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Бригада стирается под ноль: Военные призывают обратить внимание на ситуацию в 34-й ОБрБО

Скандал с командиром 34 ОБрБО

Военные призвали обратить внимание на ситуацию, связанную с новым комбригом 34-й отдельной бригады береговой обороны, которая ведет бои на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В соцсетях обнародовали видео, чтобы показать "чем заканчиваются вылазки на левый берег, которые не имеют должного уровня прикрытия, хорошего снабжения и происходят без налаженных логистических путей".

В постах сказано, что новый командир 34-й ОБрБО - это 27-летний полковник. Авторы отмечают, что он не понимает динамики херсонского направления и "зачем-то уничтожает все, что до него там строили годами".

34обро

Скандал с командиром 34 ОБрБО

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Военный ВСУ Станислав "Осман" Бунятов заявил, что "этот человек не понимает, что такое фронт в Херсоне, какие задачи стоят перед пехотой, экипажами БПЛА, как живут люди на этом направлении и как нужно налаживать работу, что дает реальные результаты".

"Никакого анализа предыдущих действий подразделения за месяцы, годы, дни. Только тупое упрямство и бессмысленные задачи на островах, откуда не возвращается 90% личного состава.

Это комбриг, который считает, что бригада два года ничего не делала. Он урезает боевые бойцам, которые собственными силами тянут транспорт, ремонтируют его, оборудуют лодки, закупают дроны и комплектующие к ним, занимаются уничтожением вражеских экипажей - и при этом еще должны терпеть подобное отношение от человека, который должен им ПОМОГАТЬ.

Бригада стирается под ноль. Люди не выдерживают. Если ситуация не изменится - это приведет к высадке россиян на правый берег.

Высшее командование должно снять его и поставить на должность человека, который прошел с подразделением весь путь, а не менять его на очередного негативно-амбициозного болвана", - подчеркнул он.

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Скандал с командиром 34 ОБрБО

Автор: 

боевые действия (4609) 34 ОБрБО (1)


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Топ комментарии
+21
Таких треба під трибунал
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31.07.2025 13:06 Ответить
+19
Як такі командири -паскуди отримують посади ? Які це в них заслуги що в 27 років це нахабне ***** вже полковник ? За те що направив хлопців на смерть ростріляти мало цю наволоч , і разом з ним тих хто призначив на посаду .
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31.07.2025 13:10 Ответить
+16
Може хто знає за яки бойові заслуги він у 27 років став полковником та командиром бригади. І згоден з тім, що треба назначати своїх, знаючих обстановку. Це дурість приводити людину яка не воювала з бригадою
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31.07.2025 13:10 Ответить
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Таких треба під трибунал
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31.07.2025 13:06 Ответить
За таких український народ проголосує знову як за "визволителя земель". А те що хтось загинув? - так це не її родичі.
Військових змушують вмирати без відповідної ринкової компенсації? Зате податки низькі. Фактично український народ грабує власних військових.
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31.07.2025 13:43 Ответить
Під неіснуючий трибунал?
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31.07.2025 13:51 Ответить
А в Україні є трибунал? Чи хоч якийсь інструмент засудження воєнних злочинців?
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31.07.2025 13:51 Ответить
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31.07.2025 13:06 Ответить
З права - це український народ, який замість наймання добровольців за великі гроші змушує випадкових чоловіків вмирати за дарма. Економлячи при цьому гроші.
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31.07.2025 13:52 Ответить
Очередной 27-летний "гений" от Зеленского. Интересно чей он отпрыск?
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31.07.2025 13:07 Ответить
Простий хлопець із народу. Ніякого кумівства!
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31.07.2025 13:08 Ответить
Мабуть прийшов навоювати на генерала, книга сказала що для цього треба неділю побути в воюючій бригаді
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31.07.2025 13:13 Ответить
Криша
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31.07.2025 13:14 Ответить
Як такі командири -паскуди отримують посади ? Які це в них заслуги що в 27 років це нахабне ***** вже полковник ? За те що направив хлопців на смерть ростріляти мало цю наволоч , і разом з ним тих хто призначив на посаду .
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31.07.2025 13:10 Ответить
Так за це і підвищили: вміє направляти хлопців на смерть. Чим більше не пошкодував власних воїнів - тим маєш більшу посаду. А героїв завжди можна наловити на вулиці ще і український народ це все підтримує.
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31.07.2025 13:57 Ответить
Може хто знає за яки бойові заслуги він у 27 років став полковником та командиром бригади. І згоден з тім, що треба назначати своїх, знаючих обстановку. Це дурість приводити людину яка не воювала з бригадою
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31.07.2025 13:10 Ответить
Діло Содоля живе.
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31.07.2025 13:11 Ответить
Сирського
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31.07.2025 13:53 Ответить
При всей моей не любви к Сирскому при нем количество гробов в наш район уменьшилось почти в половину.
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31.07.2025 13:57 Ответить
Полковник в 27 років? Тут все просто - або талановитий командир. Або той хто готовий вислужитись будь-яким способом, від економії на бійцях до "стирання" бригади. Або чийсь "родич", якому все і всі по.....
Коментарі, чи навіть крик бійців, чітко вказують які варіанти вірогідніші.
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31.07.2025 13:15 Ответить
на героя росії тягне
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31.07.2025 13:16 Ответить
Шмигаль з сирським мають більше інформації, але чомусь, усе по регламенту КМУ??!?!
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31.07.2025 13:16 Ответить
Може, все-таки 37-річний? Або помилка, або навмисне занизили вік для більшого хайпу. Строки вислуги у військовому званні чітко визначені Статутами ЗСУ. Вступ до військового ВНЗ - у 17 років. 5 років навчання, первинне офіцерське звання "лейтенант" у 22 роки. Через 1 рік - старший лейтенант (23 роки). Через 3 роки - капітан (26 років), через 3 роки - майор (29 років). Де тут 27 років і вже полковник? Але хом'ячки і зрадойоби схавають
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31.07.2025 13:18 Ответить
Зараз не так. Звання залежить від посади. Тому людина може кожен рік переміщатися на нову посаду і якщо штатом передбачено вище за попереднє звання, то й людина протягом року отримує його. А є ще дострокове.
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31.07.2025 13:46 Ответить
Достроково звання присвоюється лише один раз за весь час проходження служби, як і військове звання на один ступінь вище від займаної посади
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31.07.2025 13:53 Ответить
Якщо ситуація не зміниться - це призведе до висадки росіян на правий берег. Джерело: https://censor.net/ua/n3566250
Насправді це основна мета Сирського і хрипатої зелепупи
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31.07.2025 13:18 Ответить
новоє младоє літцо...
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31.07.2025 13:18 Ответить
в зеленого верховного поца навіть думки нема, що він поц.
тут головне вірити в себе.
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31.07.2025 13:21 Ответить
Цей гандон стелить собі дорогу тілами пацанів,дорогу до генеральського звання..?
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31.07.2025 13:21 Ответить
Потрібно скасовувати закон імені залужного і вводити відповідальність командирів за життя їх підлеглих.
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31.07.2025 13:23 Ответить
Не розумію чого військові звертаються до цивільних?

Ту камандір-сапьор-штурмовик Олексій Бик ясно сказав :

це має робити виключно спеціалізований ВІЙСЬКОВИЙ орган, а цивільна медійна ******* має закрити пердаки. Джерело: https://censor.net/ua/b3565849

Тому військовим треба звертатся до спеціалізованого військового органу ( де він не знаю -звертайтеся до Олексія Бика) ...

а ми цивільні "не народжені для війни сонечки ,маємо закрити 3,14здаки і просто 3,14здувати в тцк " , а не займатися такою муйнею з точки зору Олексія - як говорити про проблеми в армії

П,С. І ще раз нагадую в проблемах 34 ОБрБО винен не Генштаб, який призначив 27 літнього довбойоба , Джерело: https://censor.net/ua/b3565849, а виключно , ті хто непо3,14здував в ТЦК
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31.07.2025 13:25 Ответить
А він напише обов'язково, що винними у загибелі людей під керівництвом цього 27-річного мясника є ухилянти. А командування критикувати не можна, бо цивільні роти мають закритися. Ну а тцк нових наловить. І взагалі в усьому винен поганий народ.
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31.07.2025 13:53 Ответить
А ***** тому молодому полковнику лівий берег - коли для цього сил немає?
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31.07.2025 13:26 Ответить
Полковник у 27 років???
Серійозно?
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31.07.2025 13:26 Ответить
а вас не дивує верховний 4 рази ухилянт?
заздрю вашому оптімізму...
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31.07.2025 13:32 Ответить
в майбутніх підручниках історії глава від квітня 2019 до перемоги України буде пропущена...
діти повинні знати правду!
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31.07.2025 13:28 Ответить
ну не обсірати ж батьків...
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31.07.2025 13:35 Ответить
А, ось вчора в новинах чув, що десь наші висадилися на якомусь острові в херсонській області, для того щоб показати, що вони там є.
Все зрозуміло: великі зірки, для Зелідора створюють видимість роботи.
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31.07.2025 13:39 Ответить
Нема героя щоб пористрілив такого(Так,потім тюрма ,але не смерть.
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31.07.2025 13:41 Ответить
У кожного хірурга/медика чи адвоката є свій власний цвинтар. Тільки в першому випадку - це втрачені через непрофесійність та самонадіяність медичних помилок здоров'я і життя пацієнтів, а в другому через програні справи - кошти/майно, честь-гідність й в кінцевому розрахунку ті ж здоров'я і життя клієнтів.
Тупорилі командири, від хибних рішень яких по-дурному калічаться і гинуть їх підлеглі - це справжній бич армії. І це явище ще можна було якось зрозуміти у хаосі першого року гарячої фази війни з пітьмою. Але тепер - це видається неприйнятним навіть виходячи із міркувань простого природнього відбору.
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31.07.2025 13:45 Ответить
Якраз це і є "природній відбір " в олігархічній -бандитській клептократії - на посади беруть не розумних та талановитих , а тупих та лояльних, які не задумуючись виконають буд який наказ згори . А те що солдати загинуть - ну і хєр на них - наловлять холопів , ще . Бусіки їздять , політруки пишуть,марафон працює
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31.07.2025 14:07 Ответить
Що взагалі може розуміти 27-річний дурень!!! Тільки власні амбіції!!! Нез
Хай сам сходить у рейд на лівий берег!!!
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31.07.2025 13:48 Ответить
Ну а що, вони чудово знають, що плани з бусифікації мають бути виконані, отже і нове м'ясо з'явиться скоро...тож для чого берегти старе, якщо нових привезуть.
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31.07.2025 13:54 Ответить
В знайомих діти вчаться у військових закладах . Випадкових простих хлопців там не дуже багато - в основному "блатота " - діти чинуш та офіцерів . Більшість "руськоязичні " . Які там розмови серед них посполитому краще не чути. " Честь офіцера " і "справедливість " - для більшості з них - це просто пафосні слова. Таке не дуже приємна реальність.
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31.07.2025 14:04 Ответить
Нашому народу не догодиш. Спочатку кричали, щоб діти багатих йшли воювати, а коли ті пішли воювати, теж щось не подобається.
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31.07.2025 14:08 Ответить
 
 