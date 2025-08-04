Войска РФ атаковали Хмельницкую область "Кинжалами": жертв нет
Утром 3 августа 2025 года войска РФ атаковали ракетами территорию Хмельницкой области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что враг атаковал область. Предварительно без травмированных или погибших. Продолжается воздушная тревога. Находимся в укрытии", - отметил он.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине тревога из-за взлета МиГ-31К. Воздушные силы фиксируют цель в направлении Киевщины и "Кинжал" в сторону Житомира и Хмельницкой области. Особая угроза была для Староконстантинова.
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Roman Stambul
показать весь комментарий04.08.2025 09:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yriii Yriii #538882
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Вячеслав #608529
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Yriii Yriii #538882
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Перехватчик
показать весь комментарий04.08.2025 09:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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