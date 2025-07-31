Бригада стирається під нуль: Військові закликають звернути увагу на ситуацію в 34 ОБрБО
Військові закликали звернути увагу на ситуацію, пов'язаною з новим комбригом 34-ї окремої бригади берегової оборони, яка веде бої на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У соцмережах оприлюднили відео, щоб показати "чим закінчуються вилазки на лівий берег, які не мають належного рівня прикриття, гарного постачання і відбуваються без налагоджених логістичних шляхів".
У постах сказано, що новий командир 34 ОБрБО - це 27-річний полковник. Автори зазначають, що він не розуміє динаміки херсонського напрямку й "для чогось знищує все, що до нього там будували роками".
Військовий ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов заявив, що "ця людина не розуміє, що таке фронт у Херсоні, які задачі стоять перед піхотою, екіпажами БПЛА, як живуть люди на цьому напрямку і як потрібно налагоджувати роботу, що дає реальні результати".
"Жодного аналізу попередніх дій підрозділу за місяці, роки, дні. Лише тупа впертість і безглузді завдання на островах, звідки не повертається 90% особового складу.
Це комбріг, який вважає, що бригада два роки нічого не робила. Він урізає бойові бійцям, які власними силами тягнуть транспорт, ремонтують його, обладнують човни, закуповують дрони й комплектуючі до них, займаються знищенням ворожих екіпажів - і при цьому ще мають терпіти подібне ставлення від людини, яка повинна їм ДОПОМАГАТИ.
Бригада стирається під 0. Люди не витримують. Якщо ситуація не зміниться - це призведе до висадки росіян на правий берег.
Вище командування має зняти його і поставити на посаду людину, яка пройшла з підрозділом увесь шлях, а не міняти його на чергового негативно-амбіційного бовдура", - наголосив він.
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Військових змушують вмирати без відповідної ринкової компенсації? Зате податки низькі. Фактично український народ грабує власних військових.
Це єдиний логічний висновок. Називається вміння розпоряджатися ресурсом.
Коментарі, чи навіть крик бійців, чітко вказують які варіанти вірогідніші.
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Наполеон Бонапарт, Муаммар Каддафи, Джордж А. Кастер, Михаил Тухачевский, Александр Македонский - це всі варіанти, які зміг надати chatgpt на запит хто ставав полковником у 27 років. Напевно, новий український Бонапарт командує
Насправді це основна мета Сирського і хрипатої зелепупи
тут головне вірити в себе.
Ту камандір-сапьор-штурмовик Олексій Бик ясно сказав :
це має робити виключно спеціалізований ВІЙСЬКОВИЙ орган, а цивільна медійна ******* має закрити пердаки. Джерело: https://censor.net/ua/b3565849
Тому військовим треба звертатся до спеціалізованого військового органу ( де він не знаю -звертайтеся до Олексія Бика) ...
а ми цивільні "не народжені для війни сонечки ,маємо закрити 3,14здаки і просто 3,14здувати в тцк " , а не займатися такою муйнею з точки зору Олексія - як говорити про проблеми в армії
П,С. І ще раз нагадую в проблемах 34 ОБрБО винен не Генштаб, який призначив 27 літнього довбойоба , Джерело: https://censor.net/ua/b3565849, а виключно , ті хто непо3,14здував в ТЦК
Серійозно?
заздрю вашому оптімізму...
діти повинні знати правду!
Все зрозуміло: великі зірки, для Зелідора створюють видимість роботи.
Тупорилі командири, від хибних рішень яких по-дурному калічаться і гинуть їх підлеглі - це справжній бич армії. І це явище ще можна було якось зрозуміти у хаосі першого року гарячої фази війни з пітьмою. Але тепер - це видається неприйнятним навіть виходячи із міркувань простого природнього відбору.
Хай сам сходить у рейд на лівий берег!!!