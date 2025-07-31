Бригада стирается под ноль: Военные призывают обратить внимание на ситуацию в 34-й ОБрБО

Военные призвали обратить внимание на ситуацию, связанную с новым комбригом 34-й отдельной бригады береговой обороны, которая ведет бои на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В соцсетях обнародовали видео, чтобы показать "чем заканчиваются вылазки на левый берег, которые не имеют должного уровня прикрытия, хорошего снабжения и происходят без налаженных логистических путей".

В постах сказано, что новый командир 34-й ОБрБО - это 27-летний полковник. Авторы отмечают, что он не понимает динамики херсонского направления и "зачем-то уничтожает все, что до него там строили годами".

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Военный ВСУ Станислав "Осман" Бунятов заявил, что "этот человек не понимает, что такое фронт в Херсоне, какие задачи стоят перед пехотой, экипажами БПЛА, как живут люди на этом направлении и как нужно налаживать работу, что дает реальные результаты".

"Никакого анализа предыдущих действий подразделения за месяцы, годы, дни. Только тупое упрямство и бессмысленные задачи на островах, откуда не возвращается 90% личного состава.



Это комбриг, который считает, что бригада два года ничего не делала. Он урезает боевые бойцам, которые собственными силами тянут транспорт, ремонтируют его, оборудуют лодки, закупают дроны и комплектующие к ним, занимаются уничтожением вражеских экипажей - и при этом еще должны терпеть подобное отношение от человека, который должен им ПОМОГАТЬ.



Бригада стирается под ноль. Люди не выдерживают. Если ситуация не изменится - это приведет к высадке россиян на правый берег.



Высшее командование должно снять его и поставить на должность человека, который прошел с подразделением весь путь, а не менять его на очередного негативно-амбициозного болвана", - подчеркнул он.

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