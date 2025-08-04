Войска РФ атаковали Хмельницкую область "Кинжалами": жертв нет

Утром 3 августа 2025 года войска РФ атаковали ракетами территорию Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что враг атаковал область. Предварительно без травмированных или погибших. Продолжается воздушная тревога. Находимся в укрытии", - отметил он.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине тревога из-за взлета МиГ-31К. Воздушные силы фиксируют цель в направлении Киевщины и "Кинжал" в сторону Житомира и Хмельницкой области. Особая угроза была для Староконстантинова.