Відповісти
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Таких треба під трибунал
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31.07.2025 13:06 Відповісти
За таких український народ проголосує знову як за "визволителя земель". А те що хтось загинув? - так це не її родичі.
Військових змушують вмирати без відповідної ринкової компенсації? Зате податки низькі. Фактично український народ грабує власних військових.
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31.07.2025 13:43 Відповісти
Під неіснуючий трибунал?
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31.07.2025 13:51 Відповісти
А в Україні є трибунал? Чи хоч якийсь інструмент засудження воєнних злочинців?
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31.07.2025 13:51 Відповісти
Чому зашифроване прізвище командира бригади?
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31.07.2025 14:29 Відповісти
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31.07.2025 13:06 Відповісти
З права - це український народ, який замість наймання добровольців за великі гроші змушує випадкових чоловіків вмирати за дарма. Економлячи при цьому гроші.
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31.07.2025 13:52 Відповісти
Очередной 27-летний "гений" от Зеленского. Интересно чей он отпрыск?
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31.07.2025 13:07 Відповісти
Простий хлопець із народу. Ніякого кумівства!
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31.07.2025 13:08 Відповісти
Мабуть прийшов навоювати на генерала, книга сказала що для цього треба неділю побути в воюючій бригаді
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31.07.2025 13:13 Відповісти
Криша
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31.07.2025 13:14 Відповісти
Треба вислухати і протилежну сторону, а не тільки бузотера.
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31.07.2025 14:31 Відповісти
ти адвокатом записався?
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31.07.2025 14:52 Відповісти
Як такі командири -паскуди отримують посади ? Які це в них заслуги що в 27 років це нахабне ***** вже полковник ? За те що направив хлопців на смерть ростріляти мало цю наволоч , і разом з ним тих хто призначив на посаду .
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31.07.2025 13:10 Відповісти
Так за це і підвищили: вміє направляти хлопців на смерть. Чим більше не пошкодував власних воїнів - тим маєш більшу посаду. А героїв завжди можна наловити на вулиці ще і український народ це все підтримує.
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31.07.2025 13:57 Відповісти
Звідки ти все це знаєш? Висосав з пальця? А якщо не знаєш, перестань нести пургу.
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31.07.2025 14:33 Відповісти
Звідки ти знаєш, що Місяць існує? Висосав з пальця? А якщо не знаєш, перестань нести пургу.
Це єдиний логічний висновок. Називається вміння розпоряджатися ресурсом.
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31.07.2025 14:55 Відповісти
Наполеон Бонапарт, Муаммар Каддафи, Джордж А. Кастер, Михаил Тухачевский, Александр Македонский - це всі варіанти, які зміг надати chatgpt на запит хто ставав полковником у 27 років. Напевно, новий український Бонапарт командує
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31.07.2025 14:54 Відповісти
Може хто знає за яки бойові заслуги він у 27 років став полковником та командиром бригади. І згоден з тім, що треба назначати своїх, знаючих обстановку. Це дурість приводити людину яка не воювала з бригадою
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31.07.2025 13:10 Відповісти
Він із золотої касти полководців, простіше кажучи " золотої піхви дитина". Як у всіх державних структурах все підтримуеться та працює завдяки родинним зв'язкам , так і в вищих щаблях збройних сил та міністерства оборони. Феодалізм та вдалі шлюбні договори між генеральськими династіями. А солдат то " маленький гвінтік" як казав покійний зрадник ківа.
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31.07.2025 14:46 Відповісти
Діло Содоля живе.
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31.07.2025 13:11 Відповісти
Сирського
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31.07.2025 13:53 Відповісти
При всей моей не любви к Сирскому при нем количество гробов в наш район уменьшилось почти в половину.
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31.07.2025 13:57 Відповісти
Полковник в 27 років? Тут все просто - або талановитий командир. Або той хто готовий вислужитись будь-яким способом, від економії на бійцях до "стирання" бригади. Або чийсь "родич", якому все і всі по.....
Коментарі, чи навіть крик бійців, чітко вказують які варіанти вірогідніші.
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31.07.2025 13:15 Відповісти
Я там вище приводив
-----------------------
Наполеон Бонапарт, Муаммар Каддафи, Джордж А. Кастер, Михаил Тухачевский, Александр Македонский - це всі варіанти, які зміг надати chatgpt на запит хто ставав полковником у 27 років. Напевно, новий український Бонапарт командує
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31.07.2025 14:58 Відповісти
на героя росії тягне
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31.07.2025 13:16 Відповісти
Шмигаль з сирським мають більше інформації, але чомусь, усе по регламенту КМУ??!?!
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31.07.2025 13:16 Відповісти
Може, все-таки 37-річний? Або помилка, або навмисне занизили вік для більшого хайпу. Строки вислуги у військовому званні чітко визначені Статутами ЗСУ. Вступ до військового ВНЗ - у 17 років. 5 років навчання, первинне офіцерське звання "лейтенант" у 22 роки. Через 1 рік - старший лейтенант (23 роки). Через 3 роки - капітан (26 років), через 3 роки - майор (29 років). Де тут 27 років і вже полковник? Але хом'ячки і зрадойоби схавають
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31.07.2025 13:18 Відповісти
Зараз не так. Звання залежить від посади. Тому людина може кожен рік переміщатися на нову посаду і якщо штатом передбачено вище за попереднє звання, то й людина протягом року отримує його. А є ще дострокове.
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31.07.2025 13:46 Відповісти
Достроково звання присвоюється лише один раз за весь час проходження служби, як і військове звання на один ступінь вище від займаної посади
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31.07.2025 13:53 Відповісти
Це якщо лох, а якщо генеральський синок, то можуть більше одного разу досрочно. Окрім того, зараз рік за два йде.
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31.07.2025 14:36 Відповісти
Якщо ситуація не зміниться - це призведе до висадки росіян на правий берег. Джерело: https://censor.net/ua/n3566250
Насправді це основна мета Сирського і хрипатої зелепупи
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31.07.2025 13:18 Відповісти
новоє младоє літцо...
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31.07.2025 13:18 Відповісти
в зеленого верховного поца навіть думки нема, що він поц.
тут головне вірити в себе.
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31.07.2025 13:21 Відповісти
Цей гандон стелить собі дорогу тілами пацанів,дорогу до генеральського звання..?
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31.07.2025 13:21 Відповісти
Потрібно скасовувати закон імені залужного і вводити відповідальність командирів за життя їх підлеглих.
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31.07.2025 13:23 Відповісти
і виборну систему командирів, як це було в запоріжських козаків від старшин і до гетьмана.
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31.07.2025 14:31 Відповісти
Часи запородьких козаків давно минули, ми геть в інших умовах знаходимось. Тому принципи, які неппогано себе показували в умовах фактично ватаг, де всі один одного знають роками, в умовах ******** регулярної чи мобілізованої армії, яка в тисячі раз більша - абсолютно неприйнятні.
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31.07.2025 14:38 Відповісти
Не розумію чого військові звертаються до цивільних?

Ту камандір-сапьор-штурмовик Олексій Бик ясно сказав :

це має робити виключно спеціалізований ВІЙСЬКОВИЙ орган, а цивільна медійна ******* має закрити пердаки. Джерело: https://censor.net/ua/b3565849

Тому військовим треба звертатся до спеціалізованого військового органу ( де він не знаю -звертайтеся до Олексія Бика) ...

а ми цивільні "не народжені для війни сонечки ,маємо закрити 3,14здаки і просто 3,14здувати в тцк " , а не займатися такою муйнею з точки зору Олексія - як говорити про проблеми в армії

П,С. І ще раз нагадую в проблемах 34 ОБрБО винен не Генштаб, який призначив 27 літнього довбойоба , Джерело: https://censor.net/ua/b3565849, а виключно , ті хто непо3,14здував в ТЦК
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31.07.2025 13:25 Відповісти
А він напише обов'язково, що винними у загибелі людей під керівництвом цього 27-річного мясника є ухилянти. А командування критикувати не можна, бо цивільні роти мають закритися. Ну а тцк нових наловить. І взагалі в усьому винен поганий народ.
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31.07.2025 13:53 Відповісти
А ***** тому молодому полковнику лівий берег - коли для цього сил немає?
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31.07.2025 13:26 Відповісти
Блазню треба - щоб він зняв гарних відосиків. А скільки тисяч українців загине при цьому він не скаже. Війна все спише і баби ісчо нарожают.
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31.07.2025 15:03 Відповісти
Полковник у 27 років???
Серійозно?
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31.07.2025 13:26 Відповісти
а вас не дивує верховний 4 рази ухилянт?
заздрю вашому оптімізму...
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31.07.2025 13:32 Відповісти
в майбутніх підручниках історії глава від квітня 2019 до перемоги України буде пропущена...
діти повинні знати правду!
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31.07.2025 13:28 Відповісти
ну не обсірати ж батьків...
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31.07.2025 13:35 Відповісти
А, ось вчора в новинах чув, що десь наші висадилися на якомусь острові в херсонській області, для того щоб показати, що вони там є.
Все зрозуміло: великі зірки, для Зелідора створюють видимість роботи.
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31.07.2025 13:39 Відповісти
Нема героя щоб пористрілив такого(Так,потім тюрма ,але не смерть.
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31.07.2025 13:41 Відповісти
У кожного хірурга/медика чи адвоката є свій власний цвинтар. Тільки в першому випадку - це втрачені через непрофесійність та самонадіяність медичних помилок здоров'я і життя пацієнтів, а в другому через програні справи - кошти/майно, честь-гідність й в кінцевому розрахунку ті ж здоров'я і життя клієнтів.
Тупорилі командири, від хибних рішень яких по-дурному калічаться і гинуть їх підлеглі - це справжній бич армії. І це явище ще можна було якось зрозуміти у хаосі першого року гарячої фази війни з пітьмою. Але тепер - це видається неприйнятним навіть виходячи із міркувань простого природнього відбору.
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31.07.2025 13:45 Відповісти
Якраз це і є "природній відбір " в олігархічній -бандитській клептократії - на посади беруть не розумних та талановитих , а тупих та лояльних, які не задумуючись виконають буд який наказ згори . А те що солдати загинуть - ну і хєр на них - наловлять холопів , ще . Бусіки їздять , політруки пишуть,марафон працює
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31.07.2025 14:07 Відповісти
Що взагалі може розуміти 27-річний дурень!!! Тільки власні амбіції!!! Нез
Хай сам сходить у рейд на лівий берег!!!
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31.07.2025 13:48 Відповісти
Ну а що, вони чудово знають, що плани з бусифікації мають бути виконані, отже і нове м'ясо з'явиться скоро...тож для чого берегти старе, якщо нових привезуть.
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31.07.2025 13:54 Відповісти
В знайомих діти вчаться у військових закладах . Випадкових простих хлопців там не дуже багато - в основному "блатота " - діти чинуш та офіцерів . Більшість "руськоязичні " . Які там розмови серед них посполитому краще не чути. " Честь офіцера " і "справедливість " - для більшості з них - це просто пафосні слова. Таке не дуже приємна реальність.
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31.07.2025 14:04 Відповісти
Нашому народу не догодиш. Спочатку кричали, щоб діти багатих йшли воювати, а коли ті пішли воювати, теж щось не подобається.
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31.07.2025 14:08 Відповісти
Не годуй троляку.
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31.07.2025 14:17 Відповісти
полковник, 27 років, а Прізвище?
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31.07.2025 14:17 Відповісти
За таких командирів, за втрати особового складу і територій має відповідати головнокомандуючий в якого схоже жодної стратегії.
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31.07.2025 14:37 Відповісти
Ціково послухати міркування так званої української влади і командування, яке вона призначило коли вони кидають людські ресурси , а по простому живих людей через такі складні укріпленні вогнем ворога перешкоди як річка Дніпро не маючи прикриття з повітря та переваг, це просто посилання людей на вірну смерть це розуміють всі не кажучи про наших захисників. Зрозуміло якщо ці прикази були- б дебільними то влада зі своїма призначеними командирами сама пішла вперед в бій, але ж ні самі вони не йдуть штурмовати не приступні пригради без прикриття, знаючи що це вірна смерть, значить це не просто дебільні накази за наслідками яких невиправдані втрати, яким немає виправдовування , а навмисне вбивства українських захисників.
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31.07.2025 14:43 Відповісти
А в цей час в одесі, данілко дає концерт - вана з шампансим, бики, шо несуть ту вану, з хвойдами - та кого там стирають - героїв, та хрін по тім героям. Україні *****...ь. зеленски одержали перемогу. За шо загинули патріоти - та ось за це - https://www.youtube.com/watch?v=Xy_RjirDf5A
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31.07.2025 14:53 Відповісти
34обрбо це бувша 124ТрО і там дійсно жесть. напевно Сирський милується своїм 27-річним ставлеником і послідовником. рекрутів до цієї бригади навіть бусиком не заженеш.
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31.07.2025 15:05 Відповісти
 
 