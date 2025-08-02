Тільки бойові офіцери обійматимуть керівні посади у всіх підрозділах логістики в Нацгвардії, - Зеленський
У Нацгвардії триває службове розслідування щодо викритих НАБУ і САП на хабарі військовослужбовців.
Про це заявив у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Так, президент повідомив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
"Уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що стосовно військовослужбовців Нацгвардії, яких було нещодавно викрито на хабарях, розпочато службове розслідування, їх відсторонено від посад.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а хто це зробив ?
малюк казав, що одна половина Нацгвардії на Київ зібралась, а друга половина в розпачі сидить.
що треба було два пістолетних магазіни вистрілити в слідчих НАБУ
а тут осьо таке ..
.
Талановитих бойових офіцерів з неоціненним військовим досвідом тепер будуть ставити завскладами та бухгалтерами !
Господи !
Так, грішні перед тобою за той квітень 2019-го року !
Але зжалься вже над Україною нарешті!
Прибери довбограїв від керівництва Державою !
.
На його місце призначений Тімур Міндич, но він пока буде по удальонке працювать, з Гішпанії
Загадкова - осьо таке трапляється, а потім не можуть знайти хто зробив ...
.
Джерело: https://censor.net/ua/n3564794
Ось пришли з обшуками до "бойового офіцера"... Так Малюк сказав, що треба було стріляти зразу по НАБУ.
.
А логістика - це суто перевезення та поставки необхідного для ЗСУ. Цим можуть займатись і діди за 60 років, котрих необхідно мобілізувати.
плять !
як набрид вже цей ЗЄльоний Голівуд з його кіношним мисленням !
.
.
Він працює.
На перемогу.
Параші.
.
а там далі вже як прийдеться
.