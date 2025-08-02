Только боевые офицеры будут занимать руководящие должности во всех подразделениях логистики в Нацгвардии, - Зеленский
В Нацгвардии продолжается служебное расследование в отношении уличенных НАБУ и САП на взятке военнослужащих.
Об этом заявил в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Так, президент сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
"Уже в Нацгвардии продолжается служебное расследование. Ожидаю серьезных результатов. По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в отношении военнослужащих Нацгвардии, которые были недавно уличены на взятках, начато служебное расследование, они отстранены от должностей.
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а хто це зробив ?
малюк казав, що одна половина Нацгвардії на Київ зібралась, а друга половина в розпачі сидить.
що треба було два пістолетних магазіни вистрілити в слідчих НАБУ
а тут осьо таке ..
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Талановитих бойових офіцерів з неоціненним військовим досвідом тепер будуть ставити завскладами та бухгалтерами !
Господи !
Так, грішні перед тобою за той квітень 2019-го року !
Але зжалься вже над Україною нарешті!
Прибери довбограїв від керівництва Державою !
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На його місце призначений Тімур Міндич, но він пока буде по удальонке працювать, з Гішпанії
Загадкова - осьо таке трапляється, а потім не можуть знайти хто зробив ...
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Джерело: https://censor.net/ua/n3564794
Ось пришли з обшуками до "бойового офіцера"... Так Малюк сказав, що треба було стріляти зразу по НАБУ.
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А логістика - це суто перевезення та поставки необхідного для ЗСУ. Цим можуть займатись і діди за 60 років, котрих необхідно мобілізувати.
плять !
як набрид вже цей ЗЄльоний Голівуд з його кіношним мисленням !
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Він працює.
На перемогу.
Параші.
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а там далі вже як прийдеться
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