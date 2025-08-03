Від початку доби на фронті відбулось 153 боєзіткнення, - Генштаб

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 153 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 82 керовані бомби, здійснив 903 удари дронами-камікадзе та 3011 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на Півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян, ще чотири бойові зіткнення тривають. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема 17 – із реактивної системи залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих штурмів у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

Ворог дев’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку – у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Читайте: Ворог намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Карпівки, Григорівки і Серебрянки, відбито штурми в районі Антонівського мосту, - Генштаб. КАРТИ

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 25 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки, Серебрянки та Сіверська. Дотепер не вщухає одне бойове зіткнення.

Наші війська відбили сім атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок на Краматорському напрямку.

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На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалась у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 67 та поранили 21 окупанта на цьому напрямку, знищили два автомобілі та один мотоцикл. Крім того, значно пошкодили одну бойову броньовану машину, два мотоцикли та ворожу гармату.

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Бойові дії на Півдні

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Херсон, Новоандріївка та Львове.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.