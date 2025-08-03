Враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Карповки, Григоровки и Серебрянки, отбиты штурмы в районе Антоновского моста, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 3 августа 2025 года, на фронте было зафиксировано 138 боестолкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил семь ракет и сбросил 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5642 обстрела, в том числе 96 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4482 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка, Григорьевка, Речное, Веселянка Запорожской области; Херсон и Львово Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одну радиолокационную станцию и пять артиллерийских средств противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 178 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 135 единиц автомобильной техники оккупантов.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 20 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных ударов, в целом сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и совершил 279 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Волчанские Хутора и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Григоровка, Серебрянка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголово.

На Краматорском направлении оккупанты один раз без успеха атаковали в районе Новомаркового.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Щербиновка и в направлении Иванополья и Степановки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Котлино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Как отмечает Генштаб, на Новопавловском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов: Малиевка, Воскресенка, Новополь, Темировка, Толстой, Мирное, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Филия.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.