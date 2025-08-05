УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10357 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи Трампа
1 854 21

Пєсков звинуватив США у тиску на Індію через торгівлю російською нафтою: Ми не вважаємо це законним

пєсков

У Кремлі заявили, що США чинять "торговельний тиск" на Індію після слів президента Дональда Трампа про намір підвищити мита на індійський імпорт через закупівлі російської нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми чуємо багато заяв, які фактично є погрозами, спробами змусити країни розірвати торговельні відносини з Росією. Ми не вважаємо такі заяви законними", - казав Пєсков.

У Москві підкреслили, що суверенні держави мають право самостійно обирати партнерів для економічного співробітництва. Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, довівши її частку в імпорті до третини.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Після Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В МЗС Індії відповіли Трампу: Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки

Автор: 

Індія (712) нафта (5712) Пєсков Дмитро (1733)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Представник роССії, щось белькоче за законність?
показати весь коментар
05.08.2025 14:09 Відповісти
+11
"Ми не вважаємо це законним" - пробелькотіло чмо, хазяїн котрого розв'язав ганебну загарбницьку війну.
показати весь коментар
05.08.2025 14:11 Відповісти
+7
Та якось нахезати на то що вважає )(уйло.
показати весь коментар
05.08.2025 14:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Представник роССії, щось белькоче за законність?
показати весь коментар
05.08.2025 14:09 Відповісти
...вори...в законі
показати весь коментар
05.08.2025 14:24 Відповісти
Та якось нахезати на то що вважає )(уйло.
показати весь коментар
05.08.2025 14:10 Відповісти
А що? параша по їх конституції правова держава П.дори в законності всі зуби зьїли.
показати весь коментар
05.08.2025 14:10 Відповісти
США звернулися до Індії по своє. расєю це повинно цікавити.
показати весь коментар
05.08.2025 14:10 Відповісти
НЕ повинно...
показати весь коментар
05.08.2025 14:32 Відповісти
"Ми не вважаємо це законним" - пробелькотіло чмо, хазяїн котрого розв'язав ганебну загарбницьку війну.
показати весь коментар
05.08.2025 14:11 Відповісти
Як завжди у кремлядєй: друзям все, ворогам - закон! Тобто підтвердили, що США їм ворог. А взагалі, по якому закону вони судять? Де такий закон написано? Брешуть як завжди...
показати весь коментар
05.08.2025 14:11 Відповісти
Ми не вважаємо такі заяви законними", - казав Пєсков Джерело: https://censor.net/ua/n3567104

"...Ох, как он сєтовал:
Гдє закон? Нєту, мол!..." (с)
Це військовий злочинець Пєсков про законність згадав?
показати весь коментар
05.08.2025 14:17 Відповісти
Піськов...А окупація України ЗАКОННА?!
показати весь коментар
05.08.2025 14:19 Відповісти
до речі ,само існування росії незаконне, московія окупувала все шо змогла ,вона є колоніальна імперія ...тому пора всім націям , вертати свої землі і робити союзи на вільних основах ,не допускати москву ,до ніяких інстітуцій ...
показати весь коментар
05.08.2025 14:20 Відповісти
у нарендри моді простий вибір: або кацапія, або сша.
до речі, 99% силіконової долини, програмісти індуси, які зробили свій вибір.
якась частина індусів удобрює українські чорноземи. вони, теж зробили свій вибір.
показати весь коментар
05.08.2025 14:21 Відповісти
На рашці ведмідь хазяїн - закон тайга
показати весь коментар
05.08.2025 14:22 Відповісти
Ну мало-лі про шо кукурікая якийсь Піпіськін, чи як там цього вусатого дрища. Нехай він краще скаже, шо фюрера кацапського свинорейху - зовуть ***** і йому подобається така погремуха.
показати весь коментар
05.08.2025 14:29 Відповісти
Беззаконник згадав про закон.
показати весь коментар
05.08.2025 14:35 Відповісти
а чому це незаконно? світ же має бути "багатополярним" на думку кацапів, вони ж через це разом з китайцями почали війну проти Заходу, от і відбувається поділ на "полюси". Отже, США має право знати в якому "полюсі" хоче перебувати Індія, багато бажаючих всидіти на двох стільцях, хай визначаються усі в якій системі вони хочуть жити надалі. Ще Туреччину незавадило б запитати і багато інших країн ніби добрих, але дуже бажаючих продовжувати заробляти на війні
показати весь коментар
05.08.2025 14:39 Відповісти
Унітазний йоржик, нехай твій казковий ... скаржиться Ухнаагійн Хурелсуху!
Спочатку президента законного вибрати треба, а потім булькати з унітаза...
показати весь коментар
05.08.2025 14:39 Відповісти
У російських "шахедах" виявили індійські 🇮🇳 компоненти
https://www.hindustantimes.com/india-news/ukraine-flags-indian-made-parts-in-drones-used-by-russian-forces-101754335825281.html
показати весь коментар
05.08.2025 14:52 Відповісти
До чого це ниття? Відкривайте кримінальну справу і нехай слєдком розслідує
показати весь коментар
05.08.2025 15:00 Відповісти
Пишіть у спортлото.
показати весь коментар
05.08.2025 15:18 Відповісти
Пусть свои тараканьи усы сбреет в знак протеста.
показати весь коментар
05.08.2025 15:31 Відповісти
 
 