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Войска РФ атаковали Хмельницкую область "Кинжалами": жертв нет

кинжал на Старкон

Утром 3 августа 2025 года войска РФ атаковали ракетами территорию Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что враг атаковал область. Предварительно без травмированных или погибших. Продолжается воздушная тревога. Находимся в укрытии", - отметил он.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракета и 26 дронов сбиты над Хмельницкой областью: повреждено админздание предприятия

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине тревога из-за взлета МиГ-31К. Воздушные силы фиксируют цель в направлении Киевщины и "Кинжал" в сторону Житомира и Хмельницкой области. Особая угроза была для Староконстантинова.

Автор: 

Староконстантинов (10) Хмельницкая область (983) Хмельницкий район (22)


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пуляють куди забажають...дякувати зеленим говнюкам ППО в нас вже немає...
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04.08.2025 09:48 Ответить
збили всі два Кінжали
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04.08.2025 09:51 Ответить
не має? так скажи своим кацапам что-бы они быстрее бежали захватывать Киев
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04.08.2025 10:07 Ответить
і попадів нема
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04.08.2025 09:49 Ответить
Знову по Старкону?
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04.08.2025 09:51 Ответить
 
 