Війська РФ атакували Хмельниччину "Кинджалами": жертв немає
Зранку 3 серпня 2025 року війська РФ атакували ракетами територію Хмельниччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно ворог атакував область. Попередньо без травмованих чи загиблих. Триває повітряна тривога. Перебуваймо в укритті", - зазначив він.
Більше подробиць на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні тривога через зліт МіГ-31К. Повітряні сили фіксують ціль у напрямку Київщини та "Кинджал" у бік Житомира і Хмельниччини. Особлива загроза була для Старокостянтинова.
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Roman Stambul
показати весь коментар04.08.2025 09:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
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Вячеслав #608529
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Yriii Yriii #538882
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Перехватчик
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