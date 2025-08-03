С начала суток на фронте произошло 153 боестолкновения, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 153 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес один ракетный и 53 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 82 управляемые бомбы, совершил 903 удара дронами-камикадзе и 3011 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян, еще четыре боевые столкновения продолжаются. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 216 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь вражеских штурмов в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

Враг девять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении - в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосиново, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении сегодня российские войска 25 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголово. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении украинские воины отбили четыре атаки противника вблизи Григорьевки, Серебрянки и Сиверска. До сих пор не утихает одно боевое столкновение.

Наши войска отбили семь атак вблизи Часова Яра, Марково и в сторону Белой Горы и Ступочек на Краматорском направлении.

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На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Русина Яра, Щербиновки, Катериновки и в сторону Александро-Калинового.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман. Бои не утихают до сих пор в двух локациях.

По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 67 и ранили 21 оккупанта на этом направлении, уничтожили два автомобиля и один мотоцикл. Кроме того, значительно повредили одну боевую бронированную машину, два мотоцикла и вражескую пушку.

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Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малиевка, Темировка, Новополье и в сторону населенного пункта Левадное. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток боевых столкновений не происходило.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки противника. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Херсон, Новоандреевка и Львово.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, стойко сдерживающих противника.