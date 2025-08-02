Только боевые офицеры будут занимать руководящие должности во всех подразделениях логистики в Нацгвардии, - Зеленский

В Нацгвардии продолжается служебное расследование в отношении уличенных НАБУ и САП на взятке военнослужащих.

Об этом заявил в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Так, президент сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Уже в Нацгвардии продолжается служебное расследование. Ожидаю серьезных результатов. По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", - отметил Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в отношении военнослужащих Нацгвардии, которые были недавно уличены на взятках, начато служебное расследование, они отстранены от должностей.