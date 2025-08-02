Тільки бойові офіцери обійматимуть керівні посади у всіх підрозділах логістики в Нацгвардії, - Зеленський

У Нацгвардії триває службове розслідування щодо викритих НАБУ і САП на хабарі військовослужбовців.

Про це заявив у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Так, президент повідомив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що стосовно військовослужбовців Нацгвардії, яких було нещодавно викрито на хабарях, розпочато службове розслідування, їх відсторонено від посад.