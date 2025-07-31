Бригада стирается под ноль: Военные призывают обратить внимание на ситуацию в 34-й ОБрБО
Военные призвали обратить внимание на ситуацию, связанную с новым комбригом 34-й отдельной бригады береговой обороны, которая ведет бои на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В соцсетях обнародовали видео, чтобы показать "чем заканчиваются вылазки на левый берег, которые не имеют должного уровня прикрытия, хорошего снабжения и происходят без налаженных логистических путей".
В постах сказано, что новый командир 34-й ОБрБО - это 27-летний полковник. Авторы отмечают, что он не понимает динамики херсонского направления и "зачем-то уничтожает все, что до него там строили годами".
Военный ВСУ Станислав "Осман" Бунятов заявил, что "этот человек не понимает, что такое фронт в Херсоне, какие задачи стоят перед пехотой, экипажами БПЛА, как живут люди на этом направлении и как нужно налаживать работу, что дает реальные результаты".
"Никакого анализа предыдущих действий подразделения за месяцы, годы, дни. Только тупое упрямство и бессмысленные задачи на островах, откуда не возвращается 90% личного состава.
Это комбриг, который считает, что бригада два года ничего не делала. Он урезает боевые бойцам, которые собственными силами тянут транспорт, ремонтируют его, оборудуют лодки, закупают дроны и комплектующие к ним, занимаются уничтожением вражеских экипажей - и при этом еще должны терпеть подобное отношение от человека, который должен им ПОМОГАТЬ.
Бригада стирается под ноль. Люди не выдерживают. Если ситуация не изменится - это приведет к высадке россиян на правый берег.
Высшее командование должно снять его и поставить на должность человека, который прошел с подразделением весь путь, а не менять его на очередного негативно-амбициозного болвана", - подчеркнул он.
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Військових змушують вмирати без відповідної ринкової компенсації? Зате податки низькі. Фактично український народ грабує власних військових.
Коментарі, чи навіть крик бійців, чітко вказують які варіанти вірогідніші.
Насправді це основна мета Сирського і хрипатої зелепупи
тут головне вірити в себе.
Ту камандір-сапьор-штурмовик Олексій Бик ясно сказав :
це має робити виключно спеціалізований ВІЙСЬКОВИЙ орган, а цивільна медійна ******* має закрити пердаки. Джерело: https://censor.net/ua/b3565849
Тому військовим треба звертатся до спеціалізованого військового органу ( де він не знаю -звертайтеся до Олексія Бика) ...
а ми цивільні "не народжені для війни сонечки ,маємо закрити 3,14здаки і просто 3,14здувати в тцк " , а не займатися такою муйнею з точки зору Олексія - як говорити про проблеми в армії
П,С. І ще раз нагадую в проблемах 34 ОБрБО винен не Генштаб, який призначив 27 літнього довбойоба , Джерело: https://censor.net/ua/b3565849, а виключно , ті хто непо3,14здував в ТЦК
Серійозно?
заздрю вашому оптімізму...
діти повинні знати правду!
Все зрозуміло: великі зірки, для Зелідора створюють видимість роботи.
Тупорилі командири, від хибних рішень яких по-дурному калічаться і гинуть їх підлеглі - це справжній бич армії. І це явище ще можна було якось зрозуміти у хаосі першого року гарячої фази війни з пітьмою. Але тепер - це видається неприйнятним навіть виходячи із міркувань простого природнього відбору.
Хай сам сходить у рейд на лівий берег!!!