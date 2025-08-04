Війська РФ атакували Хмельниччину "Кинджалами": жертв немає

Зранку 3 серпня 2025 року війська РФ атакували ракетами територію Хмельниччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно ворог атакував область. Попередньо без травмованих чи загиблих. Триває повітряна тривога. Перебуваймо в укритті", - зазначив він.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні тривога через зліт МіГ-31К. Повітряні сили фіксують ціль у напрямку Київщини та "Кинджал" у бік Житомира і Хмельниччини. Особлива загроза була для Старокостянтинова.