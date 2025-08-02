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Новости Взяточники
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Только боевые офицеры будут занимать руководящие должности во всех подразделениях логистики в Нацгвардии, - Зеленский

Зеленский о взяточниках в Нацгвардии

В Нацгвардии продолжается служебное расследование в отношении уличенных НАБУ и САП на взятке военнослужащих.

Об этом заявил в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Так, президент сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Уже в Нацгвардии продолжается служебное расследование. Ожидаю серьезных результатов. По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", - отметил Зеленский.

Читайте: Среди уличенных НАБУ и САП на схеме при закупке дронов - экс-глава Луганской ОГА Гайдай, - СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в отношении военнослужащих Нацгвардии, которые были недавно уличены на взятках, начато служебное расследование, они отстранены от должностей.

Автор: 

взятка (6208) Зеленский Владимир (21415) Национальная гвардия (2196)


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Топ комментарии
+6
не бреши. "бойові офіцери" - це лисий і пікалов, які між гастролями служать в нацгвардії? мабуть і убд мають? ти гнида несеш персональну відповідальність за те, в що перетворив армію. коли у 22-му довіра до армії була вища в 10 раз чим до твого збріду, ти вирішив армію знищити. і в тебе це виходить - вся середня ланка совок, вище керівництво - расеянці.
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02.08.2025 21:34 Ответить
+5
Льохкім двіженієм рукі непрівзайдьонний падішах всія Галактіки і її околиць Зюзяндій Напівшостий відмінив свій указ (вкотре) і звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА
На його місце призначений Тімур Міндич, но він пока буде по удальонке працювать, з Гішпанії
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02.08.2025 21:32 Ответить
+4
Не заважайте.
Він працює.
На перемогу.
Параші.
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02.08.2025 21:52 Ответить
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Неочікувано геніально, браво.
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02.08.2025 21:31 Ответить
Под дурачка косит. Я не я и хата не моя!
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02.08.2025 21:41 Ответить
а що сталось ?
а хто це зробив ?
малюк казав, що одна половина Нацгвардії на Київ зібралась, а друга половина в розпачі сидить.
що треба було два пістолетних магазіни вистрілити в слідчих НАБУ

а тут осьо таке ..

.
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02.08.2025 22:44 Ответить
Плять !

Талановитих бойових офіцерів з неоціненним військовим досвідом тепер будуть ставити завскладами та бухгалтерами !

Господи !
Так, грішні перед тобою за той квітень 2019-го року !
Але зжалься вже над Україною нарешті!
Прибери довбограїв від керівництва Державою !

.
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02.08.2025 22:39 Ответить
Льохкім двіженієм рукі непрівзайдьонний падішах всія Галактіки і її околиць Зюзяндій Напівшостий відмінив свій указ (вкотре) і звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА
На його місце призначений Тімур Міндич, но він пока буде по удальонке працювать, з Гішпанії
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02.08.2025 21:32 Ответить
Гішпанія гарна країна !
Загадкова - осьо таке трапляється, а потім не можуть знайти хто зробив ...

.
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02.08.2025 22:46 Ответить
не бреши. "бойові офіцери" - це лисий і пікалов, які між гастролями служать в нацгвардії? мабуть і убд мають? ти гнида несеш персональну відповідальність за те, в що перетворив армію. коли у 22-му довіра до армії була вища в 10 раз чим до твого збріду, ти вирішив армію знищити. і в тебе це виходить - вся середня ланка совок, вище керівництво - расеянці.
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02.08.2025 21:34 Ответить
Половина Нацгвардії "опустила зброю", інша - збиралася їхати на Київ, - Малюк про обшуки НАБУ у Півненка
Джерело: https://censor.net/ua/n3564794

Ось пришли з обшуками до "бойового офіцера"... Так Малюк сказав, що треба було стріляти зразу по НАБУ.
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02.08.2025 21:38 Ответить
і два пістолетних магазіни в слідчих НАБУ

.
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02.08.2025 22:48 Ответить
На скільки я розумію - бойові офіцери - це ті котрі в окопі зі своїм підрозділом, на лінії бойового зіткнення.
А логістика - це суто перевезення та поставки необхідного для ЗСУ. Цим можуть займатись і діди за 60 років, котрих необхідно мобілізувати.
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02.08.2025 21:38 Ответить
за счьотами має сидіти бравий бойовий офіцер на білому коні

плять !
як набрид вже цей ЗЄльоний Голівуд з його кіношним мисленням !

.
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02.08.2025 22:51 Ответить
Нагадую, що у діючого генерального прокурора є посвідчення УБД - він теж "бойовий охфіцер"
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02.08.2025 21:42 Ответить
отже, треба негайно перевести його в каптьорщики в Нацгвардію, кальсони рахувати

.
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02.08.2025 22:53 Ответить
Цього? Так, згоден.
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02.08.2025 23:10 Ответить
Ой *****,скільки вже тих заяв пафосних було!
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02.08.2025 21:47 Ответить
Черговий ідіотизм. Для того щоб займатися логістикою бойовий досвід абсолютно не потрібний. Зробити з бойового офіцера яки вміє командувати підлеглими канцелярського менагера, а канцелярського пухлячка послати на фронт командувати воїнами? "Геніальний крок" ... зі знищення армії...
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02.08.2025 21:48 Ответить
Не заважайте.
Він працює.
На перемогу.
Параші.
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02.08.2025 21:52 Ответить
"моя найгвардія мєня сбєрєжот!" )
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02.08.2025 21:50 Ответить
знак питання

.
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02.08.2025 22:54 Ответить
Розсмішив "несмішний", огидний.
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02.08.2025 22:10 Ответить
Виключно ветерани мають обіймати абсолютно ВСІ державні посади.
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02.08.2025 22:38 Ответить
в першу чергу каптьорщиків кальсонів !

а там далі вже як прийдеться

.
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02.08.2025 22:56 Ответить
Є професії, зокрема, в управлінні державою яким не навчишся на фронті. Наприклад, керівник підприємства який працює на оборонку принесе більше користі саме на своєму робочому місці. А який толк з конструктора на передовій? Так, має бути ротація в міністерствах і відомствах. Всі держслужбовці мають пройти через мясорубку війни хоча б для того щоб розуміти що від них залежить і що потрібно фронту. Крім того ветеран з посттравматичним синдромом (ПТСР) може принести таку шкоду що навіть уявити важко...
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02.08.2025 22:59 Ответить
Ветерани, які мають необхідні знання, досвід, для тієї чи іншої посади. А то вже навибирали "нові обличчя"....
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02.08.2025 23:00 Ответить
Тисячі чиновників та депутатів робили собі відрядження в зону за 30 км. від фронту протягом 2014-25 років. Всі вони оформили собі статус "УБД". Їх теж вважати ветеранами?
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02.08.2025 23:54 Ответить
Цю пізд"ож ми вже десь чули, наприкладі ТЦК
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02.08.2025 23:00 Ответить
не боевых шарлатанов на передок
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02.08.2025 23:20 Ответить
 
 