Бригада стирається під нуль: Військові закликають звернути увагу на ситуацію в 34 ОБрБО

Військові закликали звернути увагу на ситуацію, пов'язаною з новим комбригом 34-ї окремої бригади берегової оборони, яка веде бої на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У соцмережах оприлюднили відео, щоб показати "чим закінчуються вилазки на лівий берег, які не мають належного рівня прикриття, гарного постачання і відбуваються без налагоджених логістичних шляхів".

У постах сказано, що новий командир 34 ОБрБО - це 27-річний полковник. Автори зазначають, що він не розуміє динаміки херсонського напрямку й "для чогось знищує все, що до нього там будували роками".

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Військовий ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов заявив, що "ця людина не розуміє, що таке фронт у Херсоні, які задачі стоять перед піхотою, екіпажами БПЛА, як живуть люди на цьому напрямку і як потрібно налагоджувати роботу, що дає реальні результати".

"Жодного аналізу попередніх дій підрозділу за місяці, роки, дні. Лише тупа впертість і безглузді завдання на островах, звідки не повертається 90% особового складу.



Це комбріг, який вважає, що бригада два роки нічого не робила. Він урізає бойові бійцям, які власними силами тягнуть транспорт, ремонтують його, обладнують човни, закуповують дрони й комплектуючі до них, займаються знищенням ворожих екіпажів - і при цьому ще мають терпіти подібне ставлення від людини, яка повинна їм ДОПОМАГАТИ.



Бригада стирається під 0. Люди не витримують. Якщо ситуація не зміниться - це призведе до висадки росіян на правий берег.



Вище командування має зняти його і поставити на посаду людину, яка пройшла з підрозділом увесь шлях, а не міняти його на чергового негативно-амбіційного бовдура", - наголосив він.

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