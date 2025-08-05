Пєсков звинуватив США у тиску на Індію через торгівлю російською нафтою: Ми не вважаємо це законним
У Кремлі заявили, що США чинять "торговельний тиск" на Індію після слів президента Дональда Трампа про намір підвищити мита на індійський імпорт через закупівлі російської нафти.
Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова, передає Цензор.НЕТ.
"Ми чуємо багато заяв, які фактично є погрозами, спробами змусити країни розірвати торговельні відносини з Росією. Ми не вважаємо такі заяви законними", - казав Пєсков.
У Москві підкреслили, що суверенні держави мають право самостійно обирати партнерів для економічного співробітництва. Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, довівши її частку в імпорті до третини.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.
Після Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.
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"...Ох, как он сєтовал:
Гдє закон? Нєту, мол!..." (с)
Це військовий злочинець Пєсков про законність згадав?
до речі, 99% силіконової долини, програмісти індуси, які зробили свій вибір.
якась частина індусів удобрює українські чорноземи. вони, теж зробили свій вибір.
Спочатку президента законного вибрати треба, а потім булькати з унітаза...
https://www.hindustantimes.com/india-news/ukraine-flags-indian-made-parts-in-drones-used-by-russian-forces-101754335825281.html