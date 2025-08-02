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Новини Хабарники
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Тільки бойові офіцери обійматимуть керівні посади у всіх підрозділах логістики в Нацгвардії, - Зеленський

Зеленський про хабарників у Нацгвардії

У Нацгвардії триває службове розслідування щодо викритих НАБУ і САП на хабарі військовослужбовців.

Про це заявив у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Так, президент повідомив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень", - зазначив Зеленський.

Читайте: Серед викритих НАБУ і САП на схемі під час закупівлі дронів - ексголова Луганської ОВА Гайдай, - ЗМІ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що стосовно військовослужбовців Нацгвардії, яких було нещодавно викрито на хабарях, розпочато службове розслідування, їх відсторонено від посад.

Автор: 

хабар (4764) Зеленський Володимир (24942) Національна гвардія (1608)


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Топ коментарі
+5
Льохкім двіженієм рукі непрівзайдьонний падішах всія Галактіки і її околиць Зюзяндій Напівшостий відмінив свій указ (вкотре) і звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА
На його місце призначений Тімур Міндич, но він пока буде по удальонке працювать, з Гішпанії
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02.08.2025 21:32 Відповісти
+5
не бреши. "бойові офіцери" - це лисий і пікалов, які між гастролями служать в нацгвардії? мабуть і убд мають? ти гнида несеш персональну відповідальність за те, в що перетворив армію. коли у 22-му довіра до армії була вища в 10 раз чим до твого збріду, ти вирішив армію знищити. і в тебе це виходить - вся середня ланка совок, вище керівництво - расеянці.
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02.08.2025 21:34 Відповісти
+4
Не заважайте.
Він працює.
На перемогу.
Параші.
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02.08.2025 21:52 Відповісти
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Неочікувано геніально, браво.
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02.08.2025 21:31 Відповісти
Под дурачка косит. Я не я и хата не моя!
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02.08.2025 21:41 Відповісти
а що сталось ?
а хто це зробив ?
малюк казав, що одна половина Нацгвардії на Київ зібралась, а друга половина в розпачі сидить.
що треба було два пістолетних магазіни вистрілити в слідчих НАБУ

а тут осьо таке ..

.
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02.08.2025 22:44 Відповісти
Плять !

Талановитих бойових офіцерів з неоціненним військовим досвідом тепер будуть ставити завскладами та бухгалтерами !

Господи !
Так, грішні перед тобою за той квітень 2019-го року !
Але зжалься вже над Україною нарешті!
Прибери довбограїв від керівництва Державою !

.
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02.08.2025 22:39 Відповісти
Льохкім двіженієм рукі непрівзайдьонний падішах всія Галактіки і її околиць Зюзяндій Напівшостий відмінив свій указ (вкотре) і звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА
На його місце призначений Тімур Міндич, но він пока буде по удальонке працювать, з Гішпанії
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02.08.2025 21:32 Відповісти
Гішпанія гарна країна !
Загадкова - осьо таке трапляється, а потім не можуть знайти хто зробив ...

.
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02.08.2025 22:46 Відповісти
не бреши. "бойові офіцери" - це лисий і пікалов, які між гастролями служать в нацгвардії? мабуть і убд мають? ти гнида несеш персональну відповідальність за те, в що перетворив армію. коли у 22-му довіра до армії була вища в 10 раз чим до твого збріду, ти вирішив армію знищити. і в тебе це виходить - вся середня ланка совок, вище керівництво - расеянці.
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02.08.2025 21:34 Відповісти
Половина Нацгвардії "опустила зброю", інша - збиралася їхати на Київ, - Малюк про обшуки НАБУ у Півненка
Джерело: https://censor.net/ua/n3564794

Ось пришли з обшуками до "бойового офіцера"... Так Малюк сказав, що треба було стріляти зразу по НАБУ.
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02.08.2025 21:38 Відповісти
і два пістолетних магазіни в слідчих НАБУ

.
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02.08.2025 22:48 Відповісти
На скільки я розумію - бойові офіцери - це ті котрі в окопі зі своїм підрозділом, на лінії бойового зіткнення.
А логістика - це суто перевезення та поставки необхідного для ЗСУ. Цим можуть займатись і діди за 60 років, котрих необхідно мобілізувати.
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02.08.2025 21:38 Відповісти
за счьотами має сидіти бравий бойовий офіцер на білому коні

плять !
як набрид вже цей ЗЄльоний Голівуд з його кіношним мисленням !

.
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02.08.2025 22:51 Відповісти
Нагадую, що у діючого генерального прокурора є посвідчення УБД - він теж "бойовий охфіцер"
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02.08.2025 21:42 Відповісти
отже, треба негайно перевести його в каптьорщики в Нацгвардію, кальсони рахувати

.
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02.08.2025 22:53 Відповісти
Цього? Так, згоден.
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02.08.2025 23:10 Відповісти
Ой *****,скільки вже тих заяв пафосних було!
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02.08.2025 21:47 Відповісти
Черговий ідіотизм. Для того щоб займатися логістикою бойовий досвід абсолютно не потрібний. Зробити з бойового офіцера яки вміє командувати підлеглими канцелярського менагера, а канцелярського пухлячка послати на фронт командувати воїнами? "Геніальний крок" ... зі знищення армії...
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02.08.2025 21:48 Відповісти
Не заважайте.
Він працює.
На перемогу.
Параші.
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02.08.2025 21:52 Відповісти
"моя найгвардія мєня сбєрєжот!" )
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02.08.2025 21:50 Відповісти
знак питання

.
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02.08.2025 22:54 Відповісти
Розсмішив "несмішний", огидний.
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02.08.2025 22:10 Відповісти
Виключно ветерани мають обіймати абсолютно ВСІ державні посади.
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02.08.2025 22:38 Відповісти
в першу чергу каптьорщиків кальсонів !

а там далі вже як прийдеться

.
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02.08.2025 22:56 Відповісти
Є професії, зокрема, в управлінні державою яким не навчишся на фронті. Наприклад, керівник підприємства який працює на оборонку принесе більше користі саме на своєму робочому місці. А який толк з конструктора на передовій? Так, має бути ротація в міністерствах і відомствах. Всі держслужбовці мають пройти через мясорубку війни хоча б для того щоб розуміти що від них залежить і що потрібно фронту. Крім того ветеран з посттравматичним синдромом (ПТСР) може принести таку шкоду що навіть уявити важко...
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02.08.2025 22:59 Відповісти
Ветерани, які мають необхідні знання, досвід, для тієї чи іншої посади. А то вже навибирали "нові обличчя"....
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02.08.2025 23:00 Відповісти
Цю пізд"ож ми вже десь чули, наприкладі ТЦК
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02.08.2025 23:00 Відповісти
не боевых шарлатанов на передок
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02.08.2025 23:20 Відповісти
 
 