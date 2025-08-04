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Новини
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Війська РФ атакували Хмельниччину "Кинджалами": жертв немає

кинджал на Старкон

Зранку 3 серпня 2025 року війська РФ атакували ракетами територію Хмельниччини. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно ворог атакував область. Попередньо без травмованих чи загиблих. Триває повітряна тривога. Перебуваймо в укритті", - зазначив він.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракету та 26 дронів збито над Хмельниччиною: пошкоджено адмінбудівлю підприємства

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні тривога через зліт МіГ-31К. Повітряні сили фіксують ціль у напрямку Київщини та "Кинджал" у бік Житомира і Хмельниччини. Особлива загроза була для Старокостянтинова. 

Автор: 

Старокостянтинів (11) Хмельницька область (1003) Хмельницький район (23)


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пуляють куди забажають...дякувати зеленим говнюкам ППО в нас вже немає...
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04.08.2025 09:48 Відповісти
збили всі два Кінжали
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04.08.2025 09:51 Відповісти
не має? так скажи своим кацапам что-бы они быстрее бежали захватывать Киев
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04.08.2025 10:07 Відповісти
і попадів нема
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04.08.2025 09:49 Відповісти
Знову по Старкону?
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04.08.2025 09:51 Відповісти
 
 